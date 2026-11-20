Analista Politico .Consultor Especializado en Comunicación Institucional y Política, Doctorando en Comunicación (Universidad Catolica Argentina) ,Magister en Comunicación y Marketing Político en la Universidad del Salvador (USAL). Postgraduate Business and Management por la Universidad de California Ext. Berkeley, EEUU. profesor Protitular en UCA Universidad Catolica Argentina

No hablaba un adversario cualquiera. Hablaba el dirigente cuyos votos hicieron posible su continuidad en la Moncloa. Quien negoció con él y ahora presenta como victoria propia lo que el Gobierno vendió a los españoles como una apuesta por la convivencia. El golpe venía de quien había sido su socio.

Pedro Sánchez y Alberto Nuñez Feijóo

Seguramente, Sánchez llevó ese peso al estudio. Feijóo lo entendió desde el comienzo: podía cuestionar los pactos del presidente utilizando las palabras de su interlocutor. La negociación que Sánchez exhibía como prueba de habilidad política regresaba convertida en una pregunta sobre sus límites.

¿Qué se negoció? ¿Qué obtuvo España? ¿Qué condiciones se aceptaron? ¿Y por qué quien debía contribuir a la reconciliación presume de haber aprovechado aquellos acuerdos para derrotar al Estado?.

Puigdemont tiene sus intereses y puede exagerar para satisfacer a su electorado.

Elecciones España: “En la calle se percibe un clima más hacia la derecha”

El momento de la entrevista agravó el daño. No hace falta atribuirle una operación coordinada para advertir su efecto. Sánchez necesitaba hablar del futuro y recuperar expectativas. Puigdemont lo devolvió al precio que estuvo dispuesto a pagar para seguir gobernando el último mandato.

Ese golpe seguramente condicionó su actuación. El presidente perdió iniciativa mientras Núñez Feijóo insistía en sus contradicciones. Cada explicación abría otro frente. Cada intento de cambiar de asunto dejaba una pregunta pendiente. Quien necesitaba transmitir autoridad terminó dedicando su esfuerzo a justificar decisiones anteriores.

Se puede preparar un debate para resistir los ataques de la oposición. Más difícil es hacerlo cuando un socio cuestiona públicamente el sentido de los acuerdos que permitieron sostener el Gobierno.

Durante años, Sánchez convirtió su resistencia en una credencial. Sobrevivir parecía demostrar que tenía razón. Pero permanecer en el poder no acredita una buena gestión. También hay que explicar para qué se permanece y qué consecuencias tienen las concesiones necesarias para conseguirlo.

Feijóo, luego de este debate, tampoco tiene un cheque en blanco. Debe presentar equipos, prioridades y acuerdos posibles. La presión sobre el presidente no reemplaza un programa. Pero ambos llegan con obligaciones distintas: uno debe acreditar que puede gobernar; el otro debe responder por ocho años de decisiones.

Y Sánchez seguramente se llevará una pregunta que seguirá escuchando cuando se apaguen los focos: «¿Quién le pagó las primarias?».

Elecciones España: “Si ganan, Vox le va a pedir al PP que se termine la política de memoria sobre los crímenes del franquismo”

(Conviene precisar lo ocurrido: negó haber recibido donaciones procedentes de la prostitución). Pero cuando Feijóo le preguntó quién había financiado sus primarias, la respuesta no llegó. Ese silencio no demuestra una financiación ilícita, pero deja pendiente una explicación que debería ofrecer con claridad y documentos.

Una noche no decide unas elecciones. Pero puede mostrar cuánto cuesta responder cuando se acumulan las preguntas.

La sonrisa ya no alcanza. Tampoco basta con proclamar transparencia: hay que practicarla. Porque el origen del dinero que ayuda a conquistar el poder merece una respuesta, aunque el debate haya terminado.