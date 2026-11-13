Elecciones España: “Si ganan, Vox le va a pedir al PP que se termine la política de memoria sobre los crímenes del franquismo”

En una nueva emisión de Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), el periodista y analista político español Erik Encinas analizó el clima de extrema polarización de cara a las próximas elecciones generales en España y las altas probabilidades de un triunfo de la alianza entre el Partido Popular (PP) y Vox. El especialista detalló las exigencias de la derecha para derogar las leyes de memoria histórica y revisar normativas como la eutanasia y el aborto y abordó el intenso debate sobre la política migratoria y la seguridad interior.

Erik Encinas es un periodista y analista político español, originario de Mataró y residente de Badalona. Forma parte como miembro activo del Colegio de Periodistas de Cataluña y centra su labor en el análisis geopolítico, la actualidad española y la defensa de la libertad de expresión.

Buenos días, muy buenas tardes para usted allí, del otro lado del Atlántico. Las elecciones en España están concitando el interés internacional de todos aquellos que siguieron las elecciones en Brasil, en Israel y en Estados Unidos, donde, con distintas características, pareciera haber un espacio común para suponer que una ola —podríamos decir— de extrema derecha encontró su límite. En España puede suceder lo contrario: ponerle fin a esta contraola más progresista a la extrema derecha y que nuevamente la derecha vuelva a triunfar.

Muy buenas. En primer lugar, un placer estar también en vuestra emisora desde España. Evidentemente son unas elecciones generales, yo diría, de las más polarizadas, incluso más que cuando ETA mataba en España. Estamos viendo una gran crispación y también una extrema izquierda muy activa en las calles, pero, por otro lado, también la ola reaccionaria de que si viene la ultraderecha a un gobierno de España, evidentemente va a haber un giro de 180 grados; es la sensación que vende la izquierda española. En todo caso, lo que estamos viendo —y lo he apuntado también en otros medios de comunicación— es que las posibilidades ahora mismo de que haya un cambio de gobierno son muy altas, porque las encuestas lo que están indicando es que esto es así. Sí que es cierto que el CIS, que es la encuesta del Gobierno, sigue diciendo que el PSOE se mantiene líder, pero prácticamente todas las encuestas de prestigio que están saliendo, hechas aquí en España por distintas empresas, coinciden en que va a haber un cambio de gobierno hacia el PP y Vox. En cualquier caso, lo que sí estamos viendo también es que, como decía, ha habido muchos disturbios estos días. Toda la crispación que se está viendo también está condicionando incluso los actos, los mítines políticos. De hecho, hoy mismo había un mitin, por ejemplo, de Vox que ha sido interrumpido por algunos grupos, y se están dando muchas alteraciones. Es evidente que lo que se está viendo es, sobre todo, un debate muy bronco en estas elecciones entre las fuerzas políticas.

Eric, sobre esa idea de que si gana la derecha y la ultraderecha cambia todo, ¿cómo se imagina —independientemente de cómo terminará siendo si eventualmente sucediese—, qué cambios se imagina que podría producir un gobierno de derecha con la alianza de la extrema derecha? Porque gobiernos de derecha ya hubo en España durante mucho tiempo, gobiernos del PP; aquí la novedad sería el corrimiento del PP a la derecha y la incorporación de la extrema derecha de Vox. ¿Qué cambiaría, a su juicio? ¿Cómo podría ser?

Vamos a ver. Lo que está claro es que la agenda que ha seguido estos ocho años Pedro Sánchez ha sido una agenda muy marcada también por la parte de ultraizquierda que ha necesitado para gobernar. Entonces, lo que está pidiendo Vox si entra al Gobierno —veremos si luego lo cumple en todo caso— es derogar toda esa agenda política. Por ejemplo, leyes como la de Memoria Histórica Democrática, que han sacado a relucir otra vez a Franco en estas legislaturas de Pedro Sánchez, serían derogadas; es lo que está pidiendo Vox. También piden replantear leyes como la eutanasia o el aborto libre —la eutanasia también la autorizó este gobierno de Pedro Sánchez—. Vox no ha dicho que las vaya a eliminar del todo, pero veremos finalmente cuál es el cambio que piden si llegan a un gobierno, aunque evidentemente apunta a las leyes más ideológicas. Luego también están planteando acabar con subvenciones a sindicatos e incluso a patronales, y reducir gastos políticos que han aumentado. El debate de los trenes también está siendo evidentemente muy marcado en esta campaña por el terrible accidente de Toledo —donde también hubo una víctima de Argentina—, que se ha saldado con tantos muertos. Al final, ha hecho que el tema de los trenes y la politización excesiva que ha habido bajo el gobierno de Pedro Sánchez —poniendo en cargos a personas que más que expertos eran políticos— planteen que no han sido adecuados esos cambios, y el PP está utilizando mucho este tema en campaña. Da la sensación de que por ahí van a ir los tiros. Veremos, insisto, porque finalmente también cambiará mucho el día de las elecciones, que es el día 29, según si el PP y Vox ganan con una mayoría holgada o menor. Por ejemplo, si sacan 210 escaños pueden incluso cambiar la Constitución, algo que Vox da la sensación de que también quiere hacer. Entonces, hay que ver finalmente cuál será el reparto que habrá en las elecciones. Luego, respecto al voto, también están diciendo que la gente vote presencialmente —un poco lo que se ha visto en otras elecciones internacionales—, porque se desconfía del voto por correo.

Eric, usted no menciona allí el tema de la inmigración, y esta semana generó mucha conmoción la idea del líder de Vox en la televisión española diciendo que había que salir a cazar inmigrantes. ¿Qué espacio ocupa eso en la agenda?

Vamos a ver, el tema de la inmigración lo que ocurre es que hay que analizarlo con cautela. Yo creo que Vox no está diciendo que vaya a expulsar a todos los inmigrantes —no lo he oído nunca decir eso—, sino que lo que está diciendo es que en los últimos ocho años, bajo el gobierno de Pedro Sánchez, han entrado cinco millones de personas que se han instalado aquí en España, muchos inicialmente de manera ilegal, sin papeles. Para trabajar aquí en España se necesita documentación, etcétera. Luego, muchos de ellos —bastantes— han conseguido incluso la nacionalidad, pero es evidente que eso también ha hecho que haya aumentado la inseguridad, porque se nota. Ese es un tema también, evidentemente, de la campaña. Lo vemos en Ceuta: con esa oleada masiva de inmigrantes, hay marroquíes que entraron de esa manera en Ceuta que están incluso violando a chicas, que han atacado a militares españoles y a policías, y eso además sigue ocurriendo y es debate de campaña. Yo creo que se refiere más que nada a expulsar sobre todo a los que delincan, porque hay muchos que delinquen y no están siendo expulsados, y sobre todo a analizar algunos casos. A eso se está refiriendo; veremos finalmente qué hacen.

¿No se puede expulsar a los que delinquen hoy en día? Digamos, si existe un ilegal que delinque, ¿por qué se tiene que cambiar alguna legislación? Con la legislación vigente, a alguien que entró ilegalmente y que además está acusado de un delito, ¿no se lo puede expulsar hoy en día?

Vamos a ver. Sí, lo que ocurre es que estamos viendo que con el gobierno de Pedro Sánchez —aunque también depende ahí de la función de las autonomías— hay delincuentes que no están siendo expulsados, curiosamente. Por ejemplo, yo estoy en Cataluña, en Badalona, que es una ciudad periférica cerca de Barcelona, y hay delincuentes multirreincidentes —por ejemplo, marroquíes— a los que, es un hecho, no se les está expulsando y tienen varios delitos; incluso hay algunos que tienen 200 delitos. Entonces, esto es evidente que quiere decir que algo no se está haciendo bien. Pero la competencia de inmigración la tiene sobre todo el Gobierno de España, entonces sí quiere decir que hay que replantearla, eso es evidente. Y lo ha dicho Europa: la Unión Europea también ha advertido a España de que no estaba tomando cartas en el asunto. Por eso Italia, con lo de Ceuta, puso más controles en los aeropuertos, y Francia también. Y más en una situación en la que estamos en alerta terrorista y están habiendo amenazas de bomba en España en estos momentos. Quiero decir que no es una invención lo que acabo de decir: están actuando en diversos puntos del país los TEDAX ante alertas de amenazas de bomba; es decir, el riesgo de que puedan entrar por esa vía personas que han entrado de manera ilegal e incluso yihadistas.

Eric Encinas, muchísimas gracias. Le mandamos un saludo del otro lado del Atlántico y del otro lado del hemisferio. Seguiremos atentamente las elecciones en España, que van a tener incidencia también y rebote en toda Latinoamérica.

Un abrazo fuerte. Que vaya bien.

Muchísimas gracias.









LP

