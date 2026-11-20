La plata no alcanza y las consecuencias empiezan a sentirse cada vez más en la mesa familiar. El 41% de los hogares argentinos con niñas, niños y adolescentes no logra cubrir sus gastos corrientes con los ingresos que percibe , una situación que alcanza a unos 2,7 millones de familias y que representa un aumento de diez puntos porcentuales respecto de 2025.

A través de la décima edición de su Encuesta Rápida , difundida este viernes, UNICEF Argentina muestra que la falta de ingresos no se limita a las restricciones en las compras. También empuja a las familias a endeudarse para llegar a fin de mes, buscar trabajos adicionales y recortar gastos que impactan directamente en la alimentación, la salud, la educación y la recreación de niñas, niños y adolescentes.

Dentro de los indicadores más preocupantes, el 43% de los hogares dejó de comprar algún alimento por falta de dinero y el 36% postergó consultas médicas o dentales , según la relevancia.

Esta nueva medición marca un cambio de tendencia respecto a la de agosto de 2025 cuando el 31% de los hogares con chicos declaraba que sus ingresos no alcanzaban para cubrir los gastos mensuales. Para septiembre de 2026, esa proporción trepó al 41% , el mismo nivel registrado en 2023. Aunque todavía permanece por debajo del máximo del 48% alcanzado en abril de 2024, el indicador interrumpió la mejora que se había observado durante el año anterior.

| Crédito: UNICEF

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"Los datos de la Encuesta Rápida, que se realizan de manera ininterrumpida desde 2020, dan cuenta de un deterioro de los ingresos relativos de los hogares con niños y niñas. En este contexto resulta clave seguir fortaleciendo los mecanismos de protección de ingresos", explicó Rafael Ramírez Mesec, representante de UNICEF en Argentina.

Ante este escenario, uno de los datos que refleja con mayor claridad las dificultades para llegar a fin de mes es el crecimiento del endeudamiento. Según UNICEF, la mitad de los hogares con chicos tiene al menos una deuda , cuatro puntos porcentuales más que en 2025, cuando el indicador se ubicaba en el 46%.

Pero, lejos de estar relacionado principalmente con la compra de bienes o consumos extraordinarios, buena parte de las familias se endeuda para sostener los gastos cotidianos. Entre los hogares endeudados, el 42% contrajo obligaciones para comprar alimentos, el 26% para pagar servicios básicos o gastos de vivienda y el 11% para cancelar otras deudas. Otro 10% recurrió al crédito para afrontar gastos de salud y educación.

También cambió la manera en que las familias obtienen financiamiento. El uso de tarjetas de crédito como mecanismo de endeudamiento pasó del 16% al 32% en un año. Las deudas a través de plataformas y billeteras virtuales aumentaron del 7% al 18% , mientras que el crédito no bancario subió del 4% al 9% .

| Crédito: UNICEF

La dificultad para afrontar los compromisos también se refleja en los pagos atrasados . Durante los últimos seis meses, el 44% de los hogares dejó de pagar algún servicio , cinco puntos más que en 2025.

De ahí que las familias implementan distintas estrategias para sostener los gastos. El 60% comenzó a comprar alimentos más baratos, el 45% aumentó sus horas de trabajo y el 40% recurrió al endeudamiento para cubrir necesidades básicas. Además, el 39% redujo los gastos destinados a la recreación infantil, el 30% pidió ayuda económica a familiares o personas cercanas y el 29% suspendió actividades deportivas o culturales de sus hijos.

| Crédito: UNICEF

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El impacto de la crisis en la alimentación y la salud de los chicos

El informe también permite observar cómo las familias modifican sus hábitos para intentar sostener la alimentación de los más chicos. En el 43% de los hogares, los adultos cambiaron su dieta por motivos económicos y en el 37% redujeron las porciones de comida. Entre niñas, niños y adolescentes, el 21% tuvo que modificar su alimentación y en el 12% de los hogares se achicaron las porciones destinadas a ellos.

| Crédito: UNICEF

Sobre esto, UNICEF destacó: “Estos datos indican que los hogares tienden a proteger y priorizar la alimentación de la niñez ya concentrar las restricciones en las personas adultas”.

Así y todo, esa estrategia también encuentra sus límites. El 29% de los hogares informó que al menos una persona adulta tuvo que saltearse alguna comida diaria por falta de dinero. Entre los chicos, el porcentaje llegó al 9%, frente al 5% de 2025, y se convirtió en el valor más alto de la serie histórica para ese indicador.

Las dificultades también alcanzan al acceso a la salud. El 36% de los hogares no pudo asistir al médico o al dentista por falta de recursos, doce puntos más que el año pasado, cuando representaba al 24%. En tanto, el 21% dejó de comprar medicamentos por problemas económicos, frente al 15% registrado en 2025.

| Crédito: UNICEF

Las restricciones se extienden a otros gastos vinculados con la educación y el desarrollo de los chicos. El 34% de las familias tuvo dificultades para comprar libros, el 32% para afrontar excursiones y salidas escolares, el 26% para pagar el transporte y el 25% para adquirir útiles. En este último grupo de gastos, el transporte fue el que registró el mayor deterioro interanual, con un aumento de diez puntos porcentuales en las dificultades para cubrirlo.

MV