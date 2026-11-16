"No tenía para comer": la jubilada que estuvo 35 días presa por intentar robar comida de un supermercado

Stella Maris Chaves tiene 67 años, cobra la jubilación mínima ($380.000) y estuvo 35 días detenida por intentar robar alimentos de un supermercado del barrio porteño de Núñez. La Justicia le concedió la libertad el viernes 13 de noviembre, después de que su familia reuniera los $150.000 que le exigieron como caución. La mujer asegura que intentó llevarse comida porque no tenía qué comer y cuestionó las condiciones de su detención.

“Lo hice por hambre; no agarré una botella de alcohol, un electrodoméstico, ni siquiera artículos de higiene. Tampoco lastimé a nadie ni mostré un arma. Saqué comida porque realmente la necesitaba", detalló la mujer en una entrevista con La Nación.

El episodio ocurrió el 9 de octubre pasado. Ese día, Stella salió de su casa en San Fernando y se dirigió junto a una amiga a un Carrefour ubicado sobre la avenida Cabildo al 3100, en Núñez. Cerca de las 20.30, ingresó al comercio con una campera holgada y escondió debajo de la ropa dos bandejas de fiambre, un paquete de salchichas y un corte de carne envasado al vacío.

No llegó a cruzar la línea de cajas. Un empleado que seguía las cámaras de seguridad advirtió el movimiento y alertó a la Policía, que le cerró el paso. Su acompañante se retiró del lugar comos si no la conociera.

“Abrís mi heladera y está pelada... lo único que hay es una botella de agua. No siento vergüenza; camino con la frente bien alta. No tenía para comer: eso es lo que pasó”, dice Stella Maris Chaves.

La jubilada fue llevada a los consultorios del Cuerpo Médico Forense para constatar si tenía lesiones y posteriormente quedó alojada en la Alcaidía N° 15 de Chacarita, donde compartió una celda con otras siete detenidas.

“Le lloré a la policía, les pedí que, por favor, me dejaran ir. Les expliqué que no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo, pero que no me quedaba otra opción porque no tenía para comer”, recordó Stella.

Stella contó que estuvo 35 días detenida sin visitas y que recién la liberaron después de pagar 150.000 pesos y de otras medidas, entre ellas la obligatoriedad de fijar domicilio, presentarse cada 15 días en la sede del juzgado y abstenerse de acercarse a menos de 300 metros del supermercado donde fue detenida durante el tiempo que dure el proceso.

"¿Sabés lo que significa para mí juntar esa plata? Cobro la jubilación mínima, o sea, unos 380.000 pesos. ¿Por qué no les hacen lo mismo a los políticos que roban millones? En vez de ayudar a los jubilados que nos estamos cagando de hambre, nos meten presos”, reclamó.

Los alimentos aumentaron casi 2% en octubre y la canasta básica ya acumula una suba cercana al 28% en 2026

Su causa la tramitó el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 25, a cargo de la jueza Fabiana Palmaghini, quien el 26 de octubre le dictó la prisión preventiva, aun cuando la tentativa de hurto es un delito excarcelable. Lo hizo porque constató la existencia de un antecedente similar de 2025.

“Las detenidas no entendían por qué estaba ahí con ellas, y encima por tanto tiempo. Me decían que robar comida no era un delito, que mi defensor oficial estaba haciendo las cosas mal. Yo era la más vieja de todas, pero me adoraban. Cuando me fui, todas lloraron y hasta me hicieron una batucada para festejar. Anoche me llamaron desde la Alcaidía para preguntarme cómo estoy. Me quieren ayudar; no pueden entender que no tenga ni para comer”, relató Stella.

Las condiciones de detención

Durante su permanencia en la Alcaidía, Stella asegura que atravesó problemas de salud y que no recibió la atención médica que necesitaba. “La pasé muy mal mientras estuve presa. Dejé de tomar mis remedios para la gastritis y, encima, me intoxiqué con la comida que nos daban. Te podés estar muriendo que ahí no te llaman a un médico. Estaba tan mal que se dieron cuenta y me trasladaron a un hospital donde estuve cuatro horas con suero. La mayoría de las detenidas de la Alcaidía viven descompuestas y vomitando porque les sirven comida en mal estado. Ese lugar es inhumano”, denunció.

“Lo que te desespera es que te falta el aire, porque no salís nunca al aire libre, no ves el cielo. Le dicen patio a un lugar techado con mesas de cemento, pero ahí las chicas que lavan ropa la extienden para que se seque, así que ni las mesas se pueden usar”, agregó.

Una jubilación que no alcanza para vivir

Stella crió prácticamente sola a sus seis hijos después de que el progenitor abandonara el hogar. Durante años trabajó limpiando casas por hora para sostener a su familia. Hoy, con 67 años, cobra la jubilación mínima y destina buena parte de esos ingresos al tratamiento médico de una de sus hijas, que padece una enfermedad grave.

Vive en la casa familiar de San Fernando junto a una de sus nietas y también recibe ayuda de su hijo menor, que trabaja como bachero en una pizzería. Sin embargo, asegura que esos ingresos no alcanzan para cubrir sus necesidades básicas.

Ahora, después de recuperar la libertad, espera conseguir ayuda para atravesar su situación económica. También anhela reunirse con el presidente Javier Milei para contarle lo que vivió y transmitirle las dificultades que atraviesan otros jubilados.

“Me gustaría conocer al Presidente para contarle mi situación y la de todos los jubilados en la Argentina. Me conformaría con que me reciba unos minutitos nada más para decirle las cosas que estamos sufriendo en el país. El Presidente tiene que ponerse en los zapatos de los otros. Yo estuve más de un mes presa porque no tenía para comer después de haber trabajado toda mi vida. No me parece algo justo”, manifestó.

"Estoy muerta de hambre, esa es la verdad”, vuelve a decir Stella.

Por último, pidió colaboración para poder sostenerse económicamente. Su familia habilitó un alias para recibir donaciones: jonatan.259.bates.mp, a nombre de Jonatan Franco, uno de sus hijos.

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