La última semana del período ordinario encuentra al Gobierno con la agenda incierta y a Patricia Bullrich como un condicionante en las dos cámaras. La jefa del bloque libertario del Senado se sumó a las críticas a la Ley Malvinas, el proyecto que lleva el sello de Santiago Caputo, instaló Ludopatía sobre el vencimiento y conduce la reforma electoral que busca aprobar el próximo jueves 26.

Desde su entorno reconocieron a PERFIL que “la Ley Malvinas fue para hacer ruido, pero tiene muchas inconsistencias”. Sobre Caputo, en medio de versiones de una nueva interna, aseguraron que “se llevan muy bien, se chicanean porque son parecidos. Se conocen bastante”, aunque no se olvidan de que “las Fuerzas del Cielo le pegaron lindo a Patricia durante dos semanas por el tema Malvinas”. Y cuestionan el contenido: “¿Querés que entren las inversiones peleándote con empresas que ya invierten en el país? Hicieron un show y después tuvieron que recular por cuando vinieron los enviados de Trump”.

El martes 24 el oficialismo define qué entra en la última sesión de Diputados, además del Presupuesto 2027, y qué pasa a diciembre, en extraordinarias. La fecha prevista era el miércoles 25, pero ese día Diego Santilli presentará su primer informe de gestión en el Senado, y según pudo saber PERFIL pidió moverla al jueves 26 para seguir de cerca el trámite de la ley de leyes, ya que es uno de los principales articuladores con las provincias.

Malvinas y Banco Central, rumbo a extraordinarias. La Ley Malvinas no tiene media sanción. La sesión del miércoles 18 se cayó con 126 diputados sentados, a tres del quórum, y en el oficialismo ven muy difícil que el texto actual se trate esta semana. El Gobierno quería votarla antes del 28 de noviembre, cuando se espera que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar decida sobre las medidas provisionales por el proyecto petrolero Sea Lion. Aunque Diputados la apruebe, el Senado no llegaría a tratarla antes del 30.

El proyecto que propició Santiago Caputo sigue sumando cuestionamientos. Incluso, según pudo saber PERFIL, la Oficina de Comercio de la embajada de China ya analiza el contenido del proyecto a partir de que Unión por la Patria adviertió que hay artículos con un sesgo “anti-China”, en particular el 111, que pondría en manos del Consejo de Seguridad que crea la ley la decisión sobre inversiones de capitales estatales.

Dentro de La Libertad Avanza, además, la diputada Sabrina Ajmechet pidió cambios porque el título VII expone a organizaciones como el Foro Argentino Contra el Antisemitismo, que ella fundó, al prohibir el financiamiento extranjero. Por su parte, los cambios que prepara Bullrich apuntan a los artículos que afectan a empresas.

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central corre una suerte parecida. Quedó empantanada tras la sesión caída y las denuncias por el paradero del oro de las reservas, que señalan a Santiago Bausili y a Luis Caputo. Si diciembre, con feriados el 7, 8 y 25, llega muy cargado, en el oficialismo no descartan que algún pendiente pase a febrero, algo que desde ya admitieron que preferían “evitar”. Incluso, la Cámara Nacional Electoral ya le advirtió que los cambios reglamentarios para los comicios debieran sancionarse antes de que empiece el 2027.

Magistratura: la silla que complica el Presupuesto. La sesión caída tuvo como una de sus causas la pelea entre el PRO y Provincias Unidas por la cuarta banca de Diputados en el Consejo de la Magistratura, y al proyecto de Biocombustibles como segundo reclamo. Los diputados que responden a os gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Córdoba, Martín Llaryora, entraron al recinto y no se sentaron. Martín Menem todavía no define cómo conciliar a su aliado principal, el PRO, con ese bloque de 18 integrantes, que propone a Juan Brügge frente a Florencia de Sensi (que impulsa Ritondo) y amenaza con judicializar. El antecedente pesa sobre el Presupuesto: quienes dejaron sin quórum al oficialismo son gobernadores dialoguistas, y los santafesinos ya reclaman cambios por discapacidad y financiamiento universitario en la ley de leyes también.

Ludopatía y PASO en el Senado. El Senado rechazó tratar Ludopatía sobre tablas y aprobó, con 70 votos, una preferencia para debatirla el jueves 26. Bullrich había descartado “una votación exprés sin dictamen” y el bloque libertario presentará un texto intermedio entre la media sanción de Diputados y el proyecto que envió Milei, según confiaron desde LLA a PERFIL. Si el Senado lo modifica, vuelve a Diputados, y eso evita que Milei deba decidir si lo suma a extraordinarias.

Ese mismo jueves el Senado buscará dar media sanción a la reforma electoral que suspende las PASO, uno de los apuros del Gobierno para extraordinarias en Diputados.

La última semana de ordinarias

Los últimos días del período de ordinarias tendrán este ritmo:

◆ Martes 24. El Gobierno define qué temas entran en la última sesión ordinaria de Diputados y cuáles pasan a diciembre. En la Rosada y en el Congreso apuntan a un superjueves.

◆ Miércoles 25. Santilli presenta su primer informe de gestión en el Senado, desde las 15, con más de 1.600 preguntas de la oposición, entre ellas por el destino del oro de las reservas. Es la fecha original del Presupuesto 2027 en Diputados.

◆ Jueves 26. El Senado trata Ludopatía y la reforma electoral. Diputados trata el Presupuesto si se confirma el pedido de Santilli con doble jornada en el Congreso.

◆ Sábado 28. Se espera la decisión del Tribunal del Derecho del Mar sobre Malvinas.

◆ Lunes 30. Termina el período ordinario y Ludopatía pierde estado parlamentario si el Senado no la vota.