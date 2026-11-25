El Gobierno renovó la cúpula del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) en medio de un escenario marcado por los reclamos de los médicos por sus honorarios, las restricciones en el acceso a medicamentos gratuitos y la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados. Hoy más que nunca necesitan una adecuada cobertura del PAMI, pero el organismo se desentiende de sus funciones más elementales. Desde este lunes 23 de noviembre, Verónica Gabriela Pérez asumió la conducción de la obra social, con el objetivo de optimizar sus recursos y mejorar la calidad de las prestaciones. La tarea es compleja.

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A través del Decreto 1412/2026, publicado el martes en el Boletín Oficial, el Ejecutivo oficializó las renuncias de Esteban Leguizamo y Carlos Blas Zamparolo a los cargos de director y subdirector ejecutivo, respectivamente. En su reemplazo fueron designadas Verónica Gabriela Pérez y Elizabeth Ana Osterberg. La normativa lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Salud, Mario Lugones.

Desde el Ministerio de Salud destacaron la trayectoria de Pérez dentro del organismo y aseguraron que su designación permitirá dar continuidad a las políticas de transformación institucional. Entre las prioridades de la nueva conducción se encuentran mejorar la eficiencia administrativa, simplificar los procesos y fortalecer los mecanismos de control.

Directora del PAMI Veronica Gabriela Pérez

El conflicto del PAMI con los médicos y odontólogos de cabecera

El recambio de autoridades se produjo poco más de un mes después de que los médicos y odontólogos de cabecera nucleados en la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA) profundizaran su plan de lucha por una recomposición de los honorarios que reclaman al organismo.

El pasado 13 de octubre, los profesionales anunciaron un paro de actividades por 96 horas, luego de una medida de fuerza de 72 horas que, según el gremio, no logró respuestas satisfactorias por parte de las autoridades del organismo. Durante las jornadas de protesta se previó que los profesionales limitaran la atención a las urgencias.

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El reclamo de APPAMIA contempló elevar el valor de la cápita a $4.500 para los médicos de cabecera y a $1.500 para los odontólogos. Desde el sindicato argumentaron que la recomposición es necesaria tanto para afrontar los costos de funcionamiento de los consultorios como para remunerar adecuadamente el trabajo de los profesionales.

Los aumentos que otorgó PAMI y la diferencia con los reclamos

Antes de abandonar su cargo, Leguizamo firmó el 29 de octubre la Resolución 3505/2026, mediante la cual aprobó una actualización de los valores de distintas prestaciones médicas. Entre ellas se encontraban las correspondientes a médicos de cabecera, odontología, traslados, emergencias, urgencias y atención domiciliaria.

Sin embargo, los nuevos montos quedaron por debajo de las demandas gremiales. De acuerdo con el primer anexo de la resolución, la cápita de los médicos de cabecera quedó establecida en $3.000 y la de los odontólogos en $500, a partir del período prestacional de octubre.

De esta manera, el valor general establecido para los médicos quedó un 33,3% por debajo de lo reclamado por APPAMIA, mientras que la diferencia para los odontólogos alcanzó el 66,7%. La normativa también contempló adicionales diferenciales para los profesionales que brindan servicios en determinadas regiones de la Patagonia.

PAMI

La resolución incluyó, además, incrementos del 5% para prestaciones de internación domiciliaria, cuidados paliativos, medicina física y rehabilitación, con determinadas excepciones y sobre los valores de diciembre de 2025. También estableció un adicional del 10% para prestadores de determinadas especialidades adheridos al modelo de pago capitado con metas por tasas de uso.

Medicamentos gratuitos y el ajuste sobre el bolsillo de los jubilados

Más allá del conflicto con los prestadores, otro de los desafíos que enfrenta la nueva conducción del PAMI está relacionado con el acceso a los medicamentos. En diálogo con PERFIL, Facundo Fernández Pastor, abogado especialista en seguridad social, advirtió que las restricciones en la cobertura farmacológica representan una pérdida adicional del poder adquisitivo de los adultos mayores.

El especialista explicó que el deterioro de los ingresos no debe medirse únicamente a partir de la evolución de los haberes previsionales, sino también de las prestaciones que reciben los jubilados. “Vienen ajustando el bolsillo de los jubilados a través del salario indirecto”, sostuvo Fernández, en referencia a la reducción de la cobertura de medicamentos y al encarecimiento de los servicios públicos y el transporte.

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A esto se suma el congelamiento del bono previsional desde marzo de 2024. Según Fernández Pastor, la falta de actualización de ese complemento generó una pérdida superior al 20% en los ingresos de los jubilados que perciben la mínima o haberes ligeramente superiores, a lo que se agrega el mayor gasto que deben afrontar para cubrir sus necesidades básicas.

En ese sentido, el abogado consideró que el recambio de autoridades del PAMI resulta insuficiente si no está acompañado por modificaciones en las políticas de seguridad social. Mientras la nueva conducción promete mejorar la eficiencia del organismo, Fernández Pastor advirtió que también es necesario garantizar ingresos que permitan cubrir las necesidades de los adultos mayores: “Hacen falta otras políticas activas en materia de seguridad social que hagan que los jubilados estén mejor”.

GZ/MP