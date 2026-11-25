Los recientes cambios en la conducción del PAMI abrieron una expectativa entre las clínicas privadas que prestan servicios a los afiliados de la obra social. Así lo expresó el presidente de ACLISA Córdoba, Ignacio Escuti, quien sostuvo que la renovación de autoridades podría marcar un cambio de rumbo luego de un año de fuertes tensiones entre el organismo y los prestadores.

En diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM), Escuti afirmó que el sector mantiene la esperanza de que las modificaciones se traduzcan en mejoras para los afiliados y para las instituciones de salud. "La expectativa es favorable porque nosotros nunca perdemos la esperanza. Si la perdiéramos, tendríamos que cerrar las clínicas".

PAMI

"El principal perjudicado es el afiliado"

Escuti consideró que las dificultades que atraviesa el sistema terminan impactando principalmente en los jubilados, quienes encuentran cada vez más obstáculos para acceder a la atención médica. "PAMI viene con una política muy perjudicial para sus afiliados y también para todos los que les damos servicio. El principal perjudicado siempre es el afiliado, que no recibe la prestación".

Según explicó, el cambio del modelo de contratación implementado durante el último año, junto con restricciones en las prestaciones y demoras en los pagos a las clínicas, provocó una situación crítica para buena parte del sistema privado de salud.

"Las clínicas empezaron a sufrir mucho. La mayoría de las atenciones que realizan son para afiliados de PAMI y, además, comenzaron los retrasos en los pagos acordados. Eso generó enormes dificultades", afirmó.

Esperanzas por los cambios políticos

Para el titular de Aclisa, las modificaciones en la conducción del organismo podrían estar vinculadas al impacto político que generó el deterioro del servicio. "Estos cambios tienen un origen político, pero también creo que el Gobierno nacional está empezando a reflexionar sobre las consecuencias que esto tiene para la población", expresó.

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Escuti vinculó esa lectura con el reciente refuerzo presupuestario destinado al PAMI y consideró que ambas decisiones muestran una revisión de la estrategia aplicada hasta ahora. "Lo celebro y lo miro con esperanza porque es algo necesario".

Críticas al esquema de financiamiento

Durante la entrevista, Escuti cuestionó el nuevo esquema de funcionamiento del organismo y recordó que la eliminación del Impuesto PAIS también redujo recursos que anteriormente fortalecían el sistema.

En ese sentido, sostuvo que la atención de los afiliados del PAMI requiere un financiamiento acorde a la complejidad de las prestaciones. "Son las personas que más necesitan servicios de salud, tienen internaciones más prolongadas, consumen más medicamentos y requieren mayores cuidados. Por definición, son prestaciones más costosas", explicó.

Reclamo por tasas municipales

Antes de referirse al PAMI, Escuti también cuestionó la carga tributaria que afrontan las clínicas privadas en la ciudad de Córdoba.

Aseguró que, además de las tasas generales y del costo correspondiente a los residuos patógenos, los establecimientos deben afrontar otros tributos específicos. "Pagamos una tercera tasa por ser considerados grandes generadores, seamos o no grandes generadores. También debemos pagar para reservar los espacios donde estacionan las ambulancias. Son costos importantes que podrían destinarse a mejorar la atención".