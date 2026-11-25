El economista Diego Dequino demostró que “sería lo más conveniente” que el Gobierno nacional deje “que corra” el dólar y “ver hasta dónde se acomoda” .

" E sta vez sería un error si sale a tratar de sostener el valor del dólar. C reo que ellos resistieron en soltar un poco el ancla cambiaria y acá estamos ”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba .

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Tipo de cambio

"De pronto esa ancla se está soltando de una manera no muy organizada, fruto de circunstancias externas. Creo principalmente que es el primer gatillo de esta situación", afirmó.

"Probablemente esto, como sabemos históricamente, produce dos juegos. Por un lado, ciertos bienes van a aumentar, va a haber una presión inflacionaria, que lo vamos a ver en los consumos ", analizó el economista.

“Desde el que importa vía un courier internacional, porque lo va a tener que pagar más caro, hasta en el supermercado”, ejemplificó Dequino.

Y luego preparó: "Pero por el otro lado ya sabemos lo que pasa con esto. Cuando el dólar sube, muchos empiezan a mirar con un poco más de cariño el canuto . Y dicen, 'che a ver la heladera, el autito bajó en dólar y capaz que voy y ahora lo compro'.

“Va a haber ciertos precios que se van a empujar inflacionariamente y va a haber, muy probablemente, una dinamización de consumos que hoy están bastante suspendidos, que están muy ligados al atesoramiento en dólares y que la gente no larga un dólar ni por las tapas cuando está muy barato”, insistió.

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Recesión

"Lo del dato del INDEC se esperaba, se esperaba peor, en eso hay que ser sinceros. Había una previsión de que fuera aún peor. INDEC deja una luz, como diciendo, no estamos todavía en recesión, pero sí en estancamiento. Y para mi punto de vista, técnicamente, patean la pelota de diciembre", analizó en otra parte de la entrevista.

"Aunque la crónica es que hay dos trimestres consecutivos de caída y que eso indicaría recesión. No obstante, el dato no es bueno, y esto se suma al viento en contra en los mercados globales. Y yo creo que es el mayor problema que tenemos hoy", añadió.

"Creo que el mayor inconveniente de Argentina es que hemos reestructurado y volteado muchas veces. Para lo que se llama riego país. Yo creo que ese es el mayor problema", evaluó Dequino.