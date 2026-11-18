Jubilados , organizaciones de izquierda y movimientos piqueteros ingresaron este miércoles al hall de una dependencia de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) , ubicada en avenida Córdoba 1144 , en la Ciudad de Buenos Aires . La protesta se desarrolla en el marco de una jornada nacional de movilización contra el congelamiento del bono y los recortes en las prestaciones del PAMI.

Los manifestantes reclaman una recomposición de los haberes jubilatorios , la actualización del bono de $70.000 y la cobertura del 100% en medicamentos y servicios de salud. Además, está previsto para las 15 una movilización hacia el Congreso de la Nación.

Protesta en Anses | Crédito: Captura Web

La jornada se enmarca en las protestas que los jubilados realizan cada miércoles frente al Congreso y en distintas dependencias públicas para visibilizar su situación económica y exigir respuestas del Gobierno . En esta oportunidad, la convocatoria también incluyó a organizaciones sociales, sindicatos y agrupaciones políticas.

El reclamo se da en medio de la discusión por el poder adquisitivo de los adultos mayores. El martes, el vocero presidencial, Adrián Ravier, defendió la política previsional de la gestión libertaria y aseguró en conferencia de prensa que "de todas las maneras posibles los jubilados están mejor que en 2023". También afirmó que "han mejorado en dólares, han mejorado en pesos, han mejorado respecto de la inflación".

Sin embargo, el bogado previsional Federico Bobrovsky cuestionó ese diagnóstico . En diálogo con FM Cielo, sostuvo que "desde que demostró el actual gobierno la situación de los jubilados no para de empeorar".

Protesta en Anses | Crédito: Captura Web

El especialista explicó que la fórmula de movilidad jubilatoria aplicada por Javier Milei generó un desfasaje y una pérdida del poder adquisitivo por el empalme entre el esquema anterior y el actual. Además, señaló que el congelamiento del bono produjo un retroceso en los ingresos del sector: "congeló la situación de los jubilados a abril de 2024".

Bobrovsky también apuntó contra las dificultades para acceder a medicamentos y tratamientos. " El impacto de los remedios es realmente criminal", advirtió, y calificó como "realmente muy mala" la situación de los jubilados, tanto por la caída de sus ingresos como por el recorte de las prestaciones del PAMI.

PC/fl