El primer informe de gestión de Diego Santilli en el Senado dejó un fuerte cruce con la oposición. Durante un cuarto intermedio de la sesión informativa, el jefe del bloque del PJ, José Mayans, cuestionó las explicaciones del funcionario sobre la situación económica y lo acusó de haber llegado al recinto con un discurso alejado de la realidad.

"Que el jefe de Gabinete venga con un discurso a 'versearnos' a nosotros, tengo que manifestar mi preocupación por lo que ha dicho", lanzó el senador formoseño, quien también expresó su preocupación por la "falta de comprensión de la economía argentina" que, a su entender, mostró el funcionario.

Mayans puso el foco en el endeudamiento y cuestionó el superávit fiscal que reivindica la administración de Javier Milei. "La deuda aumentó prácticamente 120.000 millones. Solamente este mes aumentó 3.000 millones. ¿Dónde está el superávit?", preguntó.

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En esa línea, enumeró una serie de indicadores que, según planteó, reflejan las dificultades de la economía. Mencionó la caída del empleo y de las pequeñas y medianas empresas, además de una inflación que, afirmó, supera el 30% en el marco de una economía con una matriz dolarizada.

"El salario no le alcanza a nadie", sostuvo el legislador, quien también cuestionó el incremento de las tarifas y los servicios. Según su planteo, esos valores aumentaron prácticamente un 1.700%, una situación que consideró insostenible tanto para los hogares como para las pequeñas empresas. "No hay forma de que un hogar o una pequeña empresa pueda sostener eso", advirtió.

Santilli en el Senado | Crédito: Prensa

La discusión por las reservas del Banco Central

Otro de los puntos que generó cuestionamientos fue la cifra de reservas internacionales que había presentado Santilli durante su exposición. El jefe de Gabinete defendió la disponibilidad de unos 50.000 millones de dólares, pero Mayans puso en duda que esos recursos puedan considerarse reservas propias del Banco Central.

"Esto que dijo de que tenemos 50.000 millones de reservas... Primero, no son 50.000, es menos. Hay 19.600 millones que son del swap chino. Después tenemos otro sostén que son 15.000 millones del FMI. Después tenemos los encajes, que son depósitos de la gente que están en los bancos", enumeró.

A partir de ese cálculo, el senador peronista estimó que la Argentina tiene "10.000 millones de dólares de reservas negativas". Y advirtió sobre el impacto que tendría una eventual salida del respaldo financiero chino: "Si ese país comunista, que ellos dicen que es China, retira esos 19.600 millones, nos quedamos prácticamente en 30.000 millones de dólares de reservas negativas".

Por último, Mayans cuestionó la política exterior del Gobierno y señaló las consecuencias que, a su entender, puede tener el distanciamiento con China y Brasil, dos socios comerciales relevantes para la Argentina.

"Argentina tiene un nivel de comercialización muy importante con China, así como con Brasil, donde en este momento tenemos prácticamente retirada la embajada", sostuvo.

También apuntó contra la relación de Milei con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. "El Gobierno nacional no reconoce la embajada y lo trata a Lula de delincuente, de haber manipulado las elecciones. Está reconocido por todo el mundo; el único que no lo ha reconocido es el presidente Milei", concluyó.

MSS