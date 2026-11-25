El jefe de Gabinete, Diego Santilli, se presentó este miércoles en el Senado donde brindó su primer informe de gestión desde que asumió el pasado 30 de junio. Durante las casi 7 horas de exposición, el funcionario destacó el rumbo económico del Gobierno, fustigó contra la oposición y defendió al presidente Javier Milei. Al ser consultado sobre el destino del oro argentino, se limitó a explicar que "una parte está en las bóvedas del banco central y el diferencial está en la entidad Bank for International Settlements (BIS), cuyo centro está en Basilea". "Parece que vieron La Casa de Papel", sentenció al respecto.

Desde el inicio de la exposición, buscó referenciar a la jefa del bloque de senadores libertarios, Patricia Bullrich, al hacer uso de una de sus frases: "El que las hace las paga". En defensa del presidente y de lo que denominó "recuperación económica", fue contundente al contrastar que “no se cayó a los seis meses, hoy va por la reelección”.

Casi 7 horas de exposición ante el Senado | Crédito: Prensa

El funcionario llegó al recinto luego de remitir un documento de 2.202 páginas que unifica en 1.287 respuestas las 1.659 consultas enviadas por 12 bloques legislativos, de las cuales casi ocho de cada diez llevan la firma del interbloque Justicialista y el 46% giran en torno a la gestión económica de Luis Caputo.

En lo que constituye la primera rendición de cuentas del Ejecutivo ante el Parlamento desde la exposición de Manuel Adorni en Diputados a fines de abril, la exposición de Santilli representó una prueba ante el doble desafío legistlativo con el tratamiento del Presupuesto 2027 en Diputados y la reforma electoral en el Senado, antes del cierre de las sesiones ordinarias el 30 de noviembre.

En la previa, las respuestas escritas del Gobierno anticiparon una postura cautelosa en los frentes más sensibles como la ley de discapacidad, se remitió a instancias judiciales por el financiamiento universitario y resguardó bajo secreto oficial los detalles sobre el traslado del oro del Banco Central, el incremento presupuestario de la SIDE y el operativo migratorio en Iguazú por el paso de Flávio Bolsonaro.

Santilli hace su presentación en el Senado | Crédito: Prensa

Minuto a minuto de la exposición del Jefe de Gabinete de Ministros

21:44 | Bullrich: "La realidad responde más que las palabras"

La senadora fue más breve que su par justicialista y en su intervención remarcó y felicitó la exposición del Jefe de Gabinete de Ministros y lo defendió frente a las críticas previas de José Mayans por tratarse de su primera presentación ante el Congreso, argumentando que el funcionario necesitaba tiempo para ordenar distintos procesos internos y que su asistencia se concretó de manera inmediata una vez cumplido ese plazo. Asimismo, al iniciar su exposición, Bullrich calificó el actual crecimiento económico como "relativamente importante", señalando que si bien no es un indicador que deje conformes al oficialismo, resulta destacable al contrastarlo con el estancamiento que registró la Argentina durante la última década.

21:33 | Terminó el discurso de Mayans

Luego de lanzar críticas y de citar a Patricia Bullrich respecto de que "hay que cambiar" y de advertir que "lo que se viene es grave" el senador dio por cerrada su intervención que incluyó la denuncia de que el Gobierno nacional administra los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) bajo un criterio discrecional que definió como un "ranking de popularidad" para negociar votos en el Congreso y en donde remarcó: "A nosotros nos viene bien cualquier sistema electoral". Ahora habla la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich.

21:23 | Continúa la exposición de Mayans

Entre citas a Juan Domingo Perón, Mayans acusó al funcionario de incumplir el artículo 101 de la Constitución Nacional por no asistir mensualmente al Congreso y cuestionó la legitimidad republicana del Gobierno al recordar que la aprobación de la Ley Bases se definió con el voto del senador Edgardo Kueider, actualmente detenido en Paraguay. En el plano económico, reivindicó la gestión de Alberto Fernández frente a la herencia del macrismo, negó la existencia de un déficit cero señalando una deuda de 10 mil millones de dólares con la provincia de Buenos Aires, y atribuyó la recesión actual al deterioro salarial y a una caída de 6 mil millones de dólares en las reservas del Banco Central en apenas dos semanas, lo que según sostuvo dejó un saldo negativo de 10 mil millones e impulsó la suba del riesgo país.

20:44 | Terminó la segunda exposición de Santilli

Luego de contestar a las preguntas hechas por los senadores y de una breve discusión con la fueguina Cristina López, el presidente provisional del Senado Bartolomé Abdala dará lugar a los cierres de los presidentes de cada bloque.

20:31 | "Parece que vieron La Casa de Papel"

Santilli contestó a la denuncia de Martín Soria: "YPF, como dijo Patricia Bullrich, cotiza en bolsa, entonces todo lo que usted imaginó yo no lo imagino, es como lo del oro, parece que vimos 'La Casa de Papel' entonces se pueden esfumar el oro, no va a pasar eso y tampoco va a pasar con los fondos de YPF"

20:25 | "Unos dicen unas cosas y después pasan otras"

Santilli acusó a la bancada peronista de distintas incongruencias, entre las que acusó: "Cuando Kicillof era ministro de Economía fue el que menos coparticipación le dio a la Provincia de Buenos Aires, 18,9%" respondiendo a la exposición de Wado de Pedro. Frente a los señalamientos por el endeudamiento actual y las referencias al mandato de Mauricio Macri, Santilli afirmó: "hay cosas que no puedo entender". Sostuvo que únicamente durante el gobierno de Alberto Fernández la deuda aumentó en 156.041 millones de dólares. Asimismo, al responderle al senador Mariano Recalde sobre la situación del Hospital Garrahan, exhibió fotografías comparativas del "antes y después" para asegurar que las instalaciones mejoraron bajo la actual gestión libertaria y denunciar que las críticas forman parte de un "relato" construido por la oposición.

20:16 | Santilli habló del oro

Luego de idas y vueltas respecto a las reservas de oro del Banco Central, el jefe de Gabinete zanjó: "Parte del oro está en las bóvedas del banco central y el diferencial está en el banco BIS (Bank for International Settlements), cuyo centro está en Basilea". "Las reservas de oro de la república Argentina están perfectamente cuidadas", sentenció y agregó: "Nos dejaron 11 mil millones de dólares de reservas negativas, ahora tenemos 50 mil millones de reservas"

20:11 | Vuelve Santilli del cuarto intermedio

Tras una nueva media hora de cuarto intermedio, el Jefe de Gabinete de Ministros se dispone a responder las consultas que le hicieron los senadores en esta segunda tanda .

19:38 | Termina el segundo bloque de preguntas

Con la finalización del segundo bloque se da lugar a un segundo cuarto intermedio para que el jefe de Gabinete pueda preparar las respuestas que le plantearon los senadores. En este segundo bloque, preguntaron la misionera Sonia Rojas Decut, de Movimiento por Misiones, su compañero de banca Carlos Arce, el senador justicialista por La Pampa Daniel Pablo Bensusán, el peronista chaqueño Jorge Capitanich, la senadora peronista que representa a Santa Cruz, Alicia Kirchner, Fernando Rejal, senador riojano por el justicialismo, el senador por Fuerza Entre Ríos Adán Bahl, la justicialista formoseña María Teresa González, "Wado" de Pedro, la fueguina y peronista Cristina López, Mariano Recalde, la rionegrina por el justicialismo Ana Marks, el chubutense Carlos Linares, el representante santafesino y justicialista Marcelo Lewandowski, Martín Soria, justicialista rionegrino, la riojana justicialista Florencia López y cerró la senadora mendocina por la UCR Mariana Juri.

19:25 | Martín Soria denunció irregularidades en YPF

El rionegrino mostró discrepancias entre los salarios que aparentan percibir los directores de YPF en el balance de la empresa y el salario que realmente reciben. Según el senador peronista, el balance oficial muestra que un director gana "casi 90 millones de pesos al mes" mientras que acorde a su información, el salario real es de $18.000.000, por lo que hay una diferencia de 72 millones de pesos mensuales, que representan un total de 11 mil millones de pesos anuales de discrepancia.



19:11 | Linares: "Habría que evaluar si este sistema sirve para algo"

El senador justicialista de Chubut, Carlos Linares, cuestionó las respuestas escritas del Jefe de Gabinete: "Si yo hago una pregunta y me contestan con una mentira para qué hago la pregunta?", además, arremetió contra los dichos del gobierno respecto a lo que dejó la administración anterior: "Herencia pesada recibimos nosotros en el 2002, con muertos en Plaza de Mayo".

Además, la senadora rionegrina Ana Marks repasó cifras de femicidios y violencia contra las mujeres para exigir explicaciones sobre los argumentos que llevaron a la Argentina a abstenerse en una reciente resolución de las Naciones Unidas contra la violencia de género. En el plano federal, la senadora fueguina Cándida Cristina López reclamó la devolución del puerto de Ushuaia a su provincia, cuestionando el sustento jurídico de la intervención, la falta de fechas de restitución y el destino de los fondos recaudados. Por su parte, el senador Wado de Pedro apuntó contra los ministros Federico Sturzenegger, Luis Caputo y dirigentes del PRO, y denunció que en la Provincia de Buenos Aires se paralizaron obras, quedaron 16 mil viviendas inconclusas y se recortaron recursos, exigiendo definiciones sobre cuándo serán restituidos esos fondos.

18:40 | Mariano Recalde: "Esperaba que Bullrich pida una muñeca"

El senador electo en 2025 por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reivindicó el reclamo de los trabajadores del Hospital Garrahan, explicó que las muñecas Quitapenas se las habían alcanzado los trabajadores del hospital luego de que venciera la Ley de Emergencia en Pediatría. También le contestó a la protesta inicial de la jefa de bloque de La Libertad Avanza con una chicana. "Cuando Argentina ganó el mundial vinieron todos con camisetas de la selección y nadie pidió solemnidad", además bromeó con que cuando el bloque peronista había llevado pines de Malvinas la senadora había pedido uno.

18:19 | Cuestionamientos de los peronistas a Santilli

Los senadores peronistas Alicia Kirchner y Adán Bahl sostuvieron que Argentina atraviesa una "recesión técnica y social". Mientras Kirchner pidió medidas para frenar la caída del empleo privado y el consumo en Santa Cruz, Bahl cuestionó el destino de la recaudación del impuesto a los combustibles, señalando que se utiliza para sostener un equilibrio fiscal "ficticio". En su intervención, el senador chaqueño Jorge Capitanich exigió definiciones sobre la parálisis de la obra del puente Chaco-Corrientes desde 2023 y consultó por la postura del Ejecutivo nacional respecto a la relación bilateral con Brasil y los acuerdos entre el Mercosur y la Unión Europea. El próximo en hablar es Eduardo "Wado" de Pedro.

17:34 | Terminó la primera tanda de respuestas de Santilli

En una exposición de casi media hora, el jefe de Gabinete contestó las preguntas respecto al Belgrano Cargas, al tratamiento que tendrá la problemática del Niño, el plan nacional de combate contra el Dengue y el estado de las rutas. Además, contestó al senador Goerling respecto a los nuevos pasos fronterizos y adelantó: "Vamos a hacer la prueba piloto en su provincia, en Misiones". Esto último se refiere al Tránsito Vecinal Fronterizo (TVF) que se empezó a implementar desde ayer en la provincia.

17:17 | "El RIGI tiene costo cero"

"Si no empata las condiciones fiscales de países vecinos como Chile y Perú esas inversiones no llegan", le contestó Santilli a Fernando Salino respecto a sus inquietudes por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Además, contestó sobre la reforma electoral: "Queremos que las PASO no cuesten 200 millones de dólares". Además remarcó que la idea del proyecto es que la gente vote "menos veces".

17:10 | Vuelve Santilli

Luego de 30 minutos de cuarto intermedio, el jefe de Gabinete regresa al recinto. En el interín Salino pronosticó que la sesión no se extenderá más allá de las 20 "para que los hinchas de Boca vean el partido tranquilos, que parece que es muy importante", se burló. Ahora Santilli contestará la primera tanda de preguntas y luego proseguirán los senadores misioneros, según especificó la presidente del Senado, Villarruel

16:40 | Cuarto intermedio para Santilli

El jefe de Gabinete solicitó un cuarto intermedio de diez minutos para "responder las consultas técnicas de las senadoras". Acababa de terminar de hablar el presidente del bloque del PRO, Martín Goerling. Hasta ahora hablaron la tucumana Beatriz Ávila, por Independencia, Edith Terenzi, de Despierta Chubut, Natalia Gadano, de Alianza por Santa Cruz y el puntano Fernando Salino, por Justicia Social Federal, además del mencionado Goerling. Salino había cuestionado a Santilli respecto a su política con las provincias: "Es un hábito muy común de seguir cargándole responsabilidades a las provincias y no darle las partidas presupuestarias correspondientes y después decir que los gobernadores no saben gobernar".

16:13 | Terminó la exposición de Santilli y comienzan las preguntas

Luego de 53 minutos de exposición del jefe de Gabinete, la senadora salteña Flavia Royón comenzó la ronda de preguntas de la cámara con un halago al jefe de Gabinete: "lo mío no va a ser tan poético como lo de usted". La pregunta de la senadora estuvo vinculada a la licitación del Belgrano Cargas, particularmente de los ramales C14 y C15, que circulan por el norte del país y fueron excluidos de la licitación ofical.

16:05 | Victoria Villarruel: "Le pido si puede ir redondeando"

Mientras el Jefe de Gabinete comentaba respecto a los proyectos de minería venideros y enaltecía el RIGI, la vicepresidenta le recordó que su exposición había llegado a los 45 minutos y le pidió que la termine a la brevedad. "ya termino, 5 minutos" contestó.

15:59 | Distinción oficial a los veteranos de Malvinas.

2 años adelantados. Al hacer el anuncio de que en el aniversario de el año que viene los ex combatientes serán conmemorados, Santilli confundió los años y dijo "a 47 años de la guerra" pese a que se cumplen 45 desde el 2 de abril de 1982. Además, pidió por la sanción de la Ley de Defensa de Soberanía Nacional: "Hay que seguir avanzando, por eso es clave la sanción de la Ley de Defensa de Soberanía Nacional, que va a ser la herramienta más firme para que Argentina defienda sus intereses y proteja lo que nos pertenece ".

15:53 | "Durante 50 años dijeron que era imposible, hoy es ley"

Santilli destacó la labor parlamentaria respecto a la reforma laboral y amplió: "Ya son 82 mil los trabajadores que dejaron la informalidad con esta ley".

15:51 | Santilli le hizo guiños a Bullrich en medio de su exposición en el Senado

Mientras el jefe de Gabinete explicaba la situación en materia de defensa y seguridad, dijo repetidas veces "El que las hace las paga, como planteó usted senadora Bullrich". La situación de narcotráfico de Rosario fue remarcada como la gran victoria del gobierno en esa área. "Se puede hacer también en el conurbano, es cuestión de voluntad, no sólo de recursos", cuestionó.

15:44 | "Argentina está exportando como nunca"

"Llevamos 35 meses seguidos vendiéndole al mundo más de lo que le compramos, por primera vez Argentina tiene crecimiento genuino" festejó el jefe de Gabinete luego del dato de exportaciones de octubre que también había celebrado el ministro Luis Caputo. También festejó la llegada de Argentina LNG que se confirmará la semana que viene y que implica una inversión estimada de 50.000 millones de dólares.

15:38 | Desregulación

Santilli recordó "el gran trabajo del ministro Sturzenegger" mencionando desregulaciones en ANMAT, eliminación de trámites en el INTI y la posibilidad de realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en talleres que no sean del Estado

15:30 | "El estado presente era una mentira"

El jefe de Gabinete destaca los logros del gobierno respecto a salud y educación, luego de felicitar al ministro "Toto" Caputo. También defendió la política universitaria actual con una comparación respecto al último año del gobierno anterior. "Debíamos dos meses de transferencias de gastos de funcionamiento" comentó. También mencionó obras de infraestructura en distintos hospitales, como el helipuerto del Hospital Garrahan, felicitando a la ministra Sandra Petovello.

15:20 | Empieza la exposición del jefe de Gabinete

Diego Santilli comenzó su exposición remarcando la victoria del gobierno respecto a "los piquetes", "la puerta giratoria" de las cárceles y el orden económico. "Hace casi tres años, la Argentina era un país en ruinas, un país en coma farmacológico", "Éramos el hazmerreír del mundo" sentenció.

15:19 | Entra Diego Santilli al recinto

Con el reclamo de la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, respecto a unas muñecas llamadas "quitapenas" que hacían alusión a la lucha por el desfinanciamiento del Hospital Garrahan. Victoria Villarruel, presidenta del Senado, hizo caso a la queja de Bullrich pero aclaró que "no es porque no apoyemos el reclamo".

Las bancas del Senado con las muñecas Quitapenas | Crédito: CEDOC

15:13 | Empieza la sesión

José Mayans da inicio a la sesión izando la bandera nacional con el himno sonando en el recinto, mientras tanto la mayoría de los senadores se acomodan en sus lugares,

MSS