Todos los años, Macy's organiza un desfile en le marco del Día de Acción de Gracias, celebrado este jueves 26 de noviembre. Sin embargo, en el centenario de esta tradición, el evento se reprogramó para el sábado 28 por primera vez en toda su historia, debido a la previsión de fuertes tormentas y vientos intensos.

Los organizadores priorizaron la seguridad ante el avance del temporal sobre la región, lo que obligó a frenar el despliegue de las carrozas y los globos gigantes que habitualmente recorren las calles neoyorquinas. A pesar de que es la primera vez que el evento se pospone, anteriormente fue suspendido entre 1942 y 1944 por la Segunda Guerra Mundial.

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​Día de Acción de Gracias: por qué se suspendió el desfile de Macy's

El avance de un sistema de tormentas severas hacia la ciudad de Nueva York motivó una alerta por vientos intensos y precipitaciones abundantes. El pronóstico meteorológico advierte ráfagas de entre 80 y 112 kilómetros por hora y lluvias acumuladas de entre 25 y 75 milímetros, con temperaturas en torno a los 10°C y 11°C.

Las tormentas severas provocaron a suspenisón del desfile de Macy's. | Crédito: Windy

Las normativas de seguridad de la ciudad prohíben el vuelo de los globos gigantes cuando los vientos sostenidos superan los 37 kilómetros por hora o las ráfagas exceden los 55 kilómetros por hora. Ante la imposibilidad de garantizar el control de las figuras de Snoopy y personajes de Pokémon que ya permanecían sujetas con redes en el Upper West Side y Central Park West, las autoridades suspendieron la jornada del jueves.

Cómo surgió el famoso desfile de Macy's

La celebración se remonta al 27 de noviembre de 1924, cuando los propios empleados de la tienda departamental, que en su mayoría eran inmigrantes europeos, buscaban recrear los festivales callejeros de sus países. Por ello, impulsaron una procesión para celebrar la expansión de la sucursal insignia en Herald Square. El primer recorrido partió desde Harlem hasta la calle 34 bajo el nombre de Desfile Navideño de Macy's, con el objetivo comercial de inaugurar la temporada de compras navideñas.

En sus primeras ediciones no existían los globos gigantes: el espectáculo contaba con trabajadores disfrazados de payasos y vaqueros, cuatro bandas de música y animales vivos prestados por el Zoológico de Central Park, como leones, elefantes y camellos. Recién en 1927 el titiritero Tony Sarg diseñó los primeros inflables para reemplazar a los animales y evitar complicaciones en el recorrido.

​Cuándo será el desfile por el Día de Acción de Gracias

Tras la postergación oficial, la estructura logística del evento se reorganiza para concretar el desfile el próximo sábado 28 de noviembre a partir de las 8:30 hora local. La preparación habitual requiere el traslado constante de disfraces, partes de carrozas y globos desinflados en camiones a través del túnel Lincoln.

El cambio de cronograma genera incertidumbre entre las delegaciones participantes, como los cientos de integrantes de la banda de música de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign, quienes deben evaluar la extensión de sus estadías hoteleras en la ciudad, mientras turistas de Illinois y Londres lamentan perderse la cita por tener vuelos y cruceros ya programados.

JSM