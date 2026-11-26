El tradicional feriado del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos estuvo marcado por numerosas complicaciones que dejaron miles de vuelos retrasados, tormentas y un accidente en pista que obligó a suspender la operatividad. De acuerdo con los reportes de seguimiento aéreo del rastreador de servicios comerciales FlightAware, más de 4.200 servicios sufrieron demoras y cientos debieron ser cancelados entre el último miércoles y la jornada de este jueves 26 de noviembre.

Las intensas nevadas en torno a los Grandes Lagos y las ráfagas de viento cruzado obligaron a reducir la frecuencia de aterrizajes en terminales estratégicas como Chicago O'Hare, Detroit, Nueva York y Boston. A ello se sumaron fuertes lluvias y tormentas eléctricas en el corredor atlántico que generaron efectos dominó en toda la red aerocomercial.

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El principal desencadenante de las demoras durante el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, fue el avance de un potente sistema frontal invernal.

El intenso movimiento turístico se vio golpeado por un sistema invernal de nieve y fuertes vientos en el noreste y medio oeste del territorio estadounidense.

El último martes 24 de noviembre , el tráfico aéreo de los Estados Unidos alcanzó su nivel más alto en 16 años, con 52.000 vuelos en un solo día, según informó el secretario de Transporte de norteamericano, Sean Duffy, a través de sus redes sociales.

Vuelos retrasados en Estados Unidos | Crédito: AFP

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El impacto de las condiciones meteorológicas en el Día de Acción de Gracias

Frente a la persistencia de las condiciones inestables en el marco del Día de Acción de Gracias, las aerolíneas emitieron exenciones tarifarias para reprogramar pasajes sin penalidades ante la alteración de sus cronogramas originales de operatividad.

Al referirse al operativo desplegado y al impacto de la meteorología adversa, el administrador de la Administración Federal de Aviación (FAA), Michael Whitaker, enfatizó que “la seguridad de los pasajeros y de las tripulaciones sigue siendo nuestro principio rector innegociable; cuando las condiciones meteorológicas severas o un incidente en pista reducen los márgenes operativos”.

Además, el titular del organismo regulador de Estados Unidos señaló que “el tráfico aéreo ha sido espaciado de manera preventiva para proteger cada vuelo”.

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El servicio aeronáutico alcanzó su punto más crítico tras un incidente registrado en Tierra durante las maniobras de deshielo y rodaje durante las tormentas.

Una aeronave sufrió un despiste lateral fuera de la calle de rodaje cubierta de hielo y aguanieve, provocando el cierre inmediato de una de las pistas principales y la activación de los protocolos de emergencia aeroportuaria.

Desde la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) de Estados Unidos recomendaron a los viajeros que “verifiquen el estado de sus embarques antes de dirigirse a las terminales y arribar con mayor antelación debido al récord histórico de controles de seguridad proyectados para el cierre del fin de semana largo” debido a la fecha festiva.

Si bien la evacuación preventiva de los pasajeros se completó sin víctimas fatales, la obstrucción generó demoras superiores a las tres horas en las salidas programadas.

PM / ds