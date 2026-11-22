Una falla técnica obligó a la aerolínea Delta Air Lines a despachar sus vuelos de forma manual este domingo y provocó demoras en todo Estados Unidos. El problema se originó en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, el más transitado del mundo. Según la Administración Federal de Aviación (FAA), Delta es la única aerolínea afectada, y la mayoría de sus vuelos sufren retrasos de más de una hora.

El problema afectó al sistema automatizado que calcula el peso de cada avión y cómo está distribuida la carga. Con esos datos, los pilotos definen la velocidad de despegue, la potencia de los motores y la posición de los flaps. Sin ese sistema, la aerolínea tuvo que hacer los cálculos a mano, lo que hizo más lentas las operaciones y trasladó las demoras a otras ciudades. Por la tarde, más de 400 vuelos con salida desde Atlanta registraban retrasos, y una cantidad algo menor de vuelos con destino a esa ciudad también tenía demoras, según datos de la plataforma de seguimiento FlightAware. Esos datos no precisan cuántos de esos vuelos son de Delta.

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Qué dijeron Delta y la FAA

La aerolínea informó que está usando "procedimientos manuales alternativos esta mañana para garantizar que los vuelos puedan despegar de manera segura", mientras trabaja para restablecer el sistema. "Agradecemos a nuestros clientes su paciencia y a nuestro personal su profesionalismo", agregó. Sin embargo, no informó qué causó la falla ni cuándo se normalizará la situación.

Por su parte, la FAA aclaró que la falla fue de la empresa. "Delta está trabajando para resolver problemas con el sistema de automatización de peso y equilibrio de la aerolínea. Estos retrasos no están relacionados con ningún sistema de tráfico aéreo de la FAA", indicó, y recomendó a los pasajeros consultar con la aerolínea. Desde el aeropuerto también aclararon que la medida que demoró los despegues afectó solo a Delta y no al resto de las compañías.

En un primer momento, la FAA ordenó frenar todos los vuelos de Delta con destino a Atlanta. Después de las 8:40, cambió la medida por un programa de demoras, con esperas promedio de 57 minutos. Para evitar que los aviones se acumularan en las pistas, también retrasó las salidas hacia esa ciudad desde otros aeropuertos. Por eso, los pasajeros reportaron problemas en Newark, LaGuardia, Reagan National, Dulles, Boston, Baltimore, Miami, Minneapolis, Nashville, San Antonio y Birmingham.

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No es la primera vez que una falla de este tipo complica los vuelos en Estados Unidos. En 2025, United Airlines tuvo un problema con su sistema de peso y equilibrio que provocó más de 1.000 demoras y decenas de cancelaciones. Y el 1 de abril de 2019, una falla en AeroData, un proveedor de estos sistemas, afectó a varias aerolíneas, entre ellas Southwest, United, JetBlue, Alaska y Delta. En ese momento, Southwest suspendió todas sus salidas durante 40 minutos.

El aeropuerto de Atlanta es el principal centro de operaciones de Delta. En 2025 superó los 106 millones de pasajeros, lo que lo confirmó como el de mayor tráfico del planeta.

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La falla llegó al comienzo de uno de los períodos de mayor movimiento del año en Estados Unidos, por el feriado de Acción de Gracias del jueves 26 de noviembre. Las aerolíneas del país prevén trasladar cerca de 29 millones de pasajeros entre el 20 y el 30 de noviembre, unos 2,7 millones por día. Solo por Atlanta, se espera que pasen más de 4 millones de viajeros entre el 19 de noviembre y el 1 de diciembre, un 5% más que el año pasado.

El incidente se suma a otros problemas recientes, que generan cada vez más dudas sobre los sistemas informáticos del sector aéreo estadounidense. El 13 de noviembre, una falla en la red de telecomunicaciones de la FAA obligó a suspender los despegues en todo el país durante más de cuatro horas y provocó la cancelación de unos 12.462 vuelos. Según la FAA, esa falla probablemente se originó en un cable de cobre viejo ubicado en una zona alejada. Delta fue una de las aerolíneas que más tardó en normalizar sus operaciones. Además, la semana pasada, United Airlines informó una "interrupción generalizada de sus sistemas".

IC