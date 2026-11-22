Este domingo, el magnate de la tecnología, Bill Gates (71), reiteró su preocupación ante un posible aumento de los ciberataques basados en la inteligencia artificial (IA), por sobre el riesgo de que la tecnología se vuelva cada vez más "incontrolable".

"La IA es sin duda lo bastante poderosa como para impulsar acontecimientos que causen mil millones de muertes", advirtió el cofundador de Microsoft en diálogo con NBC News, sosteniendo que la IA podría facilitar hechos capaces de provocar mil millones de muertes en caso de caer en las manos equivocadas.

La Comisión Europea confirmó un ciberataque asistido por inteligencia artificial

El empresario del mundo tecnológico ya había advertido previamente que el mundo no está preparado para las consecuencias que puede tener la Inteligencia Artificial y aseveró: "Los ciberataques serán sin duda el desafío más destacable al que nos enfrentaremos en el próximo año".

"Durante el próximo año, especialmente en el ámbito de la ciberseguridad, nos llevaremos muchas sorpresas desagradables", remarcó y dijo que el verdadero peligro "no es que la IA se vuelva incontrolable", sino que "personas malintencionadas la utilicen".

Gates también cuestionó la capacidad de los actuales sistemas de seguridad implementados por las empresas especializadas en inteligencia artificial para hacer frente a las amenazas informáticas. Según consideró, las herramientas de protección todavía no son lo suficientemente sólidas frente a los posibles ataques de piratería.

El empresario planteó la necesidad de establecer mecanismos de control para administrar el avance de esta tecnología. Entre las alternativas que propuso mencionó la implementación de un impuesto a la inteligencia artificial, la creación de un organismo internacional encargado de supervisar su desarrollo y la posibilidad de reservar determinados puestos de trabajo exclusivamente para las personas.

Además, rechazó la idea de que las propias compañías tecnológicas puedan garantizar la seguridad mundial mediante mecanismos de autorregulación. Esta postura, defendida por el presidente estadounidense Donald Trump, fue cuestionada por Gates, quien consideró que las medidas actuales son insuficientes. “Está claro que no estamos haciendo lo suficiente”, sostuvo.

Las advertencias del cofundador de Microsoft también se suman a las preocupaciones expresadas por otros referentes de la industria tecnológica. Entre ellos se encuentra Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, quien manifestó su compromiso de ralentizar unilateralmente el desarrollo de sus sistemas de inteligencia artificial ante los riesgos asociados con esta tecnología.

Gates estuvo días atrás en Chile y Argentina. Durante su paso por el país visitó Ushuaia, en Tierra del Fuego, y posteriormente recorrió distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, donde estuvo en el barrio de La Boca. Incluso, pasó por la Bombonera y recibió una camiseta de Boca Juniors con el número 10 y su nombre.

De Ushuaia a Vaca Muerta y Puerto Madero: qué buscan Bill Gates, Peter Thiel y Tesla en la Argentina de Milei

Los riesgos de la inteligencia artificial: ciberataques, armas biológicas y pérdida de empleos

Las advertencias de Gates también apuntan a otros escenarios que podrían agravarse con la expansión de estas herramientas. Uno de ellos es la posibilidad de que la inteligencia artificial facilite el desarrollo de armas biológicas o sea utilizada para planificar ataques de bioterrorismo. La preocupación radica en que estos sistemas pueden simplificar el acceso a información técnica y conocimientos que, hasta ahora, requerían capacidades especializadas.

El empresario considera que la respuesta no puede limitarse a mejorar los sistemas de seguridad una vez que se producen los ataques. En su visión, también resulta necesario anticiparse a las amenazas mediante controles, supervisión y cooperación entre gobiernos, organismos internacionales y compañías tecnológicas.

CS

LT