En un caótico final, la Cumbre Climática de la COP31 terminó en fracaso este domingo 22 de noviembre, porque el controvertido acuerdo sobre la eliminación de los combustibles fósiles no tuvo consenso, y así las reuniones, que marcaron el récord de debate con 49 horas, chocaron con un escollo insalvable.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien había instado a las 200 naciones participantes a que "los combustibles fósiles desaparezcan como los dinosaurios", expresó este domingo su consternación por el fracaso de las negociaciones.

"Comparto la profunda frustración de todos aquellos que esperaban que los gobiernos estuvieran a la altura de las circunstancias que exige la crisis climática", declaró el jefe saliente de la ONU en un comunicado.

"Líneas rojas infranqueables"

Chris Bowen, presidente de las negociaciones de la COP31, intentó hasta último momento encontrar un punto de consenso, sobre todo luego del rechazo tempranero de la Unión Europea, pero dijo que no pudo superar lo que definió como "líneas rojas infranqueables".

El rechazo de la UE



La Unión Europea (UE) había rechazado temprano el proyecto de declaración final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), que se desarrolla en Antalya, Turquía, por no incluir una referencia explícita al abandono progresivo del petróleo, el gas y el carbón. A la postura del bloque comunitario se sumaron España y Panamá, en medio de un cierre marcado por las tensiones y la falta de consenso entre los países participantes.

El ministro de Clima, Energía y Ambiente de Irlanda, Darragh O'Brien, cuyo país ejerce la presidencia rotativa de la UE, comunicó el rechazo durante la sesión plenaria de clausura. "No respaldaremos un Pacto de Antalya que ni siquiera mencione los combustibles fósiles, que son el principal motor del cambio climático", sostuvo. Además, advirtió que el bloque no aceptará "negociar retrocediendo en el tiempo" ni permitirá que la cumbre se convierta en una instancia de greenwashing para la industria de los combustibles fósiles.

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Cumbre de Clima COOP31 | Crédito: AFP

En la misma línea, el funcionario climático de la UE, Wopke Hoekstra, dio por concluida la jornada de negociaciones y cuestionó que la Presidencia de la COP haya presentado una propuesta que, según afirmó, no alcanza los estándares mínimos reclamados por numerosos países, tanto desarrollados como en desarrollo.

Las críticas también llegaron desde Francia y Alemania. La ministra francesa de Transición Ecológica, Monique Barbut, calificó el documento como un retroceso "inaceptable", mientras que su par alemán, Carsten Schneider, consideró que el borrador no reúne las condiciones necesarias para ser aprobado. Panamá, que había advertido sobre la posibilidad de retirarse de las negociaciones, también formalizó su oposición.

España acompañó la posición europea. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, expresó su rechazo a través de su cuenta de Bluesky y sostuvo que el documento no está a la altura de los compromisos asumidos en el Acuerdo de París de 2015. "La ciencia es clara. Hay que abandonar los combustibles fósiles de manera urgente y cumplir con el Acuerdo de París", manifestó.

Aagesen también defendió la necesidad de acelerar la electrificación a partir de energías renovables, fortalecer las políticas de adaptación y garantizar el financiamiento climático para los países más vulnerables. "El multilateralismo es la mejor herramienta para actuar a tiempo. La COP31 tiene que demostrarlo, y el texto que hay sobre la mesa no lo hace", señaló.

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Cumbre de Clima COOP31 | Crédito: AFP

Un cierre atravesado por las diferencias

El calendario oficial de la COP31 había finalizado el viernes 20 de noviembre, pero las delegaciones continuaron negociando intentando alcanzar un entendimiento. Sin embargo, las diferencias sobre el futuro de los combustibles fósiles y el financiamiento climático bloquearon las conversaciones durante la recta final.

El presidente de la conferencia y ministro turco de Medio Ambiente, Murat Kurum, había instado a las delegaciones a encontrar un punto de acuerdo después de casi dos semanas de discusiones. No obstante, tras los cuestionamientos al borrador, anunció que no se elaboraría una nueva propuesta. "A partir de ahora no habrá ningún texto nuevo. No trabajaremos en un texto nuevo en un entorno donde no existe consenso", afirmó.

El proyecto necesita la aprobación por consenso de cerca de 200 países. Sin embargo, la salida de numerosos negociadores antes de la sesión plenaria también puso en duda que hubiera suficientes representantes para ratificarlo. Kurum sostuvo que la decisión final quedaba en manos de los Estados y pidió a quienes habían llevado el proceso al bloqueo que reconsideraran su postura.

Cumbre de Clima COOP31 | Crédito: AFP

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Entre los puntos que sí contemplaba el documento figuraba una iniciativa impulsada por Turquía para elevar al 35% la participación de la electricidad en el consumo global de energía para 2035, frente al 23% actual. La propuesta busca reducir las emisiones y fomentar las energías renovables, aunque no plantea excluir de la generación eléctrica a los combustibles fósiles ni a la energía nuclear.

El borrador también incorporaba la captura y el almacenamiento de carbono de la atmósfera, una alternativa defendida por países petroleros del Golfo. La iniciativa recibió cuestionamientos de organizaciones ambientalistas y de la UE, que consideran que desvía la atención de la necesidad de reducir la producción de petróleo y gas. En versiones anteriores del documento figuraban objetivos cuantificados para esta tecnología, pero fueron retirados durante las negociaciones. Sin embargo, la UE mantuvo su exigencia y eso llevó a los negociadores a un callejón sin salida.

PC