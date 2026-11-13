Las principales novedades de la jornada de la COP31: choque de la ONU con petrolera y Venezuela defiende su crudo

En la cuarta jornada de la cumbre climática COP31 en Turquía, Reino Unido nombró una enviada "para la seguridad climática", Venezuela defendió "su derecho soberano" a potenciar la industria petrolera y Lula se despidió de la cita con un multitudinario acto.

La ONU contra las petroleras

El secretario general de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, criticó duramente el aumentó de los beneficios procedentes de las energías fósiles, que considera "moralmente inaceptables". "Los gobiernos deben proteger los intereses de sus pueblos, no los intereses de un grupo de empresas", señaló.

"El acceso a la tecnología y a una financiación abordable son elementos fundamentales. Sin eso, decirle a la gente que no puede consumir carbón, que no debe consumir otros combustibles fósiles, es un sinsentido", declaró.

Nombramiento de una enviada "para la seguridad climática"

Ante la multiplicación de las catástrofes relaciones con el calentamiento del planeta, el primer ministro británico, Andy Burnham, anunció este jueves desde la tribuna de la COP31 el nombramiento de una enviada "para la seguridad climática".

Andy Burnham | Crédito: AFP

Madeleine Alessandrini, expresidente del Joint Intelligence Commitee británico, que informa a los ministros sobre las amenazas para la seguridad, ocupará este cargo y trabajará en paralelo con la ministra británica del Clima, Katie White.

Venezuela defiende su industria petrolera

La presidente interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, defendió el "derecho soberano" de su país a desarrollar "responsablemente" su industria petrolera, en una cumbre dominada por la cuestión del abandono a los combustibles fósiles.

"Creemos que no existe contradicción inevitable entre desarrollo energético y protección ambiental, porque una transición justa no apaga economías, las transforma", argumentó la mandataria.

Desde la captura de Maduro, en enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, se esfuerza por reactivar la explotación de los recursos del subsuelo venezolano.

​Exigen un embargo hacia Israel

La activista climática Greta Thunberg pidió este jueves a Turquía que imponga "un embargo energético a Israel. "Deseo hacerme eco del llamamiento colectivo a favor de un embargo energético turco contra Israel para poner fin al traslado de petróleo y energía desde su territorio hacia Israel", afirmó.

Greta Thunberg | Crédito: AFP

Se trata de una referencia al oleoducto Bakú Tifilis-Ceyhan, por el que se exporta desde hace años petróleo azerbaiyano hacia Israel a través del puerto turco de Ceyhan. Las autoridades turcas niegan que por sus puertos transite crudo "destinado a Israel".

Lula se retira de la cumbre

El presidente de Brasil, Lula da Silva, cerró su paso por Antayla en un encuentro con la sociedad civil. El mandatario de 81 años fue aplaudido por haber reducido la deforestación en el Amazona a su menor nivel en casi 40 años.

También fue reconocido por haber creado en 2023 un ministerio de Pueblos Indígenas y demarcado tierras de los pueblos originarios para su preservación de la minería ilegal y la tala.

Lula "ha mostrado siempre preocupación por el medio ambiente", y es "un símbolo y un representante de la lucha y la resistencia contra el cambio climático", expresó a AFP Sebastián Hernández, estudiante mexicano de ingeniería de 27 años.