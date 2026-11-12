Quién es Colette Kress, la nueva CEO de Nvidia que reemplaza a Jensen Huang

La directora financiera Colette Kress asumió como directora ejecutiva de forma interina tras la dimisión del director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, cofundador y máxima figura de la empresa durante 33 años.

La hasta ahora directora financiera conservará ese puesto mientras conduce la compañía de manera temporal, a la espera de que el directorio designe a un sucesor permanente entre candidatos internos y externos.

Colette Kress ocupó el cargo de Vicepresidenta Ejecutiva y Directora Financiera de NVIDIA desde que se unió a la compañía en septiembre de 2013.

Colette Kress | Crédito: AFP

Durante su gestión, lideró el departamento financiero. Antes de incorporarse a NVIDIA, Kress trabajó durante casi 25 años en puestos financieros en importantes empresas tecnológicas, como Cisco y Microsoft. Allí tuvo responsabilidades sobre estrategia financiera, planificación, informes y desarrollo de negocios en los distintos segmentos, ingeniería y operaciones de la compañía.

Su tarea abarcó la relación financiera con el mercado durante el período en que Nvidia pasó de ser una empresa identificada con las tarjetas gráficas para videojuegos a convertirse en una proveedora decisiva de procesadores para sistemas de inteligencia artificial.

“La fortaleza de NVIDIA siempre ha residido en su gente, y junto con nuestro equipo directivo, me comprometo a seguir construyendo sobre la extraordinaria base que Jensen creó durante los últimos 33 años”, declaró Kress, en un texto que publicó la empresa.

“Continuaremos impulsando el trabajo que ha convertido a NVIDIA en líder en computación acelerada e inteligencia artificial, y aprovecharemos las oportunidades que se presenten. Nuestro enfoque sigue centrado en servir a nuestros clientes, socios, desarrolladores y accionistas”, sostuvo en un comunicado oficial.

La ejecutiva cuenta con una licenciatura en Finanzas de la Universidad de Arizona y una maestría en Administración de Empresas de la Southern Methodist University. Kress interviene regularmente en las conferencias de resultados y en encuentros con analistas, una exposición pública que ahora será más relevante.

Hasta la renuncia de Huang, el cofundador concentraba la mayor visibilidad externa de la empresa y una participación directa en la estrategia de productos, los vínculos con clientes de computación en la nube y la presentación de las nuevas plataformas de Nvidia

Mientras el directorio define la búsqueda, Kress deberá administrar la continuidad de la operación en un momento en que el mercado sigue con atención la transición en una compañía central para la expansión de la inteligencia artificial y para el negocio de centros de datos.

Kress tendrá una primera instancia pública decisiva el 17 de noviembre, cuando Nvidia tiene previsto comunicar sus próximos resultados financieros.

La destitución de Jensen Huang se conoció tras una reunión del directorio que había quedado bajo escrutinio. El consejo había abierto además una investigación independiente a raíz de informaciones sobre un presunto intento de inteligencia extranjera dirigido contra el ahora exdirector ejecutivo. La investigación, supervisada por un comité de consejeros independientes y abogados externos, continúa bajo observación pública.

RM