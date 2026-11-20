Este viernes, el primer ministro británico, Andy Burnham, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, firmaron los primeros acuerdos para relanzar el vínculo entre el Reino Unido y Europa, a diez años de la salida británica del bloque a través del Brexit.

En una histórica reunión en la sede de la UE en Bruselas, presentaron estos acuerdos como un primer paso hacia un nuevo acercamiento. El primer ministro británico, Andy Burnham, celebró un "acuerdo histórico". "Es un buen día para Reino Unido" y "para Europa", afirmó.

A 10 años del Brexit: confusión política, impacto económico y un Reino Unido que debate su relación con Europa

Por su parte, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, calificó a la cumbre como un "punto de inflexión" en las relaciones con el Reino Unido, y fue enfática: "Viejos amigos vuelven a dar un nuevo impulso a su amistad". Y el presidente del Consejo Europeo, António Costa aseguró que la UE está abierta a mantener con Reino Unido la "relación más estrecha posible".

Londres y Bruselas acordaron suavizar los controles sobre las exportaciones británicas de productos agroalimentarios, vincular sus mercados de emisiones de carbono y promover y facilitar los viajes de estudio y trabajo entre el Reino Unido y Europa para el sector más joven de la población. Sin embargo, quedó pendiente la discusión sobre la rebaja de las tasas universitarias para los estudiantes europeos en Reino Unido, una vieja exigencia de la UE.

El regreso a Europa, parte de la agenda estratégica de Andy Burnham

Para Burnham, un laborista que llegó a Downing Street en julio pasado, el restablecimiento de los lazos con Europa es uno de los ejes clave de su programa. "El mundo de hoy ya no es el de 2016", destacó el primer ministro. "Ante los desafíos actuales, quienes comparten valores e intereses deben trabajar juntos".

"Reino Unido y Europa comparten valores, intereses y un mismo entorno geopolítico. En un mundo cada vez más peligroso, somos más fuertes juntos. Una asociación más estrecha con Europa es positiva para los trabajadores, para Reino Unido y para Europa", afirmó Burnham en un comunicado.

La cumbre realizada en Bruselas tenía como objetivo avanzar en medidas concretas, como un primer paso que puede pavimentar el camino de regreso del Reino Unido a Europa.

Encuestas recientes muestran que una mayoría de británicos considera hoy que el Brexit fue un error, y que respaldaría el regreso a la UE en el caso de un hipotético referéndum.

También refleja las dificultades de la economía británica tras la salida del bloque y un contexto internacional muy distinto al de 2016, con Europa alineada en apoyo a Ucrania frente a Rusia y una distancia creciente entre los países europeos y los Estados Unidos de Donald Trump.

Ante el realineamiento político que se vio en la cumbre Shenzen, donde Trump y sus pares de Rusia y China, Vladimir Putin y Xi Jinping recordaron la histórica conferencia de Yalta de 1945, Europa y el Reino Unido precisan aliarse para mantener su relevancia.