Calentamiento global y negacionismo climático: en RDC se repasó cuáles son los temas que se trataron en la COP 31

La COP 31 en Turquía tiene como eje central el agravamiento del calentamiento global y la necesidad de reducir las emisiones contaminantes. Durante su participación en Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, la periodista Eleonora Gosman advirtió sobre el aumento de la temperatura por encima de los niveles previstos y describió las consecuencias que ya se manifiestan en distintas regiones del planeta.

“El tema central que se está debatiendo aquí es que hubo un aumento por encima del nivel que se esperaba cumplir de aumento de temperatura global en el 2030, que es 1,5 grados centígrados”, explicó Eleonora Gosman.

Emisiones de metano y dióxido de carbono: las cifras que preocupan

La corresponsal puso el foco en el impacto de las actividades humanas sobre las emisiones contaminantes. “El 60% de las emisiones de metano que producen este problema, que no es un pequeño problema porque ya lo estamos viviendo en más de una catástrofe, estos son productos de la actividad humana, 60%, o sea que podría ser muy bien reducido de acuerdo a cómo se hiciera esa actividad humana”, sostuvo.

Otro dato que destacó fue la evolución del dióxido de carbono en la atmósfera: “Desde 1960 hasta la actualidad el ritmo de concentración del dióxido de carbono, CO2, se triplicó en la atmósfera”.

Además, indicó que durante el año anterior se registró una concentración de metano equivalente al 267% de lo estimado para ese período. “Digamos que las cifras van asustando, ¿no?”, resumió.

Lula alertó sobre la posible sabanización del Amazonas

Durante la cumbre, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, tuvo un papel destacado. Gosman señaló que, ante la ausencia de Donald Trump, el mandatario brasileño se convirtió en “una figura muy carismática”.

Entre las advertencias de Lula mencionó la posibilidad de una transformación profunda del Amazonas. “Uno de los fenómenos que puede ocurrir es la sabanización del Amazonas. ¿Qué quiere decir eso? Se convierte en sabana. Sabana es con muy poca vegetación y eso sería un cambio de esos que realmente no se podrían controlar las consecuencias”, explicó.

La periodista también enumeró señales concretas de la crisis climática: “Este calor récord en Europa, los incendios forestales en los dos lados del Atlántico y las inundaciones en diversos continentes son una muestra de lo que está ocurriendo en el mundo debido a los cambios climáticos”.