El fenómeno de El Niño sobre América Latina acelera las conversaciones sobre la financiación climática

Los efectos del fenómeno natural El Niño están acelerando las conversaciones en foros internacionales sobre las finanzas climáticas, aseguró desde la COP31 de Turquía, Lina Mondragón, gerente de acción climática del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

El actual episodio, que se origina por su calentamiento del agua en el Pacífico Tropical, va camino de ser el fenómeno más potente jamás registrado según las Naciones Unidas.

Sus efectos están siendo amplios y diversos en la región, con inundaciones en Argentina y Paraguay, sequías en Brasil y en Centroamérica, que agudiza el riesgo de malnutrición. Frente a este escenario, la CAF activó una línea de crédito cercana a los 1.000 millones de dólares para los países afectados.

Según explicó Lina Mondragón, gerente de Acción Climática de la CAF, "está empezando a haber movimientos" para usar esos fondos, dada la escala del fenómeno, que puede tener "efectos sistémicos impresionantes", advirtió.

"Nosotros hemos hablado mucho del fenómeno de El Niño y el Superniño en esta COP, y eso es algo que acelera las conversaciones que ya se venían tomando" sobre la financiación de la adaptación al cambio climático, aseveró la responsable.

Los efectos de El Niño sobre América Latina agiliza la conversación sobre la financiación climática

La financiación climática es uno de los temas centrales y al mismo tiempo delicados de la COP31 que se celebra en Antayla, Turquía hasta el 20 de noviembre. En un primer documento publicado el viernes por Australia, que pilota las negociaciones, se recogieron los compromisos de citas anteriores.

Entre ellos, el de triplicar para 2035 la ayuda que los países ricos deben moviliza en favor de las naciones en desarrollo para adaptarse a los efectos del cambio climáticas. Otro punto enfatiza en la necesidad de hacer más limpias las matrices energéticas.

En comparación con otros países de menor renta en África u Oceanía, América Latina tiene un acceso más limitado a las llamadas finanzas concesionales, consistentes en créditos con largos plazos de amortizamiento y bajo tipos de interés.

"La financiación concesional siempre va a hacer la diferencia; es más barato, pero no es suficiente. A punta de donaciones no vamos a cerrar la brecha de financiamiento jamás", expuso. La CAF estableció en 2025 el objetivo de un 50% de financiación "verde" hasta 2030, lo que representa un monto de 40.000 millones de dólares.

En paralelo, la organización defiende su apoyo a programas relacionados con combustibles fósiles, en una región dispar que en ciertas zonas tiene mucho trabajo por delante, como en el Caribe, donde más del 90% de la generación eléctrica depende de ellos, según la institución.

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