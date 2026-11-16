La Amazonía brasileña en alerta: el estado de Pará declara emergencia tras registraron más de 5.000 incendios en noviembre

El estado brasileño de Pará, en la Amazonía, declaró una emergencia ambiental por cientos de incendios forestales que arden en medio de una fuerte sequía asociada al fenómeno de El Niño.

En lo que va del mes de noviembre, Pará lleva registrados algo más de 5.000 incendios, casi la misma cantidad de todo el mes en 2025, según datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales.

Alrededor de 700 estuvieron activos en las últimas 48 horas. La Amazonía de Brasil se encuentra actualmente afectada por El Niño, un fenómeno climático que eleva las temperaturas y provoca sequías en la región.

En el estado, que contiene 8,7 millones de habitantes, la sequía es "severa" y la "vegetación reseca favorece la propagación del fuego y amenaza a comunidades, bosques y actividades productivas", explicó el gobierno estadual, que decretó la emergencia durante los próximos 120 días.

La medida prohíbe usar fuego para limpiar áreas de pastizales y libera recursos adicionales para apagar los incendios y prevenir nuevos focos, informaron este jueves las autoridades.

Manaos, la mayor ciudad de la Amazonías brasileña en el estado de Amazonas, cerró las escuelas a principio de octubre debido al riesgo para la salud del humo de cientos de incendios que ardían en la selva alrededor de la ciudad

La Amazonía es la mayor selva tropical del mundo y su conservación es clave para frenar el calentamiento global. En 2024, registró un récord de incendios forestales, mientras se estima un pico para diciembre.

El Niño, como se conocer al calentamiento de la superficie del Océano Pacífico ecuatorial central y oriental, va camino de ser este año el más potente jamás registrado, según los expertos.

BGD/AF