El Superniño desborda el río Paraná: ya hay 4.500 evacuados y alertan sobre el avance del agua hacia el sur

El avance del río Paraná, impulsado por el fenómeno climático del Superniño, mantiene a diez ciudades del Litoral argentino por encima de sus cuotas de evacuación. La emergencia hídrica ya dejó un saldo de 4.547 personas evacuadas y autoevacuadas en 25 localidades de Chaco, Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos, mientras las proyecciones advierten que el agua seguirá hacia el sur.

De acuerdo con la Agencia Federal de Emergencias (AFE), la provincia de Chaco concentra la mayor cantidad de damnificados con 2.242 personas, seguidos de Corrientes con 2.005. El cuadro se completa con 164 afectados en Santa Fe y otros 136 en Entre Ríos.

Según los registros recopilados por la Universidad Nacional del Litoral, las localidades que rebasaron sus umbrales críticos son Barranqueras e Islas del Cerrito (Chaco); Goya y Esquina (Corrientes); Reconquista y San Javier (Santa Fe); y La Paz, Hernandarias, Paraná y Diamante (Entre Ríos).

En el barrio costero paranaense de Bajada Grande, el ingreso del agua obligó a los habitantes a levantas defensas improvisadas con bolsas de arena y a elevar muebles para evitar pérdidas materiales, según comprobó un equipo periodístico de TN.

"Los bolsones acá no llegan. A veces la comida está mal hecha o no alcanza cuando hay cinco familias en una misma casa", denunció uno de los damnificados ante los micrófonos de la señal de noticias.

El Superniño golpea al Litoral: 10 ciudades superan el nivel de evacuación y hay más de 4.500 damnificados | Crédito: NA

Conforme a los datos de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), el mes de octubre registró un caudal afluente medio de 14.400 metros cúbico por segundo. Las cifras representan un excedente del 106% respecto al promedio histórico.

El pasad viernes 13 de noviembre, el ingreso de agua a la central hidroeléctrica de Yacyretá se estimó en 24.700 metros cúbicos por segundo, con provisiones que oscilan entre los 24.500 y 20.500 metros por segundo para las próximas jornadas.

Sin embargo, la atención de los especialistas se concentra en el traslado de esa masa hídrica aguas abajo. En el puerto de la ciudad de Santa Fe, la medición del sábado cerró en 5,66 metros tras un repunte diario de 16 centímetros, quedando cerca de los niveles de evacuación.

Por su parte, el pronóstico hidrológico del Instituto Nacional de Agua (INA), proyecta que el pico de crecidas continuará golpeando el centro y sur de la cuenca durante la segunda quincena del mes. Para el martes 17 de noviembre, las estimaciones prevén que el río trepe a 5,84 metros en Santa Fe y 5,82 en Paraná.

Hacia el 24 de noviembre, el organismo técnico estima que el Paraná alcanzará los 5,90 metros en la capital santafesina y ascenderá a 5,33 en Rosario. De cumplirse las proyecciones, el puerto de rosarino superará el umbral de alerta de 5 metros antes de fin de mes.