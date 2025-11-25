Día de Acción de Gracias o el Thanksgiving Day en inglés es una de las festividades más importantes en Estados Unidos en noviembre. La festividad se celebra cada cuarto jueves de ese mes.

La fecha fue establecida feriado nacional en 1863, en plena Guerra Civil, por el presidente Abraham Lincoln, fijándolo en noviembre como un día de unidad. Luego, en 1941, el Congreso estadounidense confirmó oficialmente que se celebraría el cuarto jueves de noviembre.

Cuándo es Día de Acción de Gracias

El Día de Acción de Gracias 2025 tiene lugar el jueves 27 de noviembre y es fiesta nacional.

El Día de Acción de Gracias (Thanksgiving) tiene su origen en las tradiciones de los colonos ingleses que llegaron a Norteamérica en el siglo XVII. En 1621, tras un año muy complicado, los peregrinos del asentamiento de Plymouth (actual Massachusetts) celebraron una gran comida para agradecer la cosecha obtenida.

En ese banquete estuvieron presentes también integrantes del pueblo indígena Wampanoag, quienes habían ayudado a los colonos a sobrevivir enseñándoles técnicas de cultivo y pesca.

La celebración duró tres días. Aunque hoy se festeja como una comida armoniosa, en su momento fue más complejo: una relación tensa y posteriormente conflictiva entre colonos e indígenas.

En la actualidad, Thanksgiving es sinónimo de reuniones familiares, mesas abundantes y tradiciones que se repiten año tras año. El menú típico incluye pavo, puré de papas, salsa de arándanos y pastel de calabaza. También es habitual que las familias compartan aquello por lo que están agradecidas, una costumbre que continúa siendo central en la celebración.

Antes de empezar a comer, un miembro de la familia dará un pequeño discurso en el que dará gracias. Si la familia profesa alguna religión, se darán gracias a Dios.

Incluso, en Nueva York, realiza el desfile anual de Macy's, tradición viene desde 1924, cuando la mayoría de los empleados de los grandes almacenes eran inmigrantes y decidieron festejar la fiesta estadounidense con un desfile inspirado en los que se celebraban en sus países de origen.

Muchos estadounidenses aprovechan la fecha para servir comida a los necesitados en comedores populares, iglesias y residencias para personas sin hogar. Otros donan alimentos a campañas de recolección o participan en actos para recaudar fondos destinados a organizaciones o causas benéficas.

