Estados Unidos atraviesa una de las semanas de mayor movimiento comercial y turístico del año. Entre la celebración de Thanksgiving (Día de Acción de Gracias) y las jornadas de descuentos del Black Friday, Cyber Monday y Travel Tuesday, los consumidores buscan aprovechar las promociones para adelantar las compras navideñas y conseguir mejores precios para sus próximos viajes.

El corresponsal Norman Powell analizó este escenario durante una conversación con Jorge Elías en Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil. Allí describió las particularidades de una semana que combina tradiciones familiares, consumo y oportunidades comerciales, en un contexto marcado por los aumentos de precios que atravesaron los estadounidenses.

Thanksgiving, la celebración que paraliza a Estados Unidos

La semana comienza con Thanksgiving, una de las festividades familiares más importantes del calendario estadounidense. Powell explicó que el feriado moviliza a millones de personas que viajan hacia distintos puntos del país para reunirse con sus familiares y amigos, en una celebración cuyo eje central es la tradicional cena con pavo al horno.

“Yo creo que es el día en el que realmente se paraliza Estados Unidos, Jorge, porque no hay ningún tipo de actividad y todo el mundo está reunido con familiares o con amigos”, señaló el corresponsal. Además, sostuvo que esta festividad tiene incluso más relevancia que Navidad o Año Nuevo para los estadounidenses.

Como parte de las tradiciones de la fecha, Powell también recordó el indulto presidencial a dos pavos, una ceremonia realizada en los jardines de la Casa Blanca. En esta oportunidad, Donald Trump, acompañado por la primera dama, participó del acto en el que fueron perdonados dos ejemplares blancos.

Black Friday: descuentos que se agotan rápidamente

El día posterior a Thanksgiving llega el Black Friday, una de las jornadas comerciales más esperadas del año y una oportunidad para adelantar las compras navideñas. Powell destacó que algunas promociones incluyen rebajas importantes en productos electrónicos, televisores y artículos para el hogar.

“Realmente hay descuentos a veces impresionantes, y cuando se los anuncia hay que ir pronto porque se acaban esas ofertas muy rápido”, explicó. También describió las escenas de consumidores que buscan aprovechar los precios antes de que se agoten los productos, especialmente en las grandes cadenas comerciales.

Entre los establecimientos mencionados, destacó a Walmart, donde suelen registrarse importantes movimientos de compradores. Las promociones generan una fuerte competencia por conseguir los artículos más buscados, en particular aquellos que tienen descuentos más pronunciados.

Cyber Monday y Travel Tuesday: también buscan ofertas para viajar

La temporada de descuentos no termina con el viernes. Powell explicó que el Cyber Monday, que se realiza el lunes siguiente, concentra promociones especialmente vinculadas con los artículos electrónicos, mientras que el martes llega el Travel Tuesday, una jornada orientada a las ofertas de viajes y turismo.

Este último evento cobra particular relevancia después de un año complicado para los consumidores estadounidenses. “Este año ha sido un año muy duro para la mayoría de los estadounidenses, por los altos precios del combustible, el aumento de las tarifas por equipajes y todos los problemas que ha habido con las fallas en los sistemas de computación”, señaló.

En ese escenario, los viajeros están especialmente atentos a las oportunidades para reducir los costos de sus vacaciones. “Los viajeros están ansiosos por conseguir una buena oferta para tomarse algunas vacaciones o hacer algún viaje”, afirmó Powell, al describir una semana en la que las promociones comerciales también se convierten en una oportunidad para planificar el turismo.