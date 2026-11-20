El Black Friday volvió a convertir a Ciudad del Este, Paraguay, en uno de los principales destinos comerciales de la región. Desde el jueves 19 de noviembre, miles de compradores comenzaron a llegar a la ciudad para aprovechar las promociones en tecnología, celulares, informática, perfumes y electrodomésticos. El movimiento fue especialmente intenso en el Puente Internacional de la Amistad, que conecta a Paraguay con Brasil y registró una circulación extraordinaria de peatones.

De acuerdo con los datos de la Receita Federal de Brasil, entre el jueves y el viernes 20 de noviembre, hasta las 10:20, 60.531 personas cruzaron a pie el Puente de la Amistad. La cifra corresponde a los registros de los dos primeros días del evento y refleja el impacto que generó la convocatoria comercial en la zona de la Triple Frontera.

Black Friday en Ciudad del Este: descuentos de hasta el 70% y miles de compradores

Black friday en Paraguay | Crédito: X Captura web

La edición 2026 del Black Friday de Ciudad del Este se desarrolla entre el jueves 19 y el domingo 22 de noviembre. Se trata de la 15.ª edición de una feria comercial organizada por la Cámara de Comercio y Servicios de la ciudad, que busca atraer tanto a compradores paraguayos como a turistas extranjeros.

Las promociones abarcan distintos rubros, aunque la tecnología aparece entre los principales atractivos. Celulares, notebooks, televisores, cámaras, artículos de gaming, electrodomésticos y perfumes forman parte de las categorías que concentran la atención de los visitantes. Algunos comercios anunciaron rebajas de hasta el 70% en productos seleccionados, aunque los porcentajes varían según el local, el artículo y la disponibilidad de stock.

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Las expectativas también son elevadas en materia turística. Según la Secretaría Nacional de Turismo de Paraguay (SENATUR), se proyecta superar los 300.000 visitantes durante las cuatro jornadas, principalmente provenientes de Brasil. La demanda de alojamiento ya se extendió a otras localidades del departamento de Alto Paraná ante la ocupación de hoteles en Ciudad del Este.

Colapso en el Puente de la Amistad: las medidas para ordenar el tránsito fronterizo

Black friday en Paraguay | Crédito: X Captura web

El crecimiento del movimiento comercial también se hizo sentir en la circulación fronteriza. El Puente Internacional de la Amistad, que une Ciudad del Este con Foz de Iguazú, registró largas filas y una importante concentración de peatones que buscaban ingresar a Paraguay para realizar compras.

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Ante la convocatoria, las autoridades implementaron medidas especiales de circulación. Entre ellas, se dispuso la suspensión del tránsito de camiones de carga por el puente durante el viernes 20 y el sábado 21 de noviembre, en coincidencia con el feriado nacional brasileño por el Día de la Conciencia Negra. La medida buscó facilitar el desplazamiento durante las jornadas de mayor actividad comercial.

En Ciudad del Este, además, la Municipalidad habilitó distintos tramos del microcentro como zonas peatonales y estableció vías alternativas para los conductores. El objetivo fue ordenar la circulación y brindar mayor seguridad ante la llegada masiva de visitantes. El Black Friday continuará hasta el domingo 22 de noviembre, por lo que se espera que el movimiento comercial y fronterizo se mantenga durante el fin de semana.

SC