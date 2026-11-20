El ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Gilmar Mendes, es uno de los protagonistas de la historia política y judicial de su país en las últimas dos décadas. Desde su lugar en la máxima corte brasileña, fue testigo y actor de momentos decisivos para las instituciones, en un escenario atravesado por la tensión entre los poderes del Estado y los intentos de avanzar sobre el orden democrático. En diálogo con Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), analizó el papel de la Justicia, los límites del poder político y los desafíos que enfrenta la democracia.

Durante la entrevista, Mendes reflexionó sobre la experiencia brasileña y el protagonismo que adquirió el Supremo Tribunal Federal frente a las crisis institucionales. También abordó la relación entre los tribunales y los gobiernos, y sostuvo que una de las principales responsabilidades de una Corte Suprema es preservar la democracia y evitar golpes de Estado.

Es jurista, profesor y magistrado brasileño. Actualmente se desempeña como ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil desde junio de 2002, y es el integrante más antiguo en funciones de la máxima corte brasileña, cargo en el que permanecerá hasta su jubilación obligatoria a los 75 años, en diciembre de 2030. Es especialista en Derecho Constitucional, autor de obras jurídicas de referencia en Brasil y fundador del Instituto Brasiliense de Derecho Público. Está visitando nuestro país para participar en el Segundo Fórum de Buenos Aires, un encuentro internacional jurídico, político y académico que se celebra hasta este viernes en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

Es importante poner en contacto a la audiencia argentina con el decano de los miembros de lo que es la Corte Suprema de Justicia de Brasil. Allí se llama Supremo Tribunal. Siempre se ha dicho en Brasil que la gran diferencia del equilibrio político entre Brasil y Argentina, en los últimos 25 años, en lo que va de este siglo, tiene que ver con el verdadero poder que tiene la Corte Suprema de Justicia en Brasil. Es decir, ha actuado de manera contundente, influyendo sobre las decisiones políticas, poniéndoles límites a los distintos presidentes y se ha convertido en un actor de enorme peso y una de las partes de la diferencia entre Brasil y Argentina. Otro elemento importante para entender las diferencias entre el sistema jurídico brasileño, el máximo tribunal brasileño y el argentino, es que allí son 11 miembros y son tan importantes que se dice, vulgarmente, que en Brasil, un país tan futbolero como todos sabemos, al igual que la Argentina, se conoce a los integrantes del Supremo Tribunal más que a los integrantes de la selección de fútbol. El ciudadano común, la persona de a pie, sabe los nombres de los 11 integrantes del Supremo Tribunal tanto y, a veces, más que los de los 11 jugadores de la selección de fútbol. Esto marca el nivel de importancia que tienen. Aparecen en los medios, sus declaraciones tienen un valor determinante y tienen un prestigio que aquí no tienen. Obviamente, en los últimos años esto ha empezado a entrar en decadencia. De hecho, últimamente hubo una pelea entre algunos de los integrantes del Supremo Tribunal que respondían al expresidente Bolsonaro y otros que respondían al expresidente Lula. Pero, en el caso de quien vamos a entrevistar, de Gilmar Ferreira Mendes, fue nombrado por el presidente Fernando Henrique Cardoso y es el decano. Fue nombrado a principios de siglo, es decir, lleva ya prácticamente un cuarto de siglo en la máxima autoridad jurídica del país. Le queda, como dijo recién quien lo presentó, hasta el año 2030. Es decir, va a atravesar gran parte de la última presidencia del ahora reelecto por cuarta vez presidente Lula da Silva. Podríamos decir que es una figura comparable a Lula da Silva porque los dos son los actores principales, uno del Poder Ejecutivo y otro del Poder Judicial, a lo largo de todo este siglo. En la Argentina, que nos hemos quedado con solamente tres miembros en nuestro equivalente al Supremo Tribunal, nuestra Corte Suprema de Justicia, que hace una década que no se puede nombrar al procurador, por ejemplo, y que no se puede nombrar a un nuevo miembro de la Corte, el ejemplo de Brasil resulta muy ilustrativo y muy adecuado para poder conversar con él. No es habitual que se le pueda realizar una entrevista a un integrante de la Corte Suprema de Brasil, así que valoramos esto doblemente. Aquí tenemos el honor de tener la presencia del ministro Gilmar Ferreira Mendes, el decano del Supremo Tribunal Federal de Brasil. Es un placer tenerlo, señor. Aquí reflexionábamos con la audiencia que finalmente va a estar hasta el año 2030, atravesando prácticamente tres décadas del siglo XXI, muy parecido a la historia de Lula. Es decir, usted representa al Poder Judicial, en el máximo tribunal de Brasil, y Lula, al Poder Ejecutivo. Yo hablaba de la importancia de la diferencia que existe en Brasil en relación con la fortaleza del Supremo Tribunal. Contaba historias de que todo el mundo conoce los nombres de los miembros del Supremo Tribunal, más que los de los integrantes de los once jugadores de la selección brasileña de fútbol. No veo que ese sea el caso aquí, en Argentina, a pesar de que no estemos formalmente ante una Corte de cinco miembros. Me gustaría que, de manera más didáctica, usted les explicara a los argentinos las diferencias y las particularidades que tiene el Supremo Tribunal de Justicia brasileño. Lo escuchamos con atención.

El Supremo Tribunal Federal, como lo conocemos, tiene una fundación republicana que comenzó en 1889 y 1890, con la proclamación de la República. Ya asumió un papel de control de constitucionalidad judicial, a través de los fallos y los casos concretos. Esa evolución se dio a lo largo de muchos años, con algunas interrupciones del proceso democrático y, después, con su recuperación. Se vio muy fortalecida con la Constitución de 1988, que conjugó tanto un modelo que llamamos de control de constitucionalidad americano, que también existe aquí, como un modelo de perfil concentrado, que llamamos modelo europeo. El Supremo se transforma, entonces, de alguna forma, en una Corte Constitucional. El sistema de designación establece que el presidente de la República indica a alguien mayor de 35 años, jurista de reputación y con reconocimiento público. Luego debe contar con la aprobación del Senado Federal, por mayoría absoluta. Inicialmente, el límite de edad era de 70 años. Durante el gobierno de Dilma Rousseff se aprobó una enmienda constitucional y se elevó a 75 años para todas las categorías de funcionarios. De ahí también la explicación de mi permanencia por tanto tiempo. Yo fui indicado durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso. Fui jefe de la asesoría jurídica y de la Advocacia-Geral da União, como la llamamos en Brasil, durante el nuevo gobierno de Fernando Henrique Cardoso, y fui indicado en junio de 2002.

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Usted dice que, obviamente, el sistema republicano es igual que en la Argentina a fines del siglo XIX, pero que la Constitución de 1988 reforzó de manera especial la importancia y la independencia que tiene el Supremo Tribunal, que conjuga dos elementos: el modelo norteamericano y parte del europeo. Es, al mismo tiempo, un tribunal constitucional. También, la presidenta Dilma autorizó que el límite de edad no sea de 70, sino de 75 años. Nuestro entrevistado fue nombrado por Fernando Henrique Cardoso en 2002, así que lleva prácticamente un cuarto de siglo acompañando al Supremo Tribunal en Brasil. En el caso de Argentina, Argentina no tiene el mismo prestigio y la misma importancia o equivalente que eso en nuestra Corte Suprema de Justicia. Una de mis hipótesis es que el problema comenzó en 1930, con un primer golpe militar que la Corte Suprema de Justicia consideró legal. A partir de allí, entonces, se creó una subordinación del Poder Judicial al Poder Ejecutivo. ¿Qué aconteció en Brasil en relación con los supremos tribunales y las distintas dictaduras militares?

Nosotros tuvimos muchos embates a lo largo de los años. Tuvimos la llamada Revolución de 1930, que puso fin a la llamada República Vieja, que va desde 1889 hasta 1930. Hubo un período de transición, con mayor liderazgo político de Getúlio Vargas y de los militares, y se hizo una nueva Constitución en 1934. Pero, en medio de mucho tumulto, vino una dictadura. Verdaderamente, una dictadura que se constituyó en 1937, sin actividad parlamentaria, y que duró hasta 1945. Todavía existía un Supremo Tribunal Federal, aunque con algún tipo de subordinación. Hubo jubilaciones de jueces de la Corte y había una Constitución de 1937 que también llamaban la Polaca, porque seguía modelos de la Constitución polaca. Había un dispositivo que decía que, si una ley era votada por el Congreso y después rechazada por el Supremo, el Congreso podía, por una mayoría constitucional, confirmar la constitucionalidad de esa ley y declararla constitucional. Pero, como sabemos, no hubo Congreso durante ese largo período. Entonces, había una fórmula en la Constitución por la cual, cuando no había Parlamento, el presidente Getúlio Vargas establecía por decreto decisiones del Supremo. Por tanto, tal vez no teníamos allí un momento de afirmación de la Corte frente al Poder Ejecutivo. Después vino el golpe militar de 1964, que también mantuvo las Cortes abiertas y el Parlamento abierto, en todo un cuadro de perfil autoritario y con muchos incidentes. Los miembros del tribunal continuaron. No hubo cierre de la Corte y hubo muchas tensiones, inclusive entre el primer presidente militar, Castelo Branco, y un presidente del Supremo Tribunal Federal de aquella época. Hubo varios habeas corpus concedidos a presos políticos. Nombres importantes de la política fueron detenidos por los militares y obtuvieron habeas corpus en el Supremo Tribunal Federal. Un acto de carácter dictatorial hizo que el gobierno de Costa e Silva, el 13 de diciembre de 1968, estableciera el llamado Acto Institucional Número 5. Allí vamos a decir que un régimen autoritario pierde sus vestiduras y asume un carácter autocrático. En 1969, tres jueces del Supremo Tribunal Federal fueron jubilados compulsivamente por determinación de los militares. Esto ocurrió en un contexto de una junta militar que provisoriamente asumió ante la ausencia del presidente, con alteraciones en la Constitución, mientras el sistema continuaba reivindicando la autonomía del Poder Judicial. Todo esto es un dato positivo: un Poder Judicial que, de alguna forma, intentó mantener su autonomía a lo largo de esos años. Otra peculiaridad en el curso de esta evolución fue el desarrollo de una llamada acción directa de inconstitucionalidad. Quien podía hacerla era el procurador general de la República. Durante el gobierno del presidente Médici, se produjo un caso constitucional muy interesante. El partido de oposición MDB discutía la censura previa a libros, diarios y periódicos. La dictadura había establecido que habría censores también en las televisiones. El MDB fue al procurador general, que era una figura vinculada al presidente de la República. Se puede imaginar lo que significaba tener un procurador general en esas condiciones. En marzo de 1971, el Supremo se decidió sobre esta cuestión. Un colega, inconformado con aquella decisión del procurador general, fue al Supremo con una reclamación, diciendo que no podía hacer eso. No olvidemos que, a esa altura, tres colegas habían sido jubilados compulsivamente y sus lugares habían sido repuestos. Entonces, el Supremo enfrentó la cuestión. El colega Lúcio Cardoso, que había sido indicado por los militares y había sido presidente de la Cámara durante la época de Castelo Branco, dentro de aquel cuadro les dijo a sus colegas que no podía aceptar eso y que iba a votar en disidencia. Sostenía que el procurador general estaba obligado a traer esta causa para que el tribunal pudiera decidir sobre ella, como se hacía en el pasado. Sus colegas quedaron muy sorprendidos. ¿Cómo alguien iba a enfrentar a los militares en ese contexto? Él les dijo con mucha tranquilidad que el procurador general debería haber presentado su manifestación, tal como se hacía antes, para que el tribunal pudiera referendar o no un cambio de acción. Finalmente, emitió su voto en disidencia y dijo que no tenía más nada que hacer allí. Yo les digo a mis alumnos que este fue uno de los votos en disidencia de mayor repercusión de toda la historia. Y tal vez también un marco de resistencia, porque yo llegué a la universidad en 1975 y ya discutía la obligatoriedad de que un procurador general presentara estas cuestiones ante el Supremo. ¿Qué aconteció a partir de 1988? Se le retiró al procurador general ese monopolio. Ahora pueden presentar acciones los partidos políticos, las confederaciones sindicales y las entidades de clase de ámbito nacional. Todos pueden hacerlo. Esto también genera un problema en Brasil: la judicialización permanente, porque los partidos políticos llevan sus disputas a la Justicia.

Permítame hacer una síntesis de la traducción. Fernando Henrique Cardoso hablaba de que en Brasil, como tiene morros, los colonizadores entraron haciendo curvas, mientras que en la Argentina, que era todo plano, entraron directamente. Por eso las ciudades argentinas son todas rectilíneas y eso marcó el carácter de nuestra política y el de la política brasileña. Allá se usa una frase que es el jeitinho brasileiro, que es encontrar la forma de ir resolviendo. La historia que nos cuenta de la relación del Supremo Tribunal con las dictaduras marca la diferencia entre Brasil y la Argentina. Él preguntaba por qué en la Argentina se considera que el problema del desprestigio de nuestra Corte Suprema comenzó en 1930, cuando hubo un golpe militar y la Justicia argentina consideró legítimo todo lo que hiciera el gobierno militar. A partir de allí quedó una subordinación del Poder Judicial al poder político. Él nos cuenta que, a diferencia de lo ocurrido en la Argentina, cuando hubo dictaduras en Brasil siempre se encontró una forma de mantener cierto grado de independencia. No en la dictadura de los años 30, porque los jueces fueron cambiando y se fueron jubilando, pero entre todos se mantuvieron, aunque constreñidos. La tensión máxima se dio en la última dictadura, la de 1964, en la que jubilaron compulsivamente a tres de los miembros del Supremo Tribunal. Inicialmente, la dictadura trataba de mantener un halo de cierta democracia. Entonces, mantuvo el Parlamento y el Poder Judicial, pero unos años después, en 1971, perdió todo carácter de disimulo. El Poder Ejecutivo prohibió cualquier libertad de prensa y de impresión, con censura tanto en los canales de televisión como en los diarios. Sin embargo, había quedado la posibilidad de pedirle al procurador un acta de constitucionalidad. Un partido, el MDB, que podría ser equivalente al radicalismo en la Argentina, pidió al procurador que revisara esa medida. El procurador no actuó, pero el partido fue al Supremo Tribunal. El Supremo Tribunal, que además estaba presidido por uno de los miembros que había colocado el Poder Ejecutivo, se puso sorpresivamente a favor de que el planteo fuera tratado constitucionalmente. Yo olvidé mencionar que, durante la primera dictadura de 1930, había algo que se llamaba el estilo polonés, porque en Polonia existía un mecanismo por el cual, si una ley del Congreso era declarada inconstitucional por el Supremo Tribunal, el Congreso podía reunir una mayoría especial, por ejemplo, de dos tercios, y declararla constitucional. Pero como no había Congreso porque lo habían cerrado, esto terminaba siendo abstracto. Entonces, quien asumía la posibilidad de volver a declarar constitucional una ley o un decreto declarado inconstitucional por el Supremo Tribunal era el presidente. Había Corte, había Supremo Tribunal y algunas veces declaraba inconstitucional algo, pero luego el propio presidente podía revertirlo. Con idas y vueltas, la historia fue distinta a la de la Argentina, donde directamente las dictaduras cambiaban completamente la Corte Suprema de Justicia. Llegamos aquí hoy y lo que veo últimamente es que todo ese prestigio del Supremo Tribunal está siendo puesto en duda por algunas peleas entre miembros de la Corte. Algunos fueron indicados por el presidente Lula o por Dilma Rousseff y otros fueron indicados por Bolsonaro. Usted está fuera de cualquiera de esas discusiones, porque fue indicado por Fernando Henrique Cardoso y tiene la libertad de poder hacer una opinión más constructiva. ¿Qué está aconteciendo hoy con el prestigio del Supremo Tribunal de Brasil?

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Son preguntas que nosotros mismos nos hacemos. Como se ve, tal vez sea uno de los tribunales más poderosos del mundo. Tal vez los colegas puedan hablar sobre eso. Yo mismo me formé en Alemania y trabajo mucho en comparación con la Corte Constitucional alemana, que es una de las más poderosas del mundo. Tal vez nos hemos tornado demasiado importantes, hasta porque el camino de provocación es tan abierto que a toda hora el tribunal es llamado a intervenir. Tal vez no haya una autocontención. Nos vimos especialmente ante un gran desafío durante el gobierno de Bolsonaro. Era un gobierno negacionista, un gobierno que repudiaba las intervenciones para evitar la contaminación y la pandemia, que creía que todo se resolvería mediante la inmunidad de rebaño. Entonces, el tribunal fue llamado varias veces a intervenir por gobernadores y prefectos, es decir, intendentes, para que actuara. Y el tribunal intervino. Pasados dos años, ya había vacunas, pero el gobierno no quería comprarlas. Fue el tribunal el que determinó que se avanzara con la vacunación. Por tanto, el tribunal se tornó más importante y reconocido en ese contexto. Por otro lado, esto provocó una brutal reacción del bolsonarismo. Se decía que había que reformar el Supremo Tribunal Federal. Era un eslogan en las calles: "El Supremo no es el pueblo". Recibíamos varios ataques de Bolsonaro contra el tribunal. Esto llegó a su punto extremo en 2022, cuando Bolsonaro, con aquel discurso que conocimos a lo largo de los años, comenzó a poner en duda la sanidad del sistema electoral, que todos sabemos que es uno de los más confiables del mundo. Hubo actos preparatorios de un golpe que después se vio que estaba efectivamente planificado. El Supremo tuvo un papel importante en la condena del expresidente y también en la condena de militares en todo Brasil. A diferencia de la Argentina, que tiene aquel modelo de composición con amnistía, nunca se había colocado a un general en los bancos de los tribunales. Cuatro generales fueron condenados. Bolsonaro fue condenado. Esto provocó, por un lado, aplausos, pero también agitación en un país muy dividido y muy polarizado. Entonces, este es un dato para hacer un análisis más profundo.

Gilmar nos cuenta que toma conciencia de que, incluso comparado con la Corte Suprema de Alemania, que es una Corte Suprema muy poderosa, el Supremo Tribunal de Brasil es una de las Cortes Supremas más poderosas del mundo. Incluso se le pide todos los días que actúe en cuestiones que son cotidianas y la Corte lo hace. A veces, incluso, dice que no sabe si no tendrían que autolimitarse, porque tal vez lo hacen con demasiada frecuencia. Pone el ejemplo paradigmático de la pandemia, cuando el presidente Bolsonaro creía que no había que hacer nada, que la cura era a través de la inmunidad de rebaño. Es decir, que se contagiara una cantidad suficiente de gente. Los gobernadores y los prefectos, o sea, los intendentes, acudían al Supremo Tribunal. El Supremo intervenía y le exigía al gobierno que actuara. Incluso cuando estuvieron las vacunas disponibles, el gobierno no quería comprarlas. Todas las medidas de prevención contra el COVID fueron impulsadas por decisiones del Supremo Tribunal. Esto amplió el consenso y la importancia del Supremo Tribunal y generó que Bolsonaro empezara a decir que había que reformarlo. Había campañas en las calles que decían que el único Supremo era el pueblo. También empezó a instalar dudas y desconfianza respecto del sistema electoral, que es uno de los más seguros del mundo. Quiero aclarar que Gilmar Ferreira Mendes fue también presidente del Tribunal Electoral, que tiene una importancia enorme y un gran prestigio. Lo que había detrás de todo esto era un preparativo del golpe. Se estaba llamando a desconfiar del sistema electoral y judicial porque Bolsonaro iba a perder las elecciones, como finalmente ocurrió. Luego se realizó ese intento de golpe de Estado. Y dice que, por primera vez en la historia de Brasil, se condenó a cuatro generales, no solamente a Bolsonaro, sino también a cuatro generales. Esto generó muchos aplausos, pero también algún tipo de resistencia entre aquellos que eran cercanos al bolsonarismo. Quiero agregar que, por ejemplo, una de las autopistas más importantes de San Pablo se llama Castelo Branco, que fue el primer presidente de la dictadura militar de los años 60. Imagínese si acá hubiera una autopista, por ejemplo, la Panamericana, que se llamara Jorge Rafael Videla. Lo digo para dar una dimensión de las diferencias entre uno y otro. Pero nunca, aun así, se había condenado a un militar y en ese momento se condenó a prisión, junto con Bolsonaro, a cuatro generales. Continúe, perdón, solamente quería hacer la traducción.

Y ahí entonces, con esa condenación, hubo condenas de muchos que invadieron. El 8 de enero de 2023 se produjo la invasión de los poderes. Invadieron todos los palacios, inclusive el palacio del Supremo Tribunal Federal. Hicieron un vandalismo generalizado e imaginaban que iba a haber un golpe. No se sabía, en aquel momento, qué iba a pasar. Todos vivimos un estado de perplejidad. Recuerdo a Lula en Porto Alegre, fuera de Brasilia, hablando, perplejo, intentando orientar a las personas. Y tal vez la policía de Brasilia, que debería proteger los palacios, dejó de cumplir con su función. Por tanto, fue un cuadro de desorden. Ellos fueron procesados y después la situación se normalizó absolutamente. Pero se hizo una investigación y se verificó que aquello no había sido simplemente un desorden. Antes de eso, tengo que contar que, ya antes de las elecciones, muchas personas habían comenzado a hacer acampes frente a los cuarteles militares, pidiendo una intervención militar. Uno de sus lemas era "Intervención militar ya". Lula fue elegido y asumió el 1 de enero de 2023. Las manifestaciones continuaron. ¿Por qué? Porque hubo algún tipo de negociación con los militares y un nuevo ministro de Defensa. Allí había familias de militares frente a los cuarteles. Fueron ellos quienes participaron de los acontecimientos del 8 de enero y de toda aquella acción. Por tanto, había personas ligadas a los militares. En suma, un cuadro que después iba a ser investigado y por el cual iban a ser responsabilizados. Algunas penas fueron muy elevadas: 27 años, 25 años. En aquella época se entendió que esto era importante para el futuro, para dar un mensaje hacia adelante. Nosotros estamos viviendo 41 años de democracia, que comenzó en 1985. A partir de 1988 tenemos un cuadro institucional bastante consolidado y ya pasamos por dos impeachments presidenciales. No tenemos conocimiento de nada parecido a esto. Entonces, se hizo una investigación que llegó a la conclusión de que Bolsonaro y varios de sus colaboradores habían participado directamente y pensado en un golpe, inclusive considerando la posibilidad de matar al presidente Lula y al relator de este proceso, Alexandre de Moraes. En suma, todo esto fue revelado y está documentado. Hubo condenas y seguimos adelante con todas las consecuencias. Después comenzaron los movimientos a favor de una amnistía. También hubo acusaciones contra el Supremo por supuestos excesos, varios proyectos en el Congreso y muchas críticas. Pasa algún tiempo y aparece el llamado escándalo del Banco Master, que involucra a reguladores y a otras instancias. Allí surgen problemas porque se señala que algunos ministros podrían haber sido beneficiados. Se habla inclusive de un contrato de la esposa de Alexandre de Moraes. En suma, esto se convierte en un gran tema. La controversia va a estar presente en el debate. Yo tuve la oportunidad de decir, hablando con nuestros amigos y conocidos de Faria Lima, que la crisis del Banco Master, como otras crisis que acompañamos desde el gobierno de 1994, nos remite a todo aquel cuadro de privatizaciones, varias crisis, la superación y el Plan Real, y también a muchas liquidaciones de instituciones financieras. Aquí, obviamente, hubo un problema de fiscalización y regulación. Durante mucho tiempo, este banco vendió certificados a través de otros grandes bancos. Entonces, tuve la oportunidad de decir que el problema del Master no debe colocarse sobre los tres poderes. Es preciso tener una comprensión más amplia. El Supremo se ha elevado mucho y era necesario que se ocupara de tornar esta cuestión más relevante. Aquí aparecen parlamentarios, aparecen varios actores, inclusive directores de medios del Grupo Globo, por ejemplo, y varios organismos del Banco Central. Es un fenómeno lamentable.

Bueno, usted nos está contando que, siguiendo con el tema de Bolsonaro, entraron y destruyeron todos los edificios y que, en ese contexto, la policía no intervenía. Entonces, había toda una situación de shock y parecía que podía ser incluso una situación de literal golpe de Estado. Después de que se los condenó a todos, el presidente Lula gana y, en ese contexto, lo que aparece es que luego empiezan a pedir amnistía. Empiezan a decir que el Supremo Tribunal había colocado penas muy grandes y que había sido parcial. Fundamentalmente, incluso se descubrió que querían matar al presidente Lula y también a Alexandre de Moraes, que es uno de los miembros del Supremo Tribunal y que, al mismo tiempo, había sido uno de los relatores de este proceso de enjuiciamiento del golpe de Estado. En esas elecciones, en las que tratan de bajarle el nivel de importancia al Supremo Tribunal, aparece también un escándalo financiero de un banco pequeño que se llama Banco Master, en el que incluso hay situaciones de supuestas irregularidades vinculadas con la contratación de la esposa de uno de los miembros de la Corte Suprema. Pero lo que nos dice aquí el entrevistado es que se puso el foco en realidad para afectar al Supremo Tribunal, porque en el caso aparecen el hijo de Bolsonaro y políticos. Incluso Globo tuvo que echar al director de toda el área de noticias de la Red Globo por conexiones también con el dueño del Banco Master. Pero todo el foco estaba puesto en el caso del Supremo Tribunal, porque lo que querían era bajarle el prestigio que tenía. Él dice que el problema no era del Supremo Tribunal, sino de la avenida Faria Lima. Para tratar de traducirlo, la avenida Faria Lima es una de las zonas financieras más importantes de San Pablo, donde están los principales edificios de los grandes bancos. Y aquí voy a preguntar algo todavía más importante: ¿cómo logra Brasil que el Supremo Tribunal coloque en la cárcel al expresidente que hizo ese intento de golpe? En los Estados Unidos aconteció exactamente lo mismo en Washington, pero el Supremo Tribunal norteamericano no pudo hacerlo. ¿Dónde está el secreto del Supremo Tribunal de Brasil?

Es una pregunta importante, Jorge. Creo que el secreto está en esta historia larga que referí: de alguna forma, incluso durante un período dictatorial, el Poder Judicial no se curvó y fue asegurando su autonomía y su independencia. Hay inscripciones que aseguran la autonomía y la independencia del Poder Judicial, pero también hay una historia detrás de ellas. Yo acostumbro a decir en el plenario del Supremo, en declaraciones mías, que la institución es más grande que su composición actual. A veces estamos perplejos con las soluciones que eventualmente encontramos y decimos que esto fue inspirado por la institucionalidad, por esa fuerza y por una gran responsabilidad. Si miramos toda la literatura sobre jurisdicción constitucional, las misiones de las cortes constitucionales o de las cortes supremas, encontramos que una de sus funciones es mantener la democracia. Al fin y al cabo, se trata de evitar golpes de Estado. Normalmente, las cortes cumplen este papel de manera gradual. El Supremo enfrentó de manera muy específica esta situación y evitó un golpe de Estado. Actuó y después reprimió este intento. En el caso de los Estados Unidos, hay que señalar que varias publicaciones estadounidenses, como The New York Times, tomaron el ejemplo brasileño. Brasil es una lección para el mundo. Nosotros tenemos que recordar claramente, a partir de la Constitución, que esos crímenes no son indultables. Bolsonaro hizo una prueba con un diputado que había agredido a un ministro del Supremo, Daniel Silveira, y le concedió un indulto. El Supremo dijo que no. A mí me parece que esa decisión también es ejemplar para haber evitado nuevas iniciativas. Tanto es así que ya no se habla en Brasil, a pesar de que existe una mayoría bolsonarista en el Senado, de una amnistía, porque se sabe que esos crímenes no son amnistiables.

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Le preguntaba por la diferencia: cómo logró Brasil que, cuando en Washington sucedió lo mismo con Donald Trump, finalmente el Supremo Tribunal norteamericano no pudiera hacer lo mismo. Fueron indultados todos los que participaron y que habían sido condenados. Me dice nuestro entrevistado que él cree que tiene que ver con esta historia que estábamos narrando, con la independencia del Supremo Tribunal y de la Justicia brasileña respecto de la política y del Poder Ejecutivo. Una independencia que se fue construyendo de las formas que cada uno de los momentos permitía, pero que siempre fue constitutiva de este poder que hoy tiene el Supremo Tribunal y que pudo enfrentar directamente un golpe. Él dice que la última función, la más importante del máximo tribunal, es garantizar que haya democracia y que, en el caso del Supremo Tribunal brasileño, lo llevó adelante de la manera más directa posible. Por eso no puede haber indultos. De hecho, en Estados Unidos los hubo y en Brasil, no. Bolsonaro trató de indultar a un diputado que había agredido a un integrante del tribunal. Lo habían condenado y Bolsonaro intentó perdonarlo, pero el Supremo Tribunal dijo que no. No se puede indultar. Al punto de que hoy, incluso con una mayoría bolsonarista en el Senado, ya no se habla de amnistía ni de perdón. Gilmar Ferreira Mendes, estoy orgulloso de mi segundo país, que es Brasil, y de su Supremo Tribunal. Muchísimas gracias por esta entrevista. Así como cada uno de los pueblos tiene algo que aprender del otro, nosotros tenemos que aprender de la independencia judicial de Brasil.

Muchas gracias por la oportunidad.

Gracias, un gran placer.

LMM