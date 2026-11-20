Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, firmó este jueves 19 de noviembre el decreto que reglamenta la Enmienda Constitucional aprobada en octubre por el Congreso que implementa el esquema 5×2 (5 días de trabajo por 2 de descanso) en el mercado laboral local y determina los mecanismos para la transición de las jornadas.

Junto a autoridades y referentes sindicales, el mandatario celebró, en el acto realizado en el Palacio de Planalto, sede del Gobierno en la ciudad de Brasilia, que esta nueva jornada dignifique a los trabajadores.

Sus palabras fueron: “Lo que estamos haciendo aquí es intentar humanizar el mundo del trabajo para que las personas salgan a trabajar no pensando que van al infierno, sino que salgan a trabajar pensando que van a un lugar cómodo, que van a tener una jornada normal, que van a ser tratadas con respeto y que van a volver a casa con mucha tranquilidad”.

Cómo se implementará la nueva jornada

Esta nueva jornada se implementará en 2 etapas: desde el próximo del 16 de diciembre será de 42 horas semanales; y luego, desde el 16 de diciembre de 2027, el límite pasará a ser de 40 horas semanales.

En las dos etapas los trabajadores tendrán derecho a dos días de descanso semanales.

Actualmente, 14,8 millones de trabajadores en Brasil tienen 6 días de trabajo y 1 de descanso; mientras que 21,7 millones ya trabajan en el esquema 5×2, pero cumpliendo una jornada de 44 horas semanales.

El ministro de Trabajo y Empleo, Luiz Marinho, advirtió que a ningún trabajador se le podrá bajar el salario y que también se mantendrán los pisos salariales de las diferentes categorías.

La regla general asegura 2 días de descanso remunerado por semana, pero en situaciones consideradas excepcionales, el empleado podrá prestar servicios en el segundo día destinado al descanso, siempre que el día libre se conceda en otra fecha dentro de ese mismo mes.

En estos casos, el día trabajado se pagará como tiempo extra y el descanso compensatorio seguirá siendo remunerado.

Los empleados que ya cumplen jornadas de 40 horas semanales, pero que todavía trabajan en turnos de 6 días, también tendrán derecho a 2 días de descanso.

HM