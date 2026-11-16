El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, deberá afrontar una compleja discusión dentro de su propio partido por el plan de ajuste anunciado por el equipo económico para alcanzar el superávit fiscal. La medida contempla un recorte de gastos que genera posiciones enfrentadas: mientras el sector financiero considera que resulta insuficiente, algunos sectores del Partido de los Trabajadores (PT) lo cuestionan por su posible impacto social.

La periodista Eleonora Gosman explicó que el ministro de Planificación, Bruno Moretti, defendió la iniciativa y denunció presiones de grupos económicos para reducir el alcance del ajuste. «Son lobbies muy poderosos los que están pleiteando que no asuman parte de ese ajuste», señaló en RDC, por +Perfil, al describir la disputa. Según la corresponsal, el Gobierno apuesta a que el recorte permita alcanzar un resultado primario positivo y genere condiciones para reducir las tasas de interés, actualmente ubicadas en el 13,5%.

El ajuste fiscal y las tensiones dentro del oficialismo

«Quien va a ganar con ese corte, o ese recorte, es la sociedad», sostuvo Gosman al explicar los argumentos de quienes respaldan el programa económico. Sin embargo, el conflicto atraviesa al oficialismo: los sectores más críticos advierten que la denominada contención de gastos podría derivar en nuevos recortes presupuestarios si no se cumplen las metas fiscales.

«Si vos no lograste concretar tu superávit tal como está planificado, vas a cortar más gastos», explicó Gosman. También advirtió que las áreas más expuestas serían educación, cultura, ciencia y tecnología.

La periodista mencionó además el riesgo de afectar programas sociales como Mi Casa, Mi Vida y las transferencias destinadas a las familias. Para estos sectores del PT, el problema no es solamente el ajuste inicial, sino la posibilidad de que se profundice durante la ejecución presupuestaria.

Presupuesto, mercados y posibles cambios en el equipo económico

La discusión también tiene una dimensión parlamentaria. Gosman señaló que los sectores críticos del PT cuentan con representación en el Congreso y podrían complicar la aprobación del presupuesto, que debe quedar definido antes del receso legislativo de diciembre. «A eso es a lo que le tienen miedo, básicamente, por la aprobación del presupuesto», afirmó.

Otro episodio que generó repercusiones en los mercados fue la versión sobre una posible llegada de Aloizio Mercadante, actual titular del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), al Ministerio de Hacienda. Sin embargo, el funcionario salió rápidamente a desmentir esa posibilidad y manifestó su intención de continuar al frente del organismo.

En paralelo, apareció el nombre de Rafael Fonteles como una alternativa que tendría interés en el sector financiero. No obstante, su situación política presenta un obstáculo: fue elegido gobernador y debería optar entre asumir ese cargo o incorporarse al gabinete nacional.

Para Gosman, las próximas semanas serán decisivas para determinar el rumbo económico y político del oficialismo. «Se verá si efectivamente triunfa el ala moderada o el ala radical, o si hay un consenso entre ambas partes», concluyó.