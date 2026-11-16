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Multiples ataques armados en el sur de Brasil: al menos ocho muertos y varios heridos

Investigan si los hechos responden a una disputa entre grupos criminales que operan en la zona.

Multiples ataques armados en el sur de Brasil: al menos ocho muertos y varios heridos
Si bien aún no se confirmó el origen de los hechos, las autoridades investigan si los incidentes estuvieron relacionados con disputas entre  organizaciones criminales que operan en la zona. | NA/Redes
Hoy 14:56

Ocho personas fueron asesinadas y otras cinco resultaron heridas tras una serie de ataques armados registrados entre la noche del domingo y la madrugada de hoy lunes en la ciudad de Porto Alegre, capital del estado de Rio Grande do Sul, sur de Brasil.

Los ataques ocurrieron sobre todo en la zona norte de Porto Alegre y en el municipio de Alvorada, donde los agresores se desplazaron en automóviles y dispararon contra personas que se encontraban en la vía pública , tanto por la noche como por la madrugada.

El episodio más grave tuvo lugar en el barrio de Sumaré, donde cuatro personas perdieron la vida cuando se encontraban en un bar y los ocupantes de un vehículo abrieron fuego contra el establecimiento, mientras que las otras cuatro víctimas mortales se registraron en distintos barrios de Porto Alegre.

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Si bien aún no se confirma el origen de los hechos, las autoridades investigan si los incidentes estuvieron relacionados con disputas entre organizaciones criminales que operan en la zona.

Aunque no hay confirmaciones al respecto, Las primeras indagatorias de las autoridades apuntan a que los incidentes podrían estar relacionados con enfrentamientos entre grupos criminales rivales que operan en la zona.

En uno de los episodios violentos, los disparos de arma de fuego fueron efectuados desde una moto, mientras que en los demás se utilizaron autos conducidos por presuntos sicarios.

Los cinco heridos fueron trasladados a centros hospitalarios, mientras que la Policía de Rio Grande do Sul indicó que continúa con las investigaciones para determinar las circunstancias de los ataques, establecer si existe una relación directa entre ellos e identificar a los autores.

Con información de la Agencia Noticias Argentinas.

RM

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