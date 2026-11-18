Hay US$ 5.000 millones en juego en la economía argentina: tal es la diferencia entre dejar que la inteligencia artificial avance de manera espontánea, como una tendencia más, o generar las condiciones para que su desarrollo y adopción se conviertan en un motor de competitividad de acá a 2030.

El desafío no pasa únicamente por acelerar la incorporación de tecnología en las empresas, sino por articular una agenda que involucre al sector público, el privado y el sistema científico-académico.

En un escenario donde las oportunidades atraviesan toda la estructura productiva —del agro a la energía—, la capacidad de coordinar esfuerzos y resolver los obstáculos que hoy limitan su expansión puede representar un salto significativo de productividad y valor agregado.

La pregunta ya no es cuándo llegará el futuro, sino qué estamos haciendo para construir las condiciones que nos permitan aprovecharlo.

Esta cifra de la oportunidad de la IA es el resultado del análisis económico y la investigación de campo liderada por el profesor Raúl Katz, junto con la profesora Natalia Méndez Huergo y quien escribe desde la Cátedra de Competitividad Jorge H. Forteza de la Universidad de San Andrés.

En nuestro estudio Una estrategia de competitividad en Inteligencia Artificial para la Argentina, los datos son categóricos: al ritmo actual, la IA puede aportar US$ 12.708 millones a la economía nacional hacia 2030. Pero ese es el piso, no el techo. El potencial real escala hasta los US$ 17.700 millones, un 2,1% del PIB nacional proyectado.

El mapa productivo actual expone la paradoja sin rodeos: apenas el 11,2% de las empresas argentinas incorporó formalmente IA a sus operaciones, un registro que nos ubica en el sexto puesto del Índice Latinoamericano de la IA, desarrollado por la CEPAL, relegados detrás de Chile, Brasil, Uruguay, Colombia y Costa Rica. En las grandes corporaciones la asimilación roza el 35%, pero predomina la experimentación aislada: proliferan los ensayos diseminados y puntuales, mientras escasean los casos de uso escalados al corazón del negocio.

En las pymes la distancia es todavía mayor, con una penetración formal que no alcanza al 16% en las medianas y se derrumba por debajo del 9% en las pequeñas. Dicho esto, es de notar que existe una amplia heterogeneidad en la adopción según el sector económico, el perfil de la empresa y de su liderazgo. A modo de ejemplo, las empresas nativas digitales exhiben una adopción profunda e integrada al núcleo de su negocio, mientras que las locales en sectores regulados tienden a estar más rezagadas. La heterogeneidad también se registra en las PyMEs, donde puede observarse ciertas empresas que despliegan iniciativas en la adopción de la tecnología.

Más aún, cuando el talento está sumamente interesado, y la fuerza laboral camina más rápido que los organigramas: empleados automatizan tareas y resuelven dilemas operativos por su propia cuenta, a menudo mediante aplicaciones personales y al margen de las áreas de sistemas.

El desafío de las altas gerencias es encauzar esa espontaneidad mediante esquemas de gobernanza, inversión enfocada y protocolos que transformen la iniciativa dispersa en una ventaja sistémica, incluyendo una revisión profunda de los procesos productivos a partir de la inteligencia artificial.

Desde la oferta, Argentina tiene la oportunidad de posicionarse en el desarrollo de software y aplicaciones, apalancándose y especializándose en los verticales que son motores de la economía, como la agroindustria, la energía y la salud. Nuestro estudio relevó más de 340 firmas de software, consultoría y servicios de IA en el país, además de casi 200 desarrolladores de aplicaciones para sectores específicos. Lo que falta es escalabilidad para crear empresas con mayor capacidad de entrega de servicios. También puede posicionarse en la industria de datos, lo que incluye la selección, limpieza, estructuración y curaduría experta de datos para alimentar modelos complejos de IA, a partir de los recursos humanos de calidad con que contamos.

En el plano público, existe una oportunidad de profundizar mecanismos que aceleren la adopción de la nueva tecnología por parte del entramado pyme.

Otro ejemplo de intervención pública es la gestión de la escasez de talento que puede frenar la expansión hacia el final de la década. El desafío para las universidades es generar sinergias con el sector privado: anticipar juntos qué perfiles harán falta y diseñar trayectorias formativas cortas y programas masivos de reconversión y elevación de competencias (reskilling y upskilling).

La ventana de oportunidad en la región sigue abierta, pero no va a esperarnos indefinidamente. El salto hacia los US$ 17.700 millones está al alcance, y solo requiere el liderazgo de los sectores público y privado y la audacia de alinear los esfuerzos en marcha para transformar el entusiasmo individual en una verdadera política de negocios.

*Profesora de Estrategia y Competitividad de la Escuela de Negocios de la Universidad de San Andrés