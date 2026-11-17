El expresidente de Paraguay, Santiago Peña, permanece detenido en la prisión militar de Viñas Cué, en Asunción, luego de que la Justicia ordenara su traslado por las condiciones especiales que tenía en su anterior lugar de reclusión. El cambio se concretó el lunes 16 de noviembre, en medio de las repercusiones por las comodidades que se habían dispuesto para alojarlo en el Regimiento Escolta Presidencial.El exmandatario ingresó al establecimiento militar esposado, con chaleco antibalas y bajo un importante operativo de seguridad.

Allí quedó registrado como el interno número 53 y deberá cumplir prisión preventiva mientras avanza la investigación judicial por el caso Ueno Bank. De acuerdo con las autoridades penitenciarias, Peña ocupa una habitación de aproximadamente cuatro por cuatro metros, equipada con una cama individual, un baño, un placard, una mesa, una silla y un ventilador. A diferencia de su alojamiento anterior, no dispone de aire acondicionado ni de un gimnasio de uso exclusivo.

Cómo es la celda donde está detenido Santiago Peña en la prisión militar de Viñas Cué

Prisión militar de Viñas Cué | Crédito: Captura

El presidente de la Suprema Corte de Justicia Militar, Nicolás Narváez, explicó que el expresidente estará sujeto al régimen general del establecimiento. La única diferencia será que permanecerá separado del resto de los internos por disposición judicial y contará con horarios diferenciados para salir al patio, como medida de seguridad.

Además, tendrá acceso a tres comidas diarias, de acuerdo con el menú establecido para los detenidos. También podrá realizar actividad física dos veces al día en una cancha de usos múltiples. Peña tendrá permitido salir al patio de lunes a viernes en dos franjas horarias: de 8 a 10 y de 15 a 17. El espacio destinado al esparcimiento tiene dimensiones similares a las de una cancha de fútbol sala y será el lugar donde podrá realizar actividad física.

Además, tendrá un régimen de visitas los martes y jueves, de 15 a 17, y los sábados, de 9 a 17, mientras que sus abogados podrán ingresar de lunes a viernes, entre las 7 y las 17. Las autoridades también aclararon que cualquier alimento, encomienda o pertenencia que le acerquen sus familiares deberá ser revisado y contar con la autorización judicial correspondiente.

Cómo era el lugar donde estaba detenido Santiago Peña: dormitorio acondicionado, oficina y gimnasio

Regimiento Escolta Presidencial | Crédito: Captura

Antes de su traslado a Viñas Cué, Peña permanecía alojado en el Regimiento Escolta Presidencial, donde las condiciones de detención generaron fuertes cuestionamientos. El espacio que se había preparado para recibirlo contaba con una cama amplia, aire acondicionado, armario y baño privado, además de una pequeña oficina.

Uno de los aspectos que más repercusión tuvo fue la instalación de un gimnasio en una sala de reuniones del establecimiento militar, acondicionado para que el exmandatario pudiera entrenar durante su detención. Estas comodidades fueron señaladas como privilegios incompatibles con el régimen que debía cumplir una persona bajo prisión preventiva.

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La situación provocó una reacción política e institucional. El presidente paraguayo, Pedro Alliana, anunció la decisión de apartar al coronel José Dayub, quien estaba al frente del Regimiento Escolta Presidencial. Posteriormente, el juez Osmar Legal ordenó el traslado del exmandatario a la prisión militar de Viñas Cué.

El cambio de establecimiento también modificó las condiciones de alojamiento y el acceso a determinadas comodidades. De esta manera, Peña pasó de un espacio acondicionado especialmente para él a una habitación bajo las reglas generales del penal, aunque continúa separado de los demás internos por razones de seguridad.

Por qué está preso Santiago Peña: la investigación por el caso Ueno Bank

Santiago Peña | Crédito: NA

La detención del expresidente paraguayo se enmarca en una investigación judicial por presuntas irregularidades vinculadas con Ueno Bank, una entidad financiera que fue intervenida por el Banco Central del Paraguay. La causa busca determinar las responsabilidades de antiguos directivos de la entidad y de funcionarios que tuvieron participación en los organismos de control.

La Fiscalía imputó a Peña por presuntos hechos de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. La investigación apunta a establecer si tuvo participación en un esquema de irregularidades relacionado con el manejo de la entidad financiera y los fondos que estaban bajo su administración o supervisión durante su gestión.

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El expediente también alcanza a antiguos integrantes del directorio del Banco Central y a directivos de Ueno Bank. En paralelo, el escándalo generó preocupación entre los ahorristas y otros sectores afectados por la intervención de la entidad, que reclaman respuestas y la recuperación de sus depósitos. Por el momento, Peña permanece bajo prisión preventiva mientras avanza el proceso. Su imputación no equivale a una condena: será la Justicia paraguaya la que deberá determinar si existió responsabilidad penal en los hechos investigados.