Este jueves 19 de noviembre, agentes fiscales del Ministerio Público de Paraguay llevaron a cabo allanamientos en diferentes dependencias del Instituto de Previsión Social (IPS) en la capital Asunción en el contexto de las investigaciones vinculadas al caso del intervenido Ueno Bank.

La institución informó que los procedimientos tienen por objetivo corroborar todas las contrataciones relacionadas con los depósitos de ahorro y de bonos en la mencionada entidad bancaria por parte del IPS.

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), estos procedimientos estuvieron a cargo de los agentes fiscales Christian Benítez Cáceres, Silvia González Vester, Verónica Valdez Rivas, Laura Giacummo, Elena Fiore Franco y Marlene González de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.

Santiago Peña | Crédito: Cedoc Perfil

De acuerdo a la información del reporte oficial, la representación fiscal incautó documentos vinculados con las operaciones investigadas y el celular del presidente de la institución previsional, Derlis León, quien fue designado al frente del organismo en septiembre pasado por quien entonces era presidente de la República, Santiago Peña, actualmente imputado por esta causa penal.

Estos procedimientos buscan reunir información sobre las inversiones, movimientos de fondos, cuentas de ahorro, cuentas corrientes y otras operaciones hechas por el IPS con Ueno Bank, según detalló el informe de la Fiscalía paraguaya.

Ueno Bank en Buenos Aires

El Banco Central de Paraguay implementó medidas de alivio para pymes por la crisis de Ueno bank

El pasado 17 noviembre, el Banco Central del Paraguay (BCP) anunció que dispuso medidas temporales para aliviar la situación financiera de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) golpeadas por la restricción del acceso a fondos depositados en Ueno bank, que hayan afectado su liquidez y capacidad para cumplir el pago de sus créditos.

De estas medidas podrán beneficiarse las mipymes que tenían depósitos en la entidad al 2 de noviembre de 2026, siempre que a esa fecha sus créditos no tuvieran atrasos superiores a 60 días.

HM