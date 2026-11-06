El drama familiar de Tim Payne tras la crisis bancaria que sacude a Paraguay

La decisión adoptada por el Banco Central del Paraguay (BCP) de disponer el cierre de Ueno Bank provocó un cimbronazo de escala sistémica que trascendió la esfera estrictamente económica para impactar en la vida cotidiana de millones de ciudadanos.

La medida sobre una institución que concentraba a 2,9 millones de clientes paralizó la operatoria de clubes emblemáticos como Olimpia y Cerro Porteño, al tiempo que desencadenó derivaciones de profunda gravedad institucional, entre ellas la renuncia presentada por el presidente Santiago Peña.

Silencio en la Casa Rosada tras la renuncia de Santiago Peña, el socio sudamericano de Milei

En ese convulsionado contexto, la inquietud alcanzó de lleno al hogar del lateral neozelandés Tim Payne, desembarcado recientemente en Olimpia de Asunción junto a su esposa, la fotógrafa Michelle Peters, y el pequeño hijo de ambos, Brooklyn. La joven neozelandesa de raíces costarricenses volcó en sus plataformas digitales una mirada sensible sobre la angustia popular.

A través de sus historias en la red social Instagram, donde reúne a más de 188 mil seguidores, Peters expuso su aflicción al observar las postales del impacto social que dejó la intervención del banco. Sin precisar si su propia economía familiar registró pérdidas directas, la profesional manifestó su conmoción por el desamparo de los ahorristas.

“Siendo extranjera y llevando relativamente poco tiempo en Paraguay, hay muchas cosas que desconozco y prefiero ser cuidadosa al opinar. Pero vi un video de un señor llorando afuera del banco y se me partió el corazón. Es muy angustiante pensar en tantas personas viviendo esta incertidumbre con el dinero que tanto les costó ganar”, empatizó.

Tim Payne: los posteos de su esposa

En una segunda intervención pública, la pareja del deportista hizo hincapié en la necesidad de conservar la calma frente al torrente de rumores surgidos tras la drástica determinación oficial. Peters alertó explícitamente sobre los peligros que entraña la desinformación en momentos de zozobra.

La crisis del Ueno Bank permeó la estructura organizativa de la Asociación Paraguaya de Fútbol y alteró la rutina salarial de múltiples deportistas profesionales. Los fondos de la selección nacional, así como las liquidaciones mensuales de diversas entidades deportivas, operaban mediante la firma clausurada.

El propio capitán de la comitiva albirroja, Gustavo Gómez, encabezó una dura proclama colectiva junto a figuras como Miguel Almirón y Julio Enciso para exigir respuestas judiciales inmediatas ante la eventual dilapidación de las remuneraciones del plantel.

Tim Payne: los posteos de su esposa

El impacto del cierre bancario afectó paralelamente la órbita de organismos regionales instalados en la capital paraguaya, como la Conmebol, que mantenía depósitos menores equivalentes a 15 millones de dólares dentro de la entidad.

La llegada del defensor neozelandés a territorio guaraní en julio pasado se produjo tras adquirir una notoriedad global atípica durante la última Copa del Mundo. Impulsado por una singular movida digital encabezada por el creador de contenidos argentino Valentín Scarnisi, la cuenta personal del carrilero experimentó un crecimiento que pasó de apenas 4.715 seguidores a superar la barrera de los cinco millones de usuarios.