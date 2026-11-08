León XIV llamó a los jóvenes a casarse y formar una familia: “No le teman al para siempre”

El papa León XIV alentó a los jóvenes a casarse, formar una familia y comprometerse con proyectos de vida a largo plazo durante una multitudinaria vigilia de oración en el Estadio Centenario de Montevideo. En su discurso, pronunciado ante alrededor de 60.000 personas, cuestionó la pérdida de influencia de la religión y pidió no tener miedo de asumir decisiones que, según planteó, van a contracorriente de la cultura actual.

"Atrévanse a dar el paso casándose y formando una familia. ¡No le teman al “para siempre”!", expresó el Pontífice durante el encuentro de este sábado. También animó a los jóvenes a tener hijos, incluso frente a las dificultades económicas y sociales, y a construir vínculos basados en el compromiso y la entrega.

"No se conformen con una vida simplemente correcta ni con una fe de costumbre que se contente con lo indispensable. No le den a Dios solamente una parte de ustedes, ¡dense por completo!", agregó ante los fieles que participaron de la celebración.

La advertencia de León XIV sobre la pérdida de la fe

Una parte central del mensaje estuvo dedicada al retroceso de la práctica religiosa y a las dificultades para transmitir las creencias entre generaciones. El Papa señaló que existe una "indiferencia religiosa cada vez más extendida" y advirtió que, en distintas sociedades, "la fe ha dejado de transmitirse con la naturalidad de generaciones anteriores".

El planteo tuvo un significado particular en Uruguay, considerado uno de los países con menor proporción de población católica de América Latina. Frente a ese escenario, León XIV convocó especialmente a los jóvenes a recuperar el compromiso con la religión y a llevar sus convicciones a la vida cotidiana.

Multitudinaria vigilia de oración en el Estadio Centenario de Montevideo | Crédito: AFP

La intervención estuvo precedida por testimonios de jóvenes y familias que compartieron sus experiencias personales y religiosas. Después de escucharlos, el Pontífice agradeció su participación y destacó el impacto de sus historias: "Gracias por haber hecho presente a Jesucristo en tantas vidas", manifestó.

En Paysandú, León XIV llamó a la unión, habló de puentes y destacó al mate como símbolo de amistad

La última actividad de León XIV en Uruguay

La vigilia en el Estadio Centenario fue el cierre de una extensa jornada de actividades del Papa en Uruguay. Durante el sábado, León XIV celebró su primera misa en el país, visitó el barrio de Casavalle, en Montevideo, y mantuvo un encuentro con representantes del ámbito educativo en la Universidad Católica del Uruguay.

La celebración reunió a miles de fieles que llegaron desde distintos puntos del país para acompañar al Pontífice. Su ingreso al estadio fue recibido por una multitud que esperaba su mensaje y participó de los distintos momentos de oración.

La agenda continuará este domingo con una misa en la plaza de la Catedral Basílica de Florida. Después, León XIV viajará a Buenos Aires, donde seguirá su gira sudamericana antes de trasladarse a Perú. El recorrido regional se extenderá hasta el 17 de noviembre.

LB/AF