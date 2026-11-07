León XIV recorrió a pie el barrio Casavalle, una de las zonas más pobres de Montevideo

El papa León XIV llegó este sábado al barrio Casavalle, en la periferia de Montevideo, y recorrió a pie parte de sus calles junto al cardenal Daniel Sturla, arzobispo de la capital uruguaya. Su presencia convocó a numerosos vecinos, que se acercaron para saludarlo y acompañar su paso por la zona.

La visita tuvo lugar en un sector de la ciudad marcado por la vulnerabilidad social y los episodios de violencia armada. En el barrio, los enfrentamientos y las balaceras forman parte de una realidad cotidiana que afecta la vida de sus habitantes, especialmente durante la noche.

Durante el recorrido, el Pontífice tomó contacto con las personas que se acercaron a recibirlo. Caminar por las calles permitió un acercamiento directo a la comunidad, en una jornada en la que la Iglesia buscó poner en primer plano el trabajo que desarrolla en los sectores más postergados.

Uno de los puntos centrales de la visita fue la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, donde León XIV tenía previsto bendecir viviendas vinculadas al programa Familias de Guadalupe. La iniciativa forma parte de las acciones de acompañamiento que se desarrollan en el barrio.

El papa León XIV en Uruguay | Crédito: AFP

El trabajo de la Iglesia en Casavalle

En Casavalle trabajan instituciones y grupos vinculados a la Iglesia que impulsan tareas de asistencia, acompañamiento comunitario y contención. Entre ellas se encuentran organizaciones de Cáritas, las Hermanas de la Madre Teresa y los Focolares, que desarrollan distintas iniciativas junto a los vecinos.

El papa León XIV en Uruguay | Crédito: AFP

Su actividad busca dar respuestas a las necesidades de una comunidad en la que la violencia convive con redes de solidaridad y trabajo territorial.

LB/AF