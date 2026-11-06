Alberto Ades en RDEco: “El swap sigue vigente y la voluntad de utilizarlo en caso de ser necesario también”

Alberto Ades, economista con amplia trayectoria en Wall Street, analizó en diálogo con Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil cómo la derrota electoral de Donald Trump puede repercutir en la Argentina, qué perspectivas existen sobre una eventual utilización del swap y de qué manera el Gobierno de Javier Milei podría adaptar su estrategia económica.

Ades explicó que el resultado electoral estadounidense puede repercutir sobre la Argentina a través de dos canales. El primero está relacionado con las consecuencias políticas y económicas que tendrá la derrota republicana dentro de Estados Unidos. Según describió, se trató de “la peor derrota, creo, de un partido en el gobierno en casi 50 años”, tanto por la cantidad de bancas obtenidas por los demócratas como por los resultados registrados en estados tradicionalmente republicanos.

La derrota de Trump y las dificultades para avanzar con su agenda fiscal

El economista advirtió que el nuevo escenario complicará la gestión de Trump, especialmente en materia fiscal. “Deja de tener el control del Congreso para cuestiones fiscales”, señaló, y explicó que iniciativas vinculadas con recortes impositivos, aumentos del gasto y aprobación del presupuesto podrían encontrar mayores obstáculos.

Además, planteó que existe incertidumbre sobre la estrategia que adoptará la oposición demócrata frente a una economía estadounidense que presenta indicadores relativamente sólidos, pero mantiene un déficit fiscal elevado. “Tenemos un país que crece a un ritmo muy razonable, con un mercado laboral sólido, y sin embargo tiene un déficit fiscal de seis puntos del producto”, puntualizó.

En ese contexto, Ades sostuvo que las decisiones económicas de Estados Unidos pueden tener efectos más allá de sus fronteras. “Dependiendo de lo que suceda con la economía americana, eso va a influir sobre las tasas de interés acá, puede influir en las tasas de interés en otros bancos centrales importantes”, explicó. Ese movimiento, agregó, impacta directamente sobre la Argentina y otros mercados emergentes.

El swap, la asistencia de Estados Unidos y el rumbo de Milei

Consultado sobre la posibilidad de que la Argentina vuelva a necesitar asistencia financiera estadounidense, Ades aclaró que una eventual ayuda del Poder Ejecutivo no requiere necesariamente la aprobación del Congreso. “Para dar ayuda no se necesita aprobación del Congreso. Esa es una medida discrecional que puede tomar el Poder Ejecutivo”, afirmó.

Sin embargo, advirtió que el Congreso conserva herramientas para controlar y presionar a los funcionarios de la administración si considera que se adoptan decisiones demasiado riesgosas o motivadas políticamente.

Respecto de la continuidad del swap, el economista se mostró confiado en que el mecanismo seguirá disponible. “Yo, si tuviera que apostar, diría que el swap sigue vigente, y la voluntad de utilizarlo en caso de ser necesario sigue vigente”, sostuvo. También recordó declaraciones del secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien había manifestado que volvería a implementar una asistencia de ese tipo si fuera necesario.

De todos modos, aclaró que la disponibilidad del instrumento no elimina las dudas del mercado: “Eso no quiere decir que el mercado no se lo siga preguntando hasta que lo usen”.

Finalmente, Ades consideró que la derrota de Trump no obliga automáticamente al Gobierno argentino a modificar su programa, aunque destacó señales de pragmatismo dentro del equipo económico. “Ni Milei ni nadie dentro del equipo económico quiere llegar a las elecciones del año que viene en una situación vulnerable donde sea necesario o hasta indispensable el swap”, afirmó.

En esa línea, concluyó que el equipo económico está tomando nota de las advertencias del mercado y de los analistas: “Yo veo un equipo económico que va respondiendo, que tomó nota y de a poco va respondiendo”.