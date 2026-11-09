“Esto es la antítesis del modelo de Milei”: en RDEco compararon el mensaje de León XIV con el programa económico del Gobierno

El discurso del papa León XIV ante representantes de organizaciones sindicales y sociales en la Universidad Católica Argentina (UCA) abrió un debate sobre el rumbo económico y social del país. Para Alfredo Cornide, las definiciones del pontífice reflejan los principios de la doctrina social de la Iglesia y ofrecen una orientación para superar la crisis argentina y construir un modelo de desarrollo con mayor inclusión.

En diálogo con Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, el dirigente destacó las reflexiones de León XIV sobre la dignidad del trabajo, la preservación del medio ambiente, el papel de las comunidades locales y la necesidad de combatir el individualismo. Además, expresó su emoción por escuchar al Papa desarrollar ideas que, según explicó, forman parte de los principios que impulsa desde hace tiempo, y valoró su rumbo como una referencia para el debate nacional.

El mensaje del Papa y las diferencias con el modelo económico de Milei

“Mucho antes de que el Papa viniera, nosotros fundamos Fuerza Suma, una corriente de opinión, bajo tres puntos: desarrollo económico integral, necesidad de un gobierno de unidad y transformación nacional y doctrina social de la Iglesia”, explicó Cornide.

El referente consideró que las palabras de León XIV constituyen una validación de esos postulados. “Ha explicado con mucha mayor solvencia y con una autoridad mundial estas cosas”, sostuvo, al agradecer la posibilidad de participar del debate público sobre el mensaje pontificio.

Consultado sobre cómo encajan las definiciones del pontífice en la coyuntura económica argentina, Cornide fue categórico al marcar las diferencias con el programa del presidente Javier Milei. “Esto es la antítesis del modelo de Milei. No es que una rayita, un punto, un párrafo. No, no, es la antítesis”, afirmó.

Para el dirigente, el planteo del Papa representa una alternativa orientada a construir una economía que contemple las necesidades sociales y promueva oportunidades para los distintos sectores de la población.

En esa línea, sostuvo que “esto es lo que necesita la Argentina para salir adelante, para transformarse en un país desarrollado”. Entre los objetivos centrales mencionó la generación de empleo para los desocupados, mejores perspectivas para los jóvenes y condiciones dignas para los jubilados.

Unidad nacional y transformación: el desafío de construir un proyecto común

Cornide también hizo un llamado a superar las diferencias partidarias y convertir las propuestas del pontífice en una agenda compartida. “Les ruego a todos, de todos los partidos, lean esto y hagámoslo juntos, con amor, como dice el Papa”, expresó.

Uno de los aspectos que el dirigente destacó del discurso fue la convocatoria al diálogo y la necesidad de superar la polarización política. Consideró que ese planteo resulta especialmente pertinente para una Argentina atravesada por fuertes enfrentamientos y dificultades económicas y sociales.

La propuesta de Fuerza Suma, explicó, apunta precisamente a promover un desarrollo integral, una transformación nacional y un gobierno de unidad capaz de articular consensos. En ese sentido, Cornide insistió en que el mensaje papal debe trascender el ámbito religioso y convertirse en una referencia para la dirigencia política, empresarial y sindical.

“Es lo que necesita nuestra patria”, concluyó, al convocar a los distintos espacios políticos a tomar las definiciones de León XIV como punto de partida para discutir un proyecto de país.