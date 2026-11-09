Francesca Ambrogetti habló en RDEsc sobre León XIV: “Se viste como Benedicto, pero se puso los zapatos de Francisco”

Se viste como Benedicto, pero se puso los zapatos de Francisco”. Con esa definición, la periodista y psicóloga social Francesca Ambrogetti resumió la continuidad que observa entre el papa León XIV y su antecesor, Jorge Bergoglio. A partir de la visita del pontífice a la Argentina, consideró que el nuevo Papa está actualizando el legado de Francisco y que sus gestos, recorridas y mensajes expresan una línea clara.

En diálogo con Ronda de Escritores (RDEsc), por +Perfil, Ambrogetti (coautora junto a Sergio Rubín de libros de conversaciones con Francisco) sostuvo que “hay una continuidad absoluta” entre ambos. “Está recorriendo los senderos de Francisco. Lo está recorriendo con sus propios pasos, claramente, pero sigue el mismo sendero”, afirmó.

“Con su nombre hizo una encíclica”

Para Ambrogetti, la elección del nombre León XIV fue una señal programática, del mismo modo que lo había sido la decisión de Bergoglio de llamarse Francisco. Recordó que León XIII publicó la Rerum Novarum, texto del que nació la doctrina social de la Iglesia, y consideró que la elección del nuevo pontífice marca una orientación frente a los desafíos de esta época.

“Está diciendo claramente que es el continuador de Francisco”, sostuvo. También trazó un paralelismo entre ambos pontificados: León XIII apareció en un momento de profunda transformación, durante la Revolución Industrial, mientras que León XIV enfrenta otro cambio histórico, con el terreno preparado por su antecesor.

La periodista describió al nuevo Papa como alguien que conserva el rumbo de Francisco, aunque con una identidad propia. “Simplemente, lo que está haciendo León es actualizando el mensaje de Francisco, porque han pasado cosas en tan poco tiempo”, explicó.

El Cotolengo como parte de un programa de viaje

Ambrogetti también interpretó las visitas del pontífice a distintos espacios sociales como decisiones cargadas de significado. En particular, destacó su paso por el Cotolengo Don Orione, donde escuchó los testimonios de mujeres vinculadas con esa institución.

“Así como con su nombre hizo una encíclica, con la elección de ir al Cotolengo hizo un programa de viaje”, afirmó. Para la periodista, el gesto mostró una faceta diferente del Papa: “Yo vi dos leones. Uno con las autoridades y uno con las realidades sociales”.

En esa línea, consideró que León XIV eligió mostrar cercanía con sectores que suelen quedar relegados. Su recorrido por una cárcel y sus visitas a otras realidades sociales de la región, señaló, forman parte de una agenda que busca poner en primer plano a quienes necesitan ser escuchados.

“La gente encontró en la Iglesia una voz”

La periodista también vinculó la adhesión que despertó la visita con la identificación de muchos argentinos con el legado de Francisco. “Mucha gente, a través de él, se va a reencontrar con Francisco”, sostuvo, aunque agregó que otros buscan algo más: “La gente se siente representada”.

Según su interpretación, en medio de los dramas sociales que atraviesa el país, hay sectores que sienten que no tienen voz y encuentran en la Iglesia una institución capaz de expresarlos. “Están buscando esa voz y la encontraron en la Iglesia, en el Papa”, señaló, aunque dejó abierto el interrogante sobre cuánto podrá traducirse esa representación en respuestas concretas.

El desafío de la inteligencia artificial y la defensa del humanismo

Ambrogetti destacó además la importancia del mensaje de la Iglesia frente a los cambios tecnológicos y sociales. Comparó los desafíos actuales con los de la Revolución Industrial, aunque advirtió que la transformación que se avecina puede ser todavía más profunda.

“Creo que es mucho más grave el desafío, porque es mucho más avanzado lo que estamos enfrentando”, planteó. Y concluyó que, frente a ese escenario, los mensajes de León XIV y de otros sectores que defienden una perspectiva humanista pueden ayudar a encontrar respuestas.