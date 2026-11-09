RDEsc: Aldo Duzdevich repasó el legado de Francisco y el mensaje de León XIV sobre la justicia social

La visita del papa León XIV a la Argentina reabrió el debate sobre el papel de la Iglesia frente a los problemas sociales, económicos y políticos. El historiador Aldo Duzdevich destacó el mensaje del Pontífice sobre el mundo del trabajo, la justicia social y la necesidad de superar las divisiones, y encontró continuidades con el pensamiento de Francisco.

En Ronda de Escritores (RDEsc), por +Perfil, conducido por Osvaldo Quiroga, Duzdevich también habló de su libro “Salvados por Francisco”, en el que reúne testimonios de personas que recibieron ayuda de Jorge Bergoglio durante la última dictadura. Además, planteó la necesidad de construir acuerdos políticos amplios y advirtió sobre los desafíos que la inteligencia artificial representa para el humanismo.

León XIV y la doctrina social de la Iglesia: justicia social y mundo del trabajo

Duzdevich contó que participó de un encuentro con el Papa en la Universidad Católica Argentina (UCA), donde estuvieron presentes representantes de movimientos sociales, trabajadores, empresarios e intelectuales. La exposición estuvo centrada en el mundo del trabajo y abordó cuestiones económicas desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia.

Entre los conceptos destacados, el historiador mencionó la defensa de la justicia social y la relación entre la propiedad privada y el destino común de los bienes. Según explicó, la Iglesia reconoce la propiedad privada, pero sostiene que los recursos de la tierra deben estar al servicio de todos.

"La Iglesia católica respeta la propiedad privada, pero dentro de un marco que los bienes de la tierra son para el disfrute de todos los hombres que habitan la tierra", resumió. También aclaró que esta posición no implica plantear la socialización de los medios de producción ni una adhesión al comunismo.

En ese contexto, destacó la referencia al empresario argentino Enrique Shaw, en proceso de santificación, como ejemplo de una concepción del empresariado orientada a la producción y al bienestar colectivo. Para Duzdevich, se trata de una mirada que pone el trabajo y la actividad económica en relación con las necesidades de la comunidad.

La encíclica Rerum Novarum y los cambios del mundo actual

El historiador vinculó el mensaje de León XIV con la tradición de la doctrina social de la Iglesia y, en particular, con la encíclica Rerum Novarum, publicada por el papa León XIII en 1891. Aquel documento apareció durante la transformación provocada por la Revolución Industrial y sentó las bases de una intervención más directa de la Iglesia en los problemas sociales.

Duzdevich trazó un paralelismo entre aquella etapa y el presente. Consideró que la humanidad atraviesa cambios tecnológicos profundos, cuyas consecuencias pueden resultar incluso más amenazantes que las transformaciones que acompañaron la llegada de la electricidad o el desarrollo de la energía atómica.

En su interpretación, la doctrina social expresa la decisión de la Iglesia de intervenir en cuestiones que exceden el ámbito estrictamente religioso. "No solo nos ocupamos del cielo, sino que nos ocupamos de que nuestros vecinos, nuestros feligreses tengan una vida digna también", planteó.

“Salvados por Francisco”: los testimonios sobre la ayuda de Bergoglio durante la dictadura

Otro de los ejes de la conversación fue el libro “Salvados por Francisco”, en el que Duzdevich reconstruye las acciones de Jorge Bergoglio para ayudar a personas perseguidas durante la última dictadura militar. El autor explicó que la obra surgió como respuesta a las acusaciones que señalaban al entonces cardenal como colaborador del régimen.

Según relató, el proyecto tomó impulso después de una controversia periodística que volvió a instalarse cuando Bergoglio fue elegido Papa. A partir de su interés por defender la figura de Francisco, comenzó a investigar y reunió 25 testimonios de personas que, según el libro, recibieron ayuda del religioso para esconderse o salir del país.

"Lo que hago en este libro es recoger 25 testimonios de personas a quienes Francisco escondió, ayudó a salir del país, salvó la vida exponiendo su propia seguridad y su propia vida", explicó.

Duzdevich sostuvo que su objetivo no era reunir una cantidad masiva de casos, sino demostrar que Bergoglio había puesto en riesgo su propia seguridad para ayudar a perseguidos, incluso a personas que no conocía. Por eso, consideró que esos testimonios permiten cuestionar las acusaciones que lo vinculaban con la dictadura.

Durante la entrevista también se refirió a las distintas versiones sobre el caso de los dos sacerdotes jesuitas detenidos durante el régimen militar. Según su reconstrucción, Horacio Verbitsky modificó su planteo inicial: primero sostuvo que Bergoglio los había entregado y luego afirmó que no los había protegido adecuadamente. Duzdevich cuestionó esta última acusación por considerar que se apoya en una valoración subjetiva.

La unidad política y el llamado a superar la grieta

La necesidad de construir acuerdos entre distintos sectores políticos fue otro de los temas abordados. Duzdevich vinculó ese planteo con el mensaje de Francisco en la encíclica Fratelli Tutti, donde se promueve el diálogo, la escucha y la búsqueda de puntos de encuentro entre quienes piensan diferente.

Para el historiador, esa convocatoria no debería limitarse a la unidad interna del peronismo, sino extenderse a otros espacios políticos y sociales. "Hay que salir a buscar una unidad con otros sectores que no comparten historia, o caminos ideológicos exactamente iguales", sostuvo.

También relacionó esa idea con el proyecto que presentó Juan Domingo Perón en 1974, conocido como Modelo Argentino para el Proyecto Nacional. Según recordó, aquella propuesta buscaba establecer objetivos compartidos en cuestiones como tecnología, educación, Malvinas, Antártida y medio ambiente, con acuerdos que se mantuvieran más allá de los cambios de gobierno.

Consultado sobre la falta de diálogo en la política actual, Duzdevich coincidió en que la dirigencia no está llevando adelante ese esfuerzo. Consideró que la construcción de consensos resulta especialmente necesaria frente a discursos que promueven la confrontación y desestiman la posibilidad de acuerdos.