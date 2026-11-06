Gustavo Weiss en RDEco: “Si hay corrupción hay que atacar la corrupción, no el concepto de lo que hay que hacer”

La obra pública atraviesa un escenario desigual en la Argentina, con provincias que mantienen niveles importantes de inversión y otras que enfrentan serias dificultades por la caída de los fondos nacionales. En ese contexto, Gustavo Weiss defendió la necesidad de sostener la inversión en infraestructura y planteó que la lucha contra la corrupción no debe confundirse con el cuestionamiento a la obra pública como política de Estado.

“Si hay corrupción hay que atacar la corrupción, no el concepto de lo que hay que hacer”, afirmó durante una entrevista en Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil. El dirigente sostuvo que debe promoverse toda la inversión privada posible, pero también garantizarse la inversión pública necesaria, porque los tres niveles del Estado —nacional, provincial y municipal— tienen responsabilidades en el desarrollo de infraestructura.

“El Estado siempre tiene que invertir en infraestructura”

Weiss enumeró entre las áreas que requieren inversión las rutas, los ferrocarriles, los puertos, las escuelas y los hospitales. Según explicó, aunque el Gobierno nacional prioriza el ajuste de las cuentas fiscales y el objetivo de no gastar más de lo que ingresa, esa orientación redujo significativamente los recursos destinados a la obra pública.

“Si uno mira el presupuesto, la inversión de capital en general y de obra pública en particular es muy pequeña en el orden nacional”, señaló. También recordó que algunos gobernadores solicitaron hacerse cargo de tramos de rutas nacionales para repararlos, mantenerlos y operarlos, aunque advirtió que las provincias tampoco cuentan con recursos suficientes para cubrir todas las necesidades.

En ese sentido, sostuvo que la infraestructura provincial tampoco presenta un buen estado general, como consecuencia de “décadas y décadas de baja inversión”. Por eso, consideró que el traspaso de algunas rutas representa una respuesta parcial y limitada frente a un problema mucho más amplio.

Las concesiones privadas ganan terreno en las rutas

El dirigente destacó, en cambio, el avance de las concesiones viales al capital privado, mediante las cuales empresas se hacen cargo de rutas, cobran peajes y asumen tareas de reparación y mantenimiento. “Eso es auspicioso, es muy importante, lo hemos avalado”, afirmó.

Weiss señaló que varias de las compañías que participan de ese esquema pertenecen a la institución que representa. Además, mencionó otros sectores en los que la inversión privada ya tiene una presencia importante, como la generación de energía eléctrica, la operación ferroviaria y los puertos.

De todos modos, aclaró que la participación de empresas privadas no elimina la necesidad de inversión estatal. “En la medida que este proceso se consolide, será cada vez mayor, sin duda ninguna, la inversión pública también, en definitiva, siempre es necesaria”, sostuvo.

Neuquén, Córdoba y Santa Fe sostienen la actividad

Al analizar las diferencias entre jurisdicciones, Weiss describió un mapa heterogéneo. Mencionó a Neuquén, Río Negro, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y San Juan entre las provincias que están impulsando inversiones importantes en obra pública. También incluyó a la provincia de Buenos Aires, aunque advirtió que atraviesa mayores dificultades, y a la Ciudad de Buenos Aires.

La situación es distinta en las provincias más pobres, que dependen en mayor medida de los recursos nacionales. “Ahí hay un problema serio porque dependen mucho de la inversión nacional”, explicó, y agregó que en esos distritos la inversión pública cayó drásticamente, con consecuencias para las empresas constructoras locales.

El contraste también se observa dentro de las regiones con mayor actividad. Weiss indicó que en Neuquén incluso falta capacidad instalada para abastecer todas las obras locales, mientras que otros sectores y provincias enfrentan un panorama mucho más complejo. “Hay sectores y provincias que van muy bien, sobre todo vinculados al gas, minería, agro, y otros que no tanto”, resumió.