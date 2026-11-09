Más de 700 migrantes murieron en la ruta atlántica: en RDC explicaron la emergencia migratoria en España

Canarias atraviesa una nueva emergencia migratoria por el aumento de las llegadas de personas desde las costas africanas. En octubre recibió 6.194 migrantes y, durante los primeros cinco días de noviembre, desembarcaron otras 2.300 personas en El Hierro, una de las islas más pequeñas del archipiélago, cuyo puerto quedó prácticamente colapsado.

“La situación es absolutamente ya insostenible”, advirtió el Gobierno canario, según explicó el corresponsal Marcelo Molina en Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil. El periodista señaló que, en lo que va del año, llegaron más de 8.000 personas a una isla que tiene alrededor de 11.000 habitantes. La magnitud de las cifras vuelve a poner sobre la mesa la comparación con lo ocurrido en Ceuta.

El Hierro quedó desbordada por la llegada de cayucos

La presión migratoria se intensificó durante las últimas semanas. Molina detalló que en apenas siete días llegaron 23 embarcaciones precarias y que el puerto de El Hierro quedó ocupado por los cayucos y las tareas de asistencia a quienes desembarcan.

El impacto también alcanza a los habitantes de la isla. El puerto es utilizado por los pescadores locales, que, debido a la cantidad de embarcaciones y personas concentradas allí, ya no pueden sacar sus barcos con normalidad. A esto se suma la demanda sobre los servicios sanitarios, que deben atender de urgencia a quienes llegan en malas condiciones después de atravesar el océano.

“Vienen de grandes travesías, en lo que se llama la Ruta del Atlántico”, explicó Molina. Según indicó, el invierno suele ser el período de mayor tránsito porque el mar se encuentra más calmado y facilita las travesías, aunque también implica riesgos importantes para quienes viajan en embarcaciones precarias.

Traslados en avión y centros de acogida colapsados

Ante la falta de espacio en los centros de recepción, las autoridades comenzaron a organizar traslados en avión hacia distintas comunidades españolas. Los vuelos chárter suelen realizarse durante la noche o de madrugada y tienen como destinos principales la Comunidad de Madrid y, en menor medida, la Comunidad Valenciana.

Molina explicó que cada avión transporta alrededor de 150 personas y que muchos de los migrantes son mayores de edad. En esos casos, si no solicitan asilo, pueden desplazarse libremente una vez que llegan a destino, por lo que algunos abandonan los centros de acogida y continúan su camino.

La mayoría de quienes llegan actualmente provienen de Senegal y Gambia, mientras que meses atrás predominaban las personas procedentes de Mauritania. El corresponsal agregó que muchos intentan seguir viaje hacia Francia y que algunos ni siquiera solicitan documentación en España.

Más de 700 muertos en la ruta atlántica

La emergencia también tiene una dimensión humanitaria. Según los cálculos de organizaciones no gubernamentales mencionados por Molina, más del 10% de quienes emprenden la travesía mueren en el intento. Hasta el momento, hay más de 700 fallecidos reportados por ahogamiento durante estos cruces.

El corresponsal señaló que las autoridades españolas mantienen operativos de rescate permanentes en el mar. Durante el último fin de semana, marcado por fuertes tormentas en la zona, barcos de la Guardia Civil y patrullas salieron durante las 24 horas para buscar embarcaciones en dificultades antes de que llegaran a las costas.

“Hoy, solo para tener una idea, rescataron a 578 personas”, precisó Molina. En paralelo, crecen los reclamos para endurecer las condenas contra las mafias que organizan los traslados, cobran grandes sumas de dinero y prometen a los migrantes un destino seguro que, en realidad, no pueden garantizar.