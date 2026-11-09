Osvaldo Cornide en RDEco: “Se ha sumado mucha hipocresía, muchos dirigentes que hacen lo contrario a lo que predica el Papa”

La visita del papa León XIV a la Argentina y su contundente mensaje sobre la dimensión social de la economía reabrieron el debate sobre el compromiso de los dirigentes políticos y empresariales con los principios que promueve la Iglesia.

En ese contexto, Osvaldo Cornide habló en Ronda de Economistas (RDEco) y puso el foco en lo que definió como una contradicción entre los discursos públicos y las conductas de algunos referentes. "Se ha sumado mucha hipocresía, muchos dirigentes que hacen lo contrario a lo que predica el Papa", afirmó Cornide al analizar las reacciones que despiertan las intervenciones del Pontífice.

Para el dirigente empresario, existe un fenómeno particular: sectores que manifiestan entusiasmo y aplauden sus palabras, aunque sus decisiones y posicionamientos no necesariamente coincidan con el contenido de sus mensajes.

Para explicar esta conducta, Cornide recurrió a una experiencia histórica vinculada con la visita de Juan Pablo II a la Argentina. Recordó que, durante la organización de aquella visita, se realizó un encuentro con empresarios en el Luna Park, donde el carisma del Papa generaba adhesiones incluso cuando sus planteos contradecían determinadas posiciones del sector empresarial. "Cuando Juan Pablo, con el carisma que tenía, hablaba, por ejemplo, de cosas contrarias al pensamiento empresario, por ejemplo, la participación de los obreros de la ganancia, lo aplaudían muchísimo, aunque esté en contra", recordó.

Cornide diferenció aquella reacción, que atribuyó al carisma excepcional del entonces Pontífice, de las actitudes que observa actualmente. En su interpretación, el aplauso no siempre representa una verdadera identificación con las ideas expresadas, sino que puede responder a una adhesión emocional o circunstancial.

El mensaje económico del Papa y el debate político hacia 2027

Durante la entrevista en RDEco, también se planteó que las declaraciones de León XIV podrían recuperar discusiones que habían quedado relegadas y convertirse en protagonistas de la agenda pública, especialmente ante la proximidad de un nuevo proceso electoral.

En ese sentido, Cornide consideró que el análisis debe centrarse en las coincidencias y diferencias concretas entre los postulados papales y las posiciones de quienes ejercen el poder o aspiran a gobernar. "Es bueno que el análisis sea quién está con lo que dijo el Papa y quién está en contra de lo que dijo el Papa, ya sea porque está en el gobierno o porque quiere aspirar al gobierno, pero no coincide con el Papa", sostuvo.