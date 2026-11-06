RDC: detuvieron al líder de Núcleo Nacional y avanzan los operativos contra la ultraderecha en España

La Guardia Civil española realizó allanamientos en varias ciudades del país contra Núcleo Nacional, una agrupación de ultraderecha señalada por su accionar violento, y detuvo a 14 personas, entre ellas su líder, Iván Rico. Los procedimientos se llevaron adelante en Madrid, Valladolid, Asturias, Alicante, Burgos, Guadalajara y Pontevedra, en el marco de una investigación por presunta asociación ilícita y delitos de odio.

La organización había anunciado una movilización frente a la sede del Partido Socialista. Según explicó el corresponsal Marcelo Molina en Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, las autoridades no descartan que haya nuevas detenciones. El periodista describió al grupo como una estructura especialmente provocadora y violenta, que este año decidió dar el salto a la política con la creación de su propio partido, llamado Noviembre Nacional.

“Es un grupo auténticamente neonazi”

Al explicar las características de la agrupación, Molina señaló que sus integrantes sostienen un discurso contra la inmigración y la izquierda, pero también contra el sistema político en su conjunto. Según relató, cuestionan a distintas fuerzas, desde Podemos hasta Vox, y promueven ideas vinculadas con la superioridad racial de los blancos.

“Es un grupo auténticamente neonazi”, afirmó el corresponsal al describir su ideología. También indicó que, aunque se calcula que no supera los 2.000 militantes en toda España, sus integrantes suelen aparecer en manifestaciones y concentraciones para provocar incidentes.

Molina sostuvo que sus convocatorias no suelen reunir a más de 100 o 200 personas, pero advirtió sobre la violencia de sus intervenciones. En ese contexto, destacó que los operativos incluyeron domicilios particulares de dirigentes que habían anunciado la movilización frente a la sede socialista.

La UCO también investigó a grupos del otro extremo ideológico

Durante la conversación, el conductor Jorge Elías preguntó si los detenidos tenían relación con otros grupos que habían protagonizado amenazas y episodios de tensión en Madrid. Molina aclaró que se trataba de organizaciones diferentes y recordó el caso de Blokus, una agrupación inspirada en movimientos estudiantiles franceses que también fue objeto de un operativo policial.

Según el periodista, sus organizadores fueron detenidos y permanecen bajo arresto. El líder del grupo fue localizado en Valencia, mientras que otros integrantes estaban en Barcelona. Los procedimientos se habían realizado antes del fin de semana de Halloween, después de una serie de amenazas y allanamientos.

Para Molina, la actuación de la unidad investigadora demuestra que no hay una selección por afinidad política. “La UCO no hace discriminaciones ideológicas, sino básicamente sigue de acuerdo a las investigaciones que ellos realizan”, sostuvo. Y agregó que, al menos por ahora, considera que se trata de un organismo independiente.