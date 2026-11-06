RDC: qué propuestas impulsan los Socialistas Democráticos en Estados Unidos y cómo avanzan dentro del Partido Demócrata

Los Socialistas Democráticos de Estados Unidos ampliaron su presencia política en algunas de las principales ciudades del país y ya cuentan con dirigentes vinculados a la organización al frente de Nueva York, Los Ángeles y Washington DC. El avance de esta corriente dentro del Partido Demócrata fue uno de los temas abordados por el corresponsal Norman Powell en Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, donde repasó los últimos resultados electorales y las propuestas que impulsan sus referentes.

El dato más reciente fue el triunfo de Nithya Raman en Los Ángeles, quien obtuvo el 52,1% de los votos frente al 47,9% de la actual alcaldesa, Karen Bass, según los resultados mencionados durante la entrevista. Raman pertenece a Socialistas Democráticos de Estados Unidos y, al igual que otros dirigentes de la organización, compite dentro del Partido Demócrata.

Tres grandes ciudades con alcaldes vinculados a la organización

Powell explicó que son tres las alcaldías que quedaron en manos de dirigentes demócratas afiliados a esta agrupación. Además del resultado en Los Ángeles, mencionó a Zohran Mamdani, actual alcalde de Nueva York, y a Janeese Lewis George, cuyo triunfo en Washington DC también había sido anunciado esa semana.

“Son ciudades importantes, realmente. Estamos hablando de Washington, de Los Ángeles, bueno, de Nueva York, que ya tenía a Mamdani. La verdad es que van ganando terreno en grandes metrópolis”, destacó el conductor Jorge Elías al analizar el alcance de los resultados.

La presencia en esas ciudades representa un avance para una corriente que, aunque forma parte del Partido Demócrata, sostiene una agenda propia. Según explicó Powell, sus propuestas apuntan a problemas cotidianos que afectan a los habitantes de las grandes áreas urbanas.

El precio de los alquileres y la crisis de las personas sin vivienda

Entre los principales ejes de esa agenda, el corresponsal mencionó las iniciativas para controlar el precio de los alquileres, que registraron fuertes aumentos en esas ciudades. También señaló la preocupación por la situación de las personas sin vivienda —conocidas en Estados Unidos como homeless— y las discusiones sobre impuestos.

Otro de los puntos que destacó fue la participación de los trabajadores en las decisiones empresariales. “También el problema de los homeless, y cuestiones relacionadas con los impuestos, y con la participación de los trabajadores en decisiones empresarias, o sea, la cuestión sindical”, enumeró Powell.

De esta manera, la organización busca consolidar una agenda que combina propuestas sobre el costo de vida, las políticas sociales y los derechos laborales. El crecimiento en tres centros urbanos de relevancia nacional le da mayor visibilidad a ese espacio dentro de la política estadounidense.