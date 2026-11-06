RDC: Trump podría adelantar cambios en su gabinete antes de que asuma el nuevo Congreso

Los rumores sobre posibles cambios en el equipo de gobierno de Donald Trump volvieron a agitar el escenario político de Estados Unidos, con versiones sobre la eventual salida de distintos funcionarios de la Casa Blanca. Sin embargo, el corresponsal Norman Powell aclaró que, por el momento, no hay anuncios oficiales sobre reemplazos concretos. El tema fue abordado en Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil.

“Hay mucho ruido en este momento de cambios, pero no se ha hablado oficialmente de uno concreto en este momento”, explicó Powell durante el intercambio con el conductor Jorge Elías. La posibilidad de modificaciones en el gabinete también quedó atravesada por el calendario legislativo y la necesidad de obtener respaldo parlamentario para determinadas designaciones.

Los rumores sobre Marco Rubio y el secretario de Defensa

Uno de los nombres que circuló en las versiones sobre posibles salidas fue el de Marco Rubio. Elías recordó que la posibilidad de que dejara su cargo había trascendido, aunque luego fue desmentida.

El conductor también mencionó al área de Defensa y señaló que el funcionario correspondiente sería citado después del 3 de enero, una vez que asuman los nuevos integrantes del Congreso. De todos modos, durante la conversación no se confirmó ninguna decisión sobre una eventual salida ni se identificó oficialmente a un reemplazante.

El Senado, una pieza clave para los posibles reemplazos

El calendario parlamentario podría condicionar cualquier modificación en puestos que requieren aprobación legislativa. “Si designaran en este momento un nuevo secretario de Defensa, tendría que ser aprobado por el Senado”, advirtió Powell.

Elías planteó que, si los cambios se concretaran antes de la renovación legislativa, el oficialismo tendría un escenario más favorable para conseguir las aprobaciones. Según señaló el conductor, sería más sencillo avanzar con el Senado actual que con el próximo, al que describió con mayoría demócrata.

Por ahora, las versiones sobre cambios en la Casa Blanca siguen sin traducirse en confirmaciones oficiales. La eventual salida de funcionarios y el momento elegido para realizar reemplazos permanecen como interrogantes abiertos.