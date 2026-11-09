RDC: un ciberataque contra los trenes británicos podría paralizar el servicio durante una semana

El Gobierno del Reino Unido encendió las alarmas ante la posibilidad de un ciberataque contra su red ferroviaria que podría paralizar el servicio durante una semana y generar pérdidas económicas estimadas en US$ 2.500 millones. La advertencia aparece en un documento del Ministerio de Transporte que establece un plan para responder a distintas amenazas, desde ataques informáticos hasta emergencias climáticas.

El corresponsal Marcelo Justo explicó los alcances de ese informe en Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, y señaló que el riesgo de un ataque contra la infraestructura de transporte se convirtió en una de las principales preocupaciones de las autoridades británicas. Sin embargo, las evaluaciones sobre las posibilidades de que ocurra no coinciden: mientras la consultora contratada por el Gobierno considera que la probabilidad es baja, especialistas consultados por la prensa local creen que podría concretarse antes de 2028.

Un ataque ferroviario podría costar US$ 2.500 millones

Según detalló Justo, el documento oficial busca preparar al Gobierno para enfrentar diferentes escenarios que podrían afectar el funcionamiento del país. Entre ellos, identifica como especialmente preocupante la posibilidad de que un ataque informático consiga interrumpir las líneas ferroviarias, con consecuencias que excederían el transporte y alcanzarían al conjunto de la economía.

La evaluación fue realizada por KPMG, una multinacional contratada por el Gobierno para analizar los riesgos. La compañía calculó que un ciberataque de esas características podría mantener paralizado el sistema ferroviario durante aproximadamente siete días y estimó el costo financiero de ese escenario en unos 2.500 millones de dólares.

No obstante, la consultora consideró que la probabilidad de que el ataque ocurra era baja. Esa conclusión contrasta con la mirada de otros especialistas, que plantean un escenario de mayor riesgo para la infraestructura británica.

Rusia aparece como posible origen de la amenaza

Justo señaló que expertos consultados por medios británicos estimaron que una potencia hostil, a la que los servicios de seguridad identificarían como Rusia, podría intentar atacar la infraestructura de transporte antes de 2028. La diferencia entre ambas evaluaciones dejó planteada una incógnita sobre la dimensión real del peligro y la capacidad de anticiparlo.

“Empieza a bifurcarse el jardín de los senderos que se bifurcan”, ironizó el corresponsal al describir las distintas versiones. Y planteó la pregunta que atraviesa el debate: “¿A quién creerle?”.

El periodista también advirtió que alrededor de estas amenazas aparecen distintas interpretaciones e intereses. “Nuevamente empiezan a aparecer muchas versiones, muchas posibilidades y muchos intereses creados para que se crea una versión sobre otras”, sostuvo.

Los antecedentes que pusieron al Gobierno en alerta

La preocupación británica se da en un contexto de recientes ataques informáticos contra distintos sectores. Justo mencionó los episodios que afectaron a líneas aéreas, supermercados y bancos de sangre, casos que contribuyeron a elevar el nivel de alerta sobre la vulnerabilidad de servicios e infraestructuras esenciales.

El documento del Ministerio de Transporte no se limita a los ciberataques. También contempla emergencias climáticas y otras amenazas que podrían alterar el funcionamiento de instalaciones y servicios públicos, como parte de una estrategia para que el Gobierno esté preparado ante eventuales crisis.