RDEco: qué impacto político pueden tener las definiciones del papa León XIV

En diálogo con Ronda de Economistas (RDEco), el empresario Alfredo Cornide sostuvo que las declaraciones del papa León XIV durante su visita a la Argentina representan una continuidad de los planteos que la Iglesia venía realizando frente a la situación social y económica. En ese sentido, recordó las reacciones del Gobierno ante las intervenciones de distintos referentes eclesiásticos y señaló que existió una interpretación equivocada sobre el sentido de sus mensajes.

“El gobierno reaccionaba muy mal contra, por ejemplo, las homilías de García Cuerva, las declaraciones de Mons. Colombo, del Cardenal Rossi, de Mons. Ebraida”, afirmó Cornide. También remarcó que los cuestionamientos de los obispos no estaban dirigidos exclusivamente a las autoridades nacionales: “Los obispos no hablan para el gobierno, hablan para todos, como habla el Papa”.

Las críticas de la Iglesia y el mensaje del Papa como referencia política

Para el dirigente, las intervenciones de esos referentes religiosos ya anticipaban los principales conceptos que el Pontífice expuso durante su visita. “Si cualquiera se pone a repasar lo que decían estos obispos, se da cuenta que anticiparon en grandes líneas esta brillante aparición del Papa, pero el contenido es absolutamente similar”, explicó.

Cornide consideró que el mensaje papal debería ser tomado como una referencia para la discusión pública y la elaboración de propuestas políticas. Frente a un escenario atravesado por negociaciones, disputas partidarias y enfrentamientos internos, planteó la necesidad de recuperar el eje de las demandas sociales. “Tendrían que tomar esto, los que están en esas contiendas, y empezar a trabajar por lo que dice el Papa, no por la interna”, expresó.

La sociedad busca respuestas y puede marcar el rumbo político

Al analizar si las palabras del Papa pueden trascender el plano religioso e influir en la política cotidiana, Cornide se mostró convencido de que tendrán consecuencias. Consideró que existe un sector mayoritario de la población que no se siente representado por las actuales fuerzas políticas ni encuentra respuestas en las experiencias de gobierno anteriores.

“Hay una gran mayoría de la población que no sabe qué hacer, que no está conforme ni con los que están ahora, ni lo que estuvieron antes, y necesitan una guía que responda a sus necesidades”, sostuvo.

Desde su perspectiva, el planteo de León XIV sobre la necesidad de que la economía esté al servicio de las personas puede convertirse en una referencia para orientar el debate público. No se trata solamente de una declaración de principios religiosos, sino de una convocatoria que interpela directamente a quienes tienen responsabilidades políticas y económicas.

En ese sentido, el entrevistado advirtió que el malestar social puede modificar el comportamiento de la dirigencia si no aparecen respuestas concretas. “Esa profundización de la conciencia va a obligar tarde o temprano a los dirigentes a ubicarse correctamente o a hacer cosas sobrepasadas por la gente”, concluyó.