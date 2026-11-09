RDEco: qué propone la ley contra la ludopatía infantil que espera su tratamiento en el Senado

La aprobación de una ley para prevenir la ludopatía infantil y juvenil se convirtió en uno de los principales reclamos del dirigente empresario Osvaldo Cornide, quien destacó el trabajo conjunto de organizaciones civiles, referentes sociales y sectores vinculados con la Iglesia para impulsar el tratamiento de la iniciativa en el Senado.

En diálogo con Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, Cornide explicó que el proyecto ya obtuvo la aprobación de la Cámara de Diputados, pero permanece demorado en el Senado por intereses económicos. “Hay una ley bastante buena que ya aprobó Diputados. Está en el Senado y está como retrasada, no se trata, no se trata, no se trata por los grandes intereses económicos que afectan”, denunció.

La campaña contra la ludopatía y el respaldo político transversal

Osvaldo Cornide aclaró que la campaña que acompaña no responde exclusivamente a una iniciativa religiosa, sino que está encabezada desde el ámbito de la sociedad civil. En ese sentido, sintetizó el espíritu de la convocatoria con una pregunta contundente: “¿A qué apostamos? ¿A la familia o al juego?”.

Además, destacó el respaldo político transversal que, a su entender, demuestra la importancia del tema por encima de las diferencias partidarias. “Tengo la alegría de haber logrado que Patricia Bullrich y Wado de Pedro adhieran a esa campaña”, reveló. Y agregó: “Son dos polos opuestos. Pero es una cosa por la familia”.

Entre las principales medidas que promueve la campaña, mencionó la prohibición del acceso de niños y adolescentes a las plataformas de apuestas y el fin de la publicidad de las empresas del sector, especialmente en el ámbito deportivo. “Fundamentalmente es prohibir el acceso de chicos y jóvenes a las plataformas, terminar con la publicidad abierta que hay de las empresas de juego en el mundo del fútbol”, explicó.

El dirigente también alertó sobre las consecuencias sociales de la expansión de las apuestas digitales y sostuvo que no se puede permitir que la tecnología avance sin considerar sus efectos sobre las personas. “No se puede dejar que la tecnología esté por encima de la gente”, afirmó, al recordar que muchos jóvenes encuentran en el juego una salida frente a situaciones problemáticas.

Inteligencia artificial, medios de comunicación y libertad de prensa

Cornide extendió sus cuestionamientos a la falta de regulación de las nuevas tecnologías y apuntó contra la ausencia de políticas públicas frente a los desafíos que plantea la inteligencia artificial. “No solamente no hay acción, sino que hay una terrible omisión sobre el tema”, sostuvo al referirse a la respuesta gubernamental frente a las apuestas online.

En ese contexto, vinculó la discusión con el impacto de la inteligencia artificial sobre la industria periodística y la sustentabilidad de los medios tradicionales. Advirtió que estas herramientas pueden apropiarse de contenidos producidos por periodistas sin reconocer su origen ni el trabajo que demandan. “La inteligencia artificial va a fundir a los diarios en papel”, alertó.

Y explicó: “Les roba todos los contenidos que cuesta el trabajo hacer, se los roban en un minuto, sin decir el origen, y sustituyen al diario, a la seriedad, a la investigación, al trabajo”.

Finalmente, planteó que el problema excede la transformación tecnológica y afecta directamente el funcionamiento democrático. “Sin prensa libre no hay democracia, ni hay manera de defender los intereses de los que menos tienen”, concluyó, al reclamar mayor atención sobre las consecuencias económicas, sociales y políticas de la inteligencia artificial.