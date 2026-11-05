RDEsc: Alejandro Vaccaro reveló por qué Jorge Luis Borges nunca recibió el Premio Nobel de Literatura

Alejandro Vaccaro investigó en la Academia Sueca por qué Jorge Luis Borges nunca recibió el Premio Nobel de Literatura y, según las conclusiones a las que llegó, detrás de esa decisión habría existido un enfrentamiento personal con uno de los principales responsables de la institución. El especialista contó que viajó a Suecia en enero de este año y pasó una semana revisando las deliberaciones y el sistema de elección del galardón, en una entrevista con Ronda de Escritores (RDEsc), por +Perfil.

“Las razones en general son múltiples, no hay una sola, pero hay una que tiene un peso muy fuerte, que es increíble, que es personal”, explicó. Vaccaro relató que Borges había tenido un cruce con Arthur Ludwig, quien entonces se desempeñaba como secretario de la Academia y, de acuerdo con su reconstrucción, habría prometido que el escritor argentino nunca recibiría el premio.

El comentario sobre un libro de poemas que habría condicionado el Nobel

Según el relato de Vaccaro, Ludwig era un hombre identificado con la izquierda y había sido condecorado por la Unión Soviética. La posición política de Borges le generaba rechazo, pero el investigador señaló que el conflicto habría escalado a partir de una crítica literaria.

Ludwig también era poeta y, en una oportunidad, le hicieron llegar a Borges uno de sus libros. Después de leerlo, el escritor argentino habría expresado que “parece la obra de un muchacho de 15 años, es muy infantil esta poesía”. La opinión llegó a oídos del secretario de la Academia, quien, según Vaccaro, respondió: “Mientras yo sea secretario de la Academia, Borges nunca va a recibir el premio Nobel”.

“Es increíble porque uno hace mil conjeturas de la política, y por ahí un malestar personal”, reflexionó el especialista. Ludwig murió diez años después que Borges, pero, de acuerdo con la reconstrucción presentada por Vaccaro, el compromiso que habría asumido se mantuvo y el escritor nunca obtuvo el reconocimiento.

Los apoyos a Videla y Pinochet también generaban rechazo

Durante la entrevista, el conductor Osvaldo Quiroga le preguntó a Vaccaro si la condecoración que Borges recibió de Augusto Pinochet pudo haber influido en la decisión. El investigador respondió que sí y sostuvo que las posiciones políticas del autor también provocaban rechazo en los ámbitos culturales europeos.

“Siempre las razones son múltiples, no hay una razón”, aclaró. Y agregó que, en la Academia Sueca y en la Europa del Norte de aquellos años, “fastidiaba que las dictaduras de Sudamérica y que alguien, un escritor del prestigio de Borges, hiciera un apoyo explícito como hizo a Videla y como hizo a Pinochet”.

Quiroga también recordó el acercamiento posterior de Borges a las Madres de Plaza de Mayo y su participación en instancias vinculadas con los juicios a los responsables militares de la dictadura. Vaccaro coincidió en que hubo un cambio en la posición del escritor: “Reconoció, incluso tuvo una posición muy crítica sobre los militares”.

“Borges no era un escritor oscuro, era un escritor transparente”

Además de su investigación sobre el Nobel, Vaccaro repasó su trabajo dedicado a ordenar y aclarar aspectos de la obra del autor de Ficciones. Su libro Textos secretos y falsas atribuciones reúne casos de escritos que circulan bajo el nombre de Borges, aunque, según explicó, no fueron escritos por él.

“Hay muchos textos que, desafortunadamente, se le atribuyen a Borges y Borges no los escribió”, señaló. También consideró que las obras completas del escritor, tal como están editadas, presentan un desorden que sería necesario revisar.

Vaccaro definió su vínculo con el autor desde un lugar de lector antes que de especialista. “El placer más grande para mí es leer a Borges, no hay otra cosa”, afirmó. Y resumió su mirada sobre su literatura: “Borges no era un escritor oscuro, era un escritor transparente”, aunque reconoció que su erudición, sus juegos con la ironía y el sarcasmo podían generar dificultades para algunos lectores.